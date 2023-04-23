«Не забудем, не простим»: Москва ответит США за невыдачу виз журналистам

Американские журналисты испытают на себе тот же дискомфорт и неудобство, что и их российские коллеги, не попавшие в США для работы на полях ООН. США не выдали визы представителям СМИ, сопровождавшим главу МИД РФ Сергея Лаврова для освещения его участия в работе Совета Безопасности ООН и ряде других встреч с 24 по 25 апреля. Причем сделано это было изощренно: сначала встречу в посольстве отменили, потом все-таки подтвердили МИД РФ готовность выдать необходимые документы. И уже после подачи паспортов американские дипломаты дотянули до последнего, то есть до вылета российской делегации. Глава российской дипломатии перед посадкой на борт заверил: этот инцидент Москва «не забудет и не простит». По словам замминистра Сергея Рябкова, невыдача журналистам виз — возмутительный шаг, который не красит страну, принимающую штаб-квартиру ООН. При этом в апреле именно Россия председательствует в СБ ООН. «Известия» оказались в числе тех, кто не смог попасть в США в составе делегации РФ.

«Испытают дискомфорт и неудобство»

17 апреля Сергей Лавров и члены сопровождающей его делегации получили американские визы для участия в Совбезе ООН. При этом разрешения на въезд так и не получили российские журналисты, которые должны были отправиться в США в составе делегации. Представители СМИ — в их числе были и «Известия» — до последнего ждали документов, выдать которые пообещало американское посольство. Более того, после отмены собеседования для получения виз на прошлой неделе 21 апреля американцы заверили МИД РФ, что все-таки выдадут их — для этого необходимо в субботу, 22 апреля, прийти в посольство с паспортами. Паспорта в итоге забрали, но ответ так и не был получен. Журналисты, надеясь до последнего, поехали в аэропорт, где уже окончательно стало понятно: никаких виз выдано не будет.

При этом паспорта россиян до сих пор остаются в американском посольстве. «Известия» обратились за разъяснениями о невыдаче виз в Госдепартамент и посольство США в РФ, однако комментариев не последовало — американская сторона никак не объяснила невыдачу виз.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ответ на эти действия последуют аналогичные меры в отношении журналистов из США, сообщил «Известиям» российский дипломатический источник. После отношения, которое Вашингтон проявил к российским журналистам и журналистике в целом, вряд ли американцы будут удивлены, когда аналогичная ситуация сложится в отношении представителей их прессы. При этом, как отметил собеседник редакции, забота, которую Штаты проявляют к Эвану Гершковичу, (журналист американской газеты Wall Street Journal, арестован в РФ по делу о шпионаже. — «Известия»), — ничего более, кроме как «мнимая забота».

— Он не интересен ни как журналист (иначе бы они не третировали российских журналистов), ни как гражданин США. Всё это лишь слова, лицемерие и ложь, — считает источник. — С учетом этих новых обстоятельств американские журналисты тоже будут испытывать на себе весь дискомфорт и неудобство от аналогичного отношения к своим российским коллегам.

Проходя на посадку в самолет, Сергей Лавров также прокомментировал случившееся.

«Безобразное поведение. Мы думали, всё будет иначе, но я ошибся. Страна, которая называет себя самой сильной, свободной, самой справедливой, струсила. Сделала глупость и показала, чего стоят ее клятвенные заверения в отношении защиты слова, доступа к информации и т.д.», — сказал министр.

Лавров с долей иронии посетовал и на то, что российской делегации придется поработать за журналистов, чтобы донести до мировой общественности правду. Стоит ожидать, что в этот раз на заседании Совета Безопасности ООН к заявлениям РФ будет приковано внимание всего мира.

«Старайтесь отслеживать, что мы там будем делать. Правду распространяйте. Убежден, что к ней будет гораздо больший интерес проявлен во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям и читателям наши западные коллеги, — подчеркнул глава МИД РФ. — Самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим».

«Не красит страну — хозяйку штаб-квартиры ООН»

Вся ответственность за невыдачу виз пресс-пулу Сергея Лаврова на Совбез ООН полностью лежит на США. При этом американская сторона до последнего делала вид, что работа ведется и решение вот-вот последует. Сергей Рябков заявил собравшимся в аэропорту Внуково-2 журналистам, что американцы использовали возмутительный и неприемлемый прием при подготовке к участию министра в мероприятиях, завершающих председательство России в СБ ООН.

«Это игра на нервах. Это издевательство. Очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя — их просто не стоит слушать. Нам давались заверения, что визы на подходе. Всё это вранье, ложь»,— подчеркнул дипломат.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Сложившаяся ситуация не красит страну, принимающую на своей территории штаб-квартиру ООН, добавил он.

24 апреля российские журналисты должны были освещать посвященное многосторонности важнейшее мероприятие в рамках российского председательства в СБ ООН. На следующий день было запланировано заседание по ближневосточной тематике. Кроме того, у Сергея Лаврова был намечен и ряд встреч во время визита в Нью-Йорк. Все эти крупные информационные поводы остались без освещения со стороны министерского пула журналистов.

«Ответственность лежит целиком на американской стороне. Мы найдем формы, чтобы ответить на это. Чтобы американцы запомнили надолго, что так не делается», — резюмировал Рябков.

Вместе с тем, комментируя возможность контактов Сергея Лаврова на полях Совбеза ООН с американским коллегой Энтони Блинкеном, замглавы МИДа сказал, что таких планов нет.

«У нас с американской стороной нет повестки дня для обсуждения на уровне министров», — напомнил он.

Рябков пообещал, что Москва найдет способ донести американцам сигналы, связанные с неприемлемым, вопиющим случаем невыдачи виз, очередным проявлением резко антироссийского курса, проводимого Вашингтоном. «Мы ответим», — заявил дипломат.