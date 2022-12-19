Гутерриш заявил о возможности увеличения числа постоянных членов СБ ООН

Возможность расширения числа постоянных членов Совета Безопасности ООН всерьез рассматривается. Об этом 19 декабря заявил генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.

По его словам, предложения по расширению Совета Безопасности ООН высказывают представители ряда стран.

Вопрос реформы Совбеза — в ведении стран-членов, Секретариат ООН не влияет на эти переговоры, напомнил он.

«Но я думаю, что во время сессии Генассамблеи в сентябре я впервые слышал от США и России четкий сигнал о том, что они за расширение числа постоянных членов Совета Безопасности. Думаю, что сейчас есть пространство для намного более серьезной дискуссии в отношении реформы Совета Безопасности», — сказал он.

В конце октября постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в интервью «Известиям», что Индия и Бразилия рассматриваются Россией как серьезные претенденты на роль постоянных членов Совбеза ООН. Он подчеркнул, что дискуссии о расширении Совбеза идут очень сложно и никаких конкретных результатов за 20 лет не дали.

В сентябре стало известно, что Индия выступает за включение ее в число постоянных членов Совбеза ООН, она намерена поднять вопрос о реформе этого органа.

В 2010 году во время визита в Индию предложение о включении страны в число постоянных участников СБ высказал и президент России Владимир Путин.

Идею также поддержали на тот момент генсек ООН Пан Ги Мун и Барак Обама, тогда возглавлявший США. С предложением о расширении Совбеза также выступили лидеры Турции, США, ФРГ и Франции.