«Коллеги и с Запада, и с Востока хотят продолжать общаться»

У России есть достоверная информация о том, что Украина может готовить провокацию с применением «грязной бомбы». Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал по итогам сессии в рамках Валдайского форума . XIX заседание международного дискуссионного клуба открылось 24 октября в Москве, оно продлится четыре дня и завершится участием Владимира Путина. В этом году форум претерпел значительные изменения , начиная с переноса места проведения и закрытия большинства сессий для СМИ и заканчивая другим составом участников. Вместе с тем именно в нынешний реалиях как никогда важно сохранять международную коммуникацию, считают эксперты. О том, как прошел первый день дискуссий, — в материале «Известий» .

В изменившихся реалиях

Главная тема стартовавшего 24 октября XIX заседания Валдайского клуба — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» . В общей сложности мероприятие продлится четыре дня, оно включает 17 сессий — рекордное для «Валдая» число . При этом 27 октября ожидается выступление Владимира Путина, эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Коллеги и с Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Этот год внес серьезные коррективы в организацию заседания. Нынешняя внешнеполитическая обстановка и санкции против России не могли не отразиться и на Валдайском международном дискуссионном клубе — месте, где люди со всего света всегда могли открыто обсуждать актуальные проблемы и совместно искать решения. Прежде всего, изменился состав участников — теперь в большей степени представлены Азиатско-Тихоокеанский регион, Центральная Азия, Латинская Америка и Африка . Несмотря на то что эксперты из западного блока всё же присутствуют, их число заметно сократилось.

Всего же «Валдай» в этом году объединил 111 участников из 41 страны мира , большинство экспертов присутствовали очно, однако есть и те, кто отдал предпочтение онлайн-формату. Как отметили в пресс-службе форума, соотношение российских и иностранных участников осталось традиционным: примерно 40% и 60% соответственно.

— Смещение в плане участников есть, но я бы не переоценивал его. Вы видели американцев, есть коллеги из Германии. Действительно, с некоторыми коммуникации разрушились, люди разные, многие эксперты оказались под давлением и в Европе, и в США, и в Канаде , — подчеркнул в беседе с «Известиями» председатель Совета Фонда развития и поддержки «Валдая» Андрей Быстрицкий. — Люди по-разному на это реагируют, кто-то приезжает, кто-то нет. Мне кажется, что те, кто приезжает, делают очень важную работу — по крайней мере, оставляют возможность для диалога, а это все-таки немаловажно.

Если говорить о переменах, то нельзя не сказать и про переезд форума. Традиционно участники собирались на берегу Черного моря, в Сочи. Но на этот раз мероприятие перенесли ближе к столице — в отель «Империал парк» в деревне Рогозино . Как объяснили организаторы форума, это связано с логистическими трудностями.

Коллеги и с Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Впрочем, Рогозино — далеко за МКАД, куда добраться весьма проблематично. Предвидя это, организаторы мероприятия пустили шаттлы от метро Румянцево, но с ограничениями: в расписании лишь один временной слот, причем как для отправки, так и для возвращения. Многие предпочли добираться на автомобилях, что в какой-то момент создало пробку на одном из КПП.

Примечательно, что организаторы «Валдая» не забыли и о том, что в мире до сих пор бушует пандемия коронавируса — к примеру, журналисты на площадку допускаются только при предъявлении свежего ПЦР-теста, вне зависимости от наличия вакцинации или перенесенного COVID-19. К тому же в самом здании организовано тестирование, чтобы не было проблем с посещением площадки в следующие дни. Впрочем, о других ограничениях, например о ношении масок, говорить не приходится — как в отношении СМИ, так и участников заседания. К примеру, во время открывающей дискуссии «Мир без сверхдержав» в зале лишь один человек надел маску.

