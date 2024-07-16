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Захарова указала на необходимость реформирования Совбеза ООН

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Изменения в мире должны отражаться в составе и работе Совета безопасности ООН (СБ ООН), чтобы организация могла выполнять свои непосредственные функции по охране мира в странах. Об этом 16 июля «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мир меняется. Кстати говоря, это признают все: и страны мирового большинства, и коллективный Запад. Очевидно, необходима реформа Организации Объединенных Наций, в первую очередь речь идет о реформе ее Совета Безопасности. Потому что другие институты ооновские, они так или иначе за свою историю менялись: появились новые комитеты, функциональные обязанности, досье, должности или спецпосланники... А вот Совет Безопасности ООН дошел до нас практически в первозданном виде. И он, конечно, должен отражать реальность сегодняшнего дня», — заявила она.

Захарова отметила, что одной из ключевых проблем является недостаток представленности в Совете стран африканского континента. Она подчеркнула, что представители этих государств присутствуют не в качестве постоянных членов СБ, а избираются только на два года. По ее словам, эти страны «дают (огромные. — Ред.) ресурсы и возможности остальному миру», поэтому их недопредставленность необоснованна. Однако, в реформировании Совета также важно избежать вреда: изменения не должны стать формальностью или тем фактором, который уничтожит «задачу совета охранять мир и не допустить деградацию международной обстановки».

«Мы прекрасно знаем, и как раньше, и как сейчас западники умудряются извратить любые инициативы. Их надо просто контролировать, понимать, что скрывается за их желанием и их словами о реформе СБ ООН. Мы эти принципы озвучивали неоднократно: например, сегодня Сергей Лавров на заседании СБ ООН повторил наши основополагающие подходы к этой реформе. Они созвучны или совпадают с позицией абсолютного большинства, но, безусловно, есть нюансы», — подчеркнула Захарова.

«Мир — в кризисе, значит, и ООН — в кризисе»
Первый зампостпреда РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский — о ситуации в АТР, отъеме детей украинских беженцев в Европе и реформе Совбеза

Ранее, 27 июня, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш назвал первой задачей при реформе СБ ООН выделение места Африке. Он напомнил, что в Совбезе ООН нет ни одного постоянного члена от африканского континента и это сложно изменить. Однако необходимо начать процесс, по которому станет возможным достичь консенсуса.

В конце апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Россия и Китай стали противниками реформы СБ ООН и организации в целом, стали откровенной дезинформацией. Она обратила внимание на то, что Москва поддерживала и поддерживает расширение СБ ООН за счет развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В мае 2023 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что реформа ООН обсуждается не первый год. В этом вопросе должен быть консенсус. Реформа должна способствовать эффективности работы структуры, добавил он.

Тогда же эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечал в разговоре с «Известиями», что мир меняется в сторону многополярности и, как следствие, должно произойти расширение количества членов Совета Безопасности ООН. Однако Запад этого опасается.

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