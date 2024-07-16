Безопасная работа Ростовской АЭС после отключения энергоблока не нарушилась

Безопасная эксплуатация Ростовской атомной электростанции (АЭС) после отключения энергоблока № 1 не была нарушена. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе АЭС.

Отмечается, что система сработала в штатном режиме. После установления причин срабатывания электрической защиты блок подготовят к включению.

«Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС нет. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в публикации пресс-службы.

В Ростовской АЭС уточнили, что энергоблоки № 2 и № 4 работают штатно на мощности 1700 МВт, блок № 3 на плановом ремонте с 22 июня.

Ранее в этот день сообщалось о временных графиках ограничения энергопотребления на юге РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. По данным пресс-службы станции, энергоблок №1 был отключен из-за срабатывания защиты генератора, остальные работают штатно.

Позже стало известно, что в Крыму и Севастополе произошли отключения электроэнергии из-за слишком сильной нагрузки на электросеть. Они произошли в 35 населенных пунктах и городах, в том числе в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.