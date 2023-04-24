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Политолог оценил идею расширения СБ ООН за счет Африки и Азии

Политолог Денисов: Запад боится расширения СБ ООН за счет Африки и Азии
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xie E
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Мир меняется в сторону многополярности, и, как следствие, должно произойти расширение количества членов Совета Безопасности ООН. Однако Запад этого опасается. Об этом 24 апреля «Известиям» сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Таким образом он прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в ходе выступления на заседании Совета Безопасности о том, что сейчас в СБ ООН сильно представлен Запад. По мнению Лаврова, нужно расширить количество членов организации за счет азиатских и африканских стран.

«Дискуссия о реформах в СБ ООН ведется достаточно давно. Различные предложения сейчас есть у многих стран, в том числе у РФ, у наших стран-партнеров, таких как Китай, Индия. Западные страны очень сильно боятся подобной реконфигурации, потому что та ситуация, которая сложилась, зачастую играет на руку Западу, и по тем голосованиям, которые мы видим последние годы, это становится очевидным», — сказал Денисов.

Политолог отметил, что есть ряд «достойных кандидатов», которые могут пополнить ряды членов Совета Безопасности ООН.

«Идея эта давно назрела, просто сейчас бы взять и ее ввести в конструктивную дискуссию. И именно сейчас это как раз вполне возможно, потому что мир все-таки трансформируется в многополярный, и как следствие этого целые регионы не могут просто быть непредставленными, исходя из политической конъюнктуры, при которой изначально формировался СБ ООН. Есть вполне достойные кандидаты и в Африке, допустим, Южно-Африканская Республика. В Азии это может быть Индия, в Латинской Америке — Аргентина и Бразилия», — сказал он.

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11 апреля замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что делегации западных стран, участвующие в заседаниях Совета Безопасности ООН, не прилагают почти никаких усилий для решения актуальных мировых проблем.

4 апреля постпредство Великобритании накануне заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией. Российская сторона отметила, что найдет способ трансляции встречи на других платформах, и подчеркнула, что западные страны боятся услышать правду на эту тему.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.

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