Доступ ограничен

Еще одним нововведением XIX заседания оказалось то, что большинство дискуссий закрыты для журналистов . Так, для представителей СМИ установлен лимит — они могут очно наблюдать лишь за одной сессией в день. При этом непосредственно в зал, где проходит такая дискуссия, допускаются исключительно операторы и фотографы, остальные же следят за трансляцией из пресс-центра. Оставшаяся часть обсуждений остается под завесой тайны.

В день открытия форума публичной оказалась сессия, на которой обсуждался подготовленный экспертами «Валдая» доклад о современном мироустройстве и его будущем. По мнению авторов документа, сейчас « сверхдержавное доминирование Соединенных Штатов и их союзников, по сути, уже не работает, но вся мировая инфраструктура, которая его обслуживала, на месте ». Эксперты предполагают, что объединение государств по интересам и принципу взаимной дополняемости со временем поможет решить и главную проблему — ограничить эффективность инфраструктуры, выстроенной под сверхдержавную гегемонию, а в перспективе и отказаться от нее.

В рамках первого дня участники форума также успели затронуть влияние пандемии коронавируса и военно-политического кризиса на международную ситуацию, напомнив об уроках Карибского кризиса. Впрочем, эти дискуссии проходили уже в закрытом режиме. При этом исключением не стала и сессия с участием российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, на которую он прибыл одновременно с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

Коллеги и с Запада Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Закрытый формат обсуждения насущных проблем и вызовов в нынешних реалиях просто необходим , считает почетный профессор Таллинского университета, бывший первый замминистра иностранных дел Эстонии Рейн Мюллерсон.

— Проведение форума сейчас важнее, чем в любой другой обстановке. Тут всегда идут откровенные разговоры , поднимаются самые острые вопросы. Я думаю, что такие контакты сейчас намного важнее, чем раньше, — добавил он.

Аналогичную точку зрения высказал и Андрей Быстрицкий, подчеркнув, что при всех сложностях прекращать коммуникацию нельзя.

— Это очень важный момент. Те люди, которые здесь собрались, обладают определенным интеллектуальным уровнем и физическим мужеством , — отметил он в беседе с «Известиями». — Свято место пусто не бывает, так или иначе, а разговаривать придется. И пандемия не прикончила формат, и крайне тяжелый нынешний конфликт тоже. Многие коллеги и с Запада, и с Востока хотят продолжать общаться .

Разговор с Лавровым

После закрытой дискуссии с участниками форума глава российского МИДа всё же пообщался с прессой. Как рассказал дипломат, состоялся очень интересный и интерактивный диалог. Он также отметил, что ему было полезно послушать вопросы, которые «волнуют и политологов, и гостей из западных развивающихся стран».

— Это важно с точки зрения дальнейшего размышления о том, как нам действовать на дипломатическом фронте по достижению задач, поставленных президентом в связи с событиями на Украине и вокруг нее, — добавил он.

Коллеги и с Запада Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отвечая на вопросы журналистов, министр более подробно остановился на возможности использования Украиной «грязной бомбы» . По его словам, у России достаточно достоверных данных, что такие провокации могут планироваться.

— Подобная информация с указанием тех институтов, которые могут этим заниматься, была передана министром обороны в контактах с его коллегами США, Франции, Великобритании, Турции , — рассказал Сергей Лавров.

Как добавил министр, по линии военных ведомств намечены еще контакты. Кроме того, в ближайшие дни этот вопрос будет обсуждаться и в Совете Безопасности ООН.

— Голословные опровержения наших западных коллег о том, что всё это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы обвинить режим [президента Украины Владимира] Зеленского — это несерьезный разговор , — подчеркнул министр.

Кроме того, российский дипломат остановился и на теме якобы применения РФ иранских дронов на Украине. По его словам, представители Москвы и Тегерана дали в ООН исчерпывающие объяснения по этому вопросу. Напомним, что западные страны обвиняют Россию в применении иранских беспилотников в ходе спецоперации. Как РФ, так и Иран этот факт отрицают.

Коллеги и с Запада Фото: REUTERS/Roman Petushkov

Глава российского внешнеполитического ведомства общался с прессой около пяти минут, а затем удалился.