Постпред РФ поддержал идею Индии вступить в Совбез ООН

Индия и Бразилия рассматриваются Россией как серьезные претенденты на роль постоянных членов Совбеза ООН. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

«Дискуссия по вопросу расширения членского состава Совбеза ООН продолжается почти 20 лет. Есть разные предложения. В частности, упоминаются такие кандидатуры как Германия, Япония, Индия и Бразилия. С нашей точки зрения, Совбез требует реформы через расширение за счет развивающихся стран. Почти половина нынешнего состава Совбеза из 15 стран — это представители западного лагеря. Наблюдается явная недопредставленность Африки, Азии и Латинской Америки», — отметил дипломат.

Однако, по его словам, дискуссии о расширении Совбеза ООН идут очень сложно, и никаких конкретных результатов они за 20 лет не дали.

«Что касается Индии и Бразилии, они нами рассматриваются как серьезные претенденты на эту роль. Это вопрос дальнейших переговоров, ведь пока в этом плане подвижек нет. Хотя если мы хотим видеть Совбез ООН, отражающим интересы всех государств, то его реорганизация возможна только посредством географического и регионального расширения», — добавил Геннадий Гатилов.

В интервью «Известиям» дипломат также рассказал о причинах выхода РФ из зерновой сделки и международных площадок в области прав человека, а также оценил перспективы мирных переговоров Москвы и Киева.

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