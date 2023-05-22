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В Кремле заявили о важности достижения консенсуса по реформе ООН

Песков: в вопросе реформы ООН важно прийти к консенсусу
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Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 22 мая ответил журналистам на брифинге на вопрос о том, необходима ли ООН реформа.

«Реформа ООН — тема, которая не первый год обсуждается. <...> Должен быть общий консенсус», — сказал Песков.

В то же время он уточнил, что важно, чтобы реформа способствовала эффективности работы структуры.

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Ранее, в апреле, эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечал в разговоре с «Известиями», что мир меняется в сторону многополярности и, как следствие, должно произойти расширение количества членов Совета Безопасности ООН. Однако Запад этого опасается.

Вместе с тем в конце декабря 2022 года генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш отмечал, что возможность расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН всерьез рассматривается.

В свою очередь, еще в сентябре прошлого года заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек провал попыткам США реформировать СБ ООН, если они попытаются изменить полномочия постоянных членов Совбеза.

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