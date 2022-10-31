«Киевский режим выстрелил в ноги себе и западным покровителям»

Используя зерновой коридор для атак на российский флот, Киев сработал против себя и своих западных партнеров. Об этом в интервью «Известиям» заявил постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, комментируя причины выхода Москвы из черноморской инициативы. Дипломат также отметил, что на сегодняшний день платформы для проведения дипломатических переговоров по урегулированию ситуации на Украине нет. В том числе инициативы не исходят и от всемирной организации. В интервью «Известиям» Геннадий Гатилов также рассказал о причинах выхода РФ из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН), единомышленниках Москвы и назвал новых потенциальных членов в Совбезе ООН.

«Эта позиция не может быть отправной точкой для переговоров»

— РФ заявила о приостановлении зерновой сделки на неопределенный срок. Как вы оцениваете последствия нападения на Черноморский флот и предпринимает ли какие-то усилия ООН, чтобы возобновить переговоры?

— 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов совершили по своей сути теракт, атаковав беспилотниками корабли, обеспечивавшие в том числе безопасность гуманитарного коридора, по которому вывозилась украинская сельхозпродукция в рамках «Черноморской инициативы». В связи с очередной безрассудной выходкой киевского режима Россия более не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «Черноморской инициативе», и приостанавливает свое участие в ее реализации с 29 октября на неопределённый срок. В этот же день мы официально уведомили генсекретаря ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию. — «Известия») и главу Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, ответственных от ООН за «зерновую сделку», о принятом нашей страной решении.

Степень недальновидности поступков Зеленского, слепо действующего по указке Лондона и Вашингтона, поражает. Де-факто коммерческий проект Украины по вывозу своих агропродуктов в преимущественно развитые страны имел мало общего с заявленными гуманитарными целями по «спасению голодающих стран». Свернув работу «зернового коридора» атаками на корабли, обеспечивающие его безопасность, киевский режим в очередной раз выстрелил в ноги себе и своим западным покровителям.

— Несмотря на эскалацию, РФ и Украина не прекращают обмен пленными. Говорит ли это о том, что шанс на мирные переговоры всё еще есть?

— Это серьезный политический вопрос, но шансы есть всегда. Однако то, что сейчас происходит, конечно, не создает благоприятной основы для проведения переговоров, нацеленных на урегулирование конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров прямо сказал, что чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше будет нарастать напряженность и тем меньше будет шансов на достижение политического урегулирования. Это так: когда конфликт углубляется, тяжелее вести политические контакты. Всем известно, что еще весной во время переговоров в Турции мы были готовы к проведению диалога с Киевом. Состоялись встречи, конкретные предложения легли на бумагу и были переданы украинской стороне. Однако кураторы из Вашингтона дали им отмашку на прекращение всяких дипломатических контактов с РФ по этому поводу. На этом всё, к сожалению, остановилось.

Кроме того, важно понимать, как вести диалог. Президент Зеленский официально издал указ о том, что никаких переговоров с Россией не будет. Это уже говорит о многом. Во-вторых, в его окружении говорят о том, что переговоры они будут вести, когда Россия отведет свои войска с Украины, из Донбасса, освободит Крым и так далее. Давайте быть реалистами. Эта позиция не может быть отправной точкой для переговоров. Никаких активных предложений, которые могли бы быть взяты за основу для последующих политических контактов, нет. К сожалению, надо признать, что на данный момент платформы для проведения дипломатических переговоров по урегулированию этого кризиса нет.

Киевский режим_2 Представители российской стороны во время обмена пленными Фото: РИА Новости

— Могла бы ООН сыграть более значимую роль в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине и как раз предоставить какую-то площадку?

— Пока что конструктивная роль ООН проявилась как раз только в зерновой сделке. Никаких других ролей или политического участия, посредничества нет. Хотя, может быть, если бы в секретариате ООН более объективно оценивали ситуацию, то какую-то роль они и могли бы сыграть. Но в нынешней обстановке таких предпосылок нет.

«В зале СПЧ ООН была бы только табличка с надписью «РФ»

— Новый Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что «универсального подхода ко всем без исключения не существует». Он пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении инструменты для защиты прав всех людей. Ожидает ли Россия, что к ней будет найден особый подход в нынешней ситуации?

