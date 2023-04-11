В МИД Белоруссии раскритиковали работу Запада в Совбезе ООН

Замглавы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич 11 апреля заявил, что делегации западных стран, участвующие в заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН, не прилагают почти никаких усилий для решения актуальных мировых проблем.

Он прокомментировал предложенную РФ работу в ООН в сфере экспортного контроля, которая затрагивает конфликты в различных странах по всему миру.

«В нынешнем виде участие западных делегаций в работе Совбеза больше напоминает работу ради картинки и ради, собственно говоря, информационных поводов для собственной внутренней аудитории, а не поиска действительного решения проблемы, не снятия законных озабоченностей РФ и ее партнеров в сфере безопасности на тех принципах, которые закреплены и в уставе ООН, и в уставе региональных организаций, в частности ОБСЕ», — приводит слова Амбразевича «РИА Новости».

Также он напомнил, что предложение России затронет не только конфликт на Украине.

Ранее, 5 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал позором поведение делегаций Великобритании, США, Албании и Мальты, покинувших зал во время второго выступления уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Постпредство Великобритании накануне заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией. Российская сторона отметила, что найдет способ трансляции встречи на других платформах, и подчеркнула, что западные страны боятся услышать правду на эту тему.

1 апреля пост председательства в СБ ООН перешел к России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом этого органа.

Тогда же зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что во время председательства в СБ ООН Россия будет честным брокером, и посоветовал Западу не провоцировать ее.