— Заявление Фолькера Тюрка мы можем только приветствовать, но будем наблюдать за делами, а не словами. Пока что ситуация в Управлении Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) была удручающей. Мы неоднократно отмечали политизированность этого органа. Если говорить о достижениях предыдущего комиссара (Мишель Бачелет. — «Известия»), то похвастать нечем. При нем всё свелось к тому, что УВКПЧ было практически монополизировано группой западных стран, которые проводили свою политическую повестку дня в области прав человека. Мы неоднократно обращали на это внимание. Как и, кстати, целый ряд наших единомышленников.

Если новый Верховный комиссар займет более объективную позицию и будет стремиться к тому, чтобы этот орган отражал интересы всех государств без двойных стандартов и политической подоплеки, мы будем это только приветствовать и сотрудничать. У нас уже намечена встреча в ближайшее время. И весь этот круг вопросов мы с ним обсудим.

Киевский режим_3 Зал заседаний Совета СПЧ ООН в Женеве Фото: commons.wikimedia.org

— Политизация и стала причиной, по которой Москва покинула международные площадки в сфере прав человека?

— Конечно, мы об этом говорили неоднократно и публично. Мы подчеркивали, что УВКПЧ, да и, собственно, сам СПЧ ООН превратился в сугубо политизированный орган, который используется группой западных стран в качестве рычага давления на неугодные режимы. Мы последовательны в своей политике и будем продолжать добиваться того, чтобы СПЧ ООН изменил характер своей деятельности в более сбалансированное русло.

Что касается нашего членства, в апреле этого года была принята антироссийская резолюция, которая постановила приостановить членство России в СПЧ ООН. В практическом плане мы бы лишились всех полномочий как государство-член и фактически не могли бы ни выступать, ни проводить свои проекты и резолюции, ни участвовать в обсуждениях. То есть дело шло к полной изоляции нашей страны. Ситуация могла сложиться таким образом, что в зале СПЧ ООН была бы только табличка с надписью «РФ». Поэтому мы приняли упреждающие решения о выходе. То есть мы перешли в категорию наблюдателей.

— Какие права в СПЧ ООН это сохраняет за РФ?

— За нами сохранились почти такие же полномочия, как и у членов. Мы можем выступать, вносить проекты резолюции, участвовать в обсуждениях и в полной мере излагать свою позицию. Единственное — мы теперь не можем принимать участие в голосовании. Однако тот арсенал средств, которые мы используем, в том числе через наших единомышленников и друзей, позволяет доводить нашу точку зрения в области прав человека до международного сообщества. Наша позиция неизменна. Мы считаем, что необходимо укреплять равноправное сотрудничество и вести международный диалог со всеми государствами, который бы помогал улучшить стандарты в области прав человека, но никоим образом не использовался бы для оказания политического давления.

Справка «Известий» 15 марта РФ вышла из Совета Европы. В июне в России был принят закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вступивших в силу после даты выхода из организации. С 16 сентября Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека. 7 апреля было также приостановлено членство РФ в СПЧ ООН. Это произошло по инициативе США в рамках специальной сессии по Украине.

«Это полная дискриминация, а также попытка разрушить сотрудничество с Россией»

— СПЧ ООН не так давно принял резолюцию, учреждающую должность специального докладчика по правам человека в России. Как вы воспринимаете эту новость?

— Это еще один ход так называемого коллективного Запада. У них всё было просчитано: сначала принять резолюцию о приостановлении участия РФ в СПЧ ООН, а потом учредить должность такого докладчика. Это исключительно антироссийский документ, не имеющий ничего общего с заботой о состоянии прав человека в РФ. Ясно, что он направлен на то, чтобы очернить Россию за ее деятельность в области прав человека. Они намерены делать это путем получения односторонней информации от своих источников. То есть от неправительственных НКО антироссийского характера. И уже на основании этой информации спецдокладчик ООН будет составлять свои доклады. Их сущность нам очевидна заранее, поэтому мы не планируем с таким органом никакого сотрудничества. Сам докладчик пока не назначен. Это будет сделано на следующей сессии Совета ООН по правам человека в марте.

— Каким образом РФ в последнее время взаимодействует с СПЧ ООН?

— За прошедшее с февраля время мы направили сотни страниц документов, отражающих реальное развитие событий на Украине. Цели СВО, состояние прав человека в Донбассе. Мы рассказали о тех ужасах и действиях украинской стороны, которые нарушают права человека: бесчеловечное отношение к военнопленным, всяческие гонения на местное население и так далее. Так мы старались дать объективную картину происходящего. То есть пытались добиться того, чтобы в УВКПЧ учитывали и нашу точку зрения, а не только те, которые выражает Киев и западные страны. Однако, к сожалению, всё, что мы направляли, где-то там и засело. Никакой реакции мы от коллег в ООН не получили.

— Некоторые страны ЕС перестали выдавать краткосрочные визы россиянам, а также практически полностью ограничили им въезд. Уместно ли подобные ограничения называть дискриминацией по национальному признаку?

— Это полная дискриминация, а также попытка разрушить сотрудничество с Россией. В том числе теперь не допускаются и наши представители на международные площадки. Конечно, мы эту тему поднимаем. Буквально на последней сессии СПЧ ООН мы сделали специальное заявление по русофобии, и оно было поддержано целой группой государств. Ненормально, когда российским представителям не выдают визы и затрудняют их участие в мероприятиях, в том числе проводимых по линии ООН. Это попытка выдавить РФ из международного общения. И это мнение разделяется многими странами, которые понимают, что без нашего участия никакого конструктивного диалога, в том числе по право-человеческой проблематике, быть не может.

Если вернуться к вопросу о создании поста докладчика по правам человека в России — из 47 членов СПЧ ООН за соответствующую резолюцию проголосовали только 17, то есть меньшинство. Все остальные государства воздержались либо не участвовали в голосовании. Это означает, что две трети государств — участников СПЧ ООН не поддерживают эту инициативу. Это характерно и в рамках других органов ООН. Хочу еще раз подчеркнуть, что далеко не все готовы идти в русле западного нарратива и поддерживать слепо то, что им пытаются навязать.

«Дискуссии о расширении Совбеза ООН идут очень сложно»

— Женева присоединилась к западным санкциям против РФ. В то же время Швейцария не поддерживает идею о передаче стране замороженных российских активов. Что можно сказать сегодня о швейцарской нейтральности?

— Я не могу сказать, что наши контакты сошли или сходят на нет. Мы все-таки поддерживаем отношения со швейцарскими властями. Однако мы вынуждены констатировать, что Швейцария постепенно утрачивает свой нейтральный статус. Обычно нейтральная страна не занимает позицию той или иной стороны. В данном случае у швейцарцев это не получилось и они открыто встали на сторону так называемого коллективного Запада, присоединившись ко всем восьми пакетам санкций. В некоторых областях они пошли и дальше. Мы сожалеем, поскольку Швейцария исторически была тем местом, где происходили международные контакты самого различного уровня. Даже в годы холодной войны Швейцария, в частности Женева, предоставляла площадки для наведения мостов.

Что касается практических трудностей, из-за отсутствия авиасообщения нашим делегациям стало трудно добираться до Женевы. Это серьезная помеха для участия в международных мероприятиях. Также швейцарцы ввели жесткий порядок выдачи виз, в том числе дипломатических. Со своей стороны мы пытаемся договариваться, чтобы вернуться к прежнему порядку выдачи виз. Мы стали получать определенные сигналы от швейцарских коллег о том, что они будут готовы более конструктивно смотреть на эту ситуацию.

Киевский режим_5 Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

— Давно обсуждается необходимость реформы Совбеза ООН. Недавно глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надо решить проблему «недопредставленности» развивающихся государств. Кроме того, Германия уже который год говорит о том, что готова взять на себя обязанности постоянного члена Совбеза...

— Дискуссия по вопросу расширения членского состава Совбеза ООН продолжается почти 20 лет. Есть разные предложения. В частности, упоминаются такие кандидатуры, как Германия, Япония, Индия и Бразилия. С нашей точки зрения, Совбез требует реформы через расширение за счет развивающихся стран. Почти половина нынешнего состава Совбеза из 15 стран — это представители западного лагеря. Наблюдается явная недопредставленность Африки, Азии и Латинской Америки. Эту ситуацию надо исправлять. Однако дискуссии о расширении Совбеза ООН идут очень сложно. Никаких конкретных результатов они за 20 лет не дали.

Что касается Индии и Бразилии, они нами рассматриваются как серьезные претенденты на эту роль. Это вопрос дальнейших переговоров, ведь пока в этом плане подвижек нет. Хотя если мы хотим видеть Совбез ООН отражающим интересы всех государств, то его реорганизация возможна только посредством географического и регионального расширения.