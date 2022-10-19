Дипломатная работа: почему Россия не будет разрывать отношения с Евросоюзом

Россия не будет разрывать дипотношения с западными странами: как рассказал осведомленный источник «Известий», двусторонние связи фактические сведены к минимуму, однако первой на их юридическое прекращение Москва не пойдет . МИД РФ эту информацию подтвердил. Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что сохранять российское присутствие в западных странах «не имеет смысла и желания» — «в дополнительном внимании» со стороны РФ «нуждаются страны так называемого третьего мира», поэтому Москва решила переориентировать свою дипломатию именно на эти государства.

«Никакой изоляции России не существует»

С июня 2022 года МИД РФ занимался тем, что трудоустраивал дипломатов, которые были вынуждены досрочно прервать свои загранкомандировки в западных странах. Однако теперь вопрос решен , и министерство может без проблем принять на работу новых сотрудников — с этого посыла глава ведомства Сергей Лавров начал свою речь перед выпускниками вузов, которые в этом году поступили на службу на Смоленской площади.

Как и в предыдущие годы, в 2022-м в МИД пришли 80 новых сотрудников. По словам Сергея Лаврова, число кандидатов превышает потребности министерства, которое сейчас к тому же занимается переориентацией своей работы как за рубежом, так и в Москве. Изложив выпускникам российский взгляд на украинские события последних девяти лет, Сергей Лавров рассказал о том, как Россия будет «переносить «центр тяжести» на страны», которые готовы сотрудничать с ней «на равноправной и взаимовыгодной основе» .

« Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими . Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений, — заявил министр. — Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь».

А вот «страны так называемого третьего мира (в Азии, Африке, Латинской Америке), наоборот, нуждаются в дополнительном внимании» со стороны РФ , продолжил Сергей Лавров. И с ними сейчас на высшем и высоком уровнях идет совместное планирование, которому необходимо дипломатическое сопровождение.

« Если проанализировать число партнеров, с которыми мы сейчас наращиваем связи за счет переноса внимания с оголтелого и освирепевшего Запада, то это наглядно покажет, что никакой изоляции России не существует , — заверил новых сотрудников министр. — На всех континентах развиваются процессы многополярности, появляются новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния. <…> Мы переживаем без преувеличения переломный момент, а точнее эпоху — это будет длительный период ».

По словам осведомленного источника «Известий», заявления Сергея Лаврова не означают, что Москва намерена официально разорвать дипотношения с так называемыми недружественными странами (на сегодня в перечень «государств и территорий, совершающих в отношении России, российских компаний и граждан недружественные действия», входит более 50 стран). Фактические отношения Москвы с этими странами сведены к минимуму — посольства работают в усеченном составе, который сокращать уже некуда, однако на то, чтобы понизить статус двусторонних связей и уж тем более разорвать их юридически, Россия первой не пойдет , отметил собеседник.

19 октября эту информацию подтвердил замглавы МИД РФ Евгений Иванов : по его словам, сокращать чисенность дипломатов и закрывать представительства в западных странах Москва не планирует. Что до переориентации на другие направления, то «есть идеи по открытию новых генконсульств в странах», в которые едет много российских туристов.

Без представителей

Особое внимание привлекает ситуация с постоянным представительством РФ при Евросоюзе. В сентябре 2022 году свою командировку в Брюссель завершил постпред России при ЕС Владимир Чижов — он проработал на этой должности 17 лет. С 27 сентября он, представляя в Совете Федерации республику Карелия, занимает пост первого замглавы комитета по обороне и безопасности. О том, как шла работа диппредставительства, Владимир Чижов рассказал «Известиям» в начале сентября, аккурат перед отставкой.

«В апреле Евросоюз принял возмутительное и совершенно необоснованное решение об объявлении большой группы сотрудников постпредства персонами нон грата. Работы при этом меньше не стало, и нагрузка на оставшихся возросла , — заявил он тогда. — Как мы работаем с коллегами? Ни от кого не закрываемся, ни одной двери не захлопнули и общаемся в тех пределах, на которые готовы наши партнеры. Насильно мил не будешь, и, если кто-то уклоняется от прямых контактов с нами, мы вынуждены это учитывать».

По словам Владимира Чижова, работа российского постпредства сводилась к тому, что оно регулярно «разъясняло [представителям ЕС] свою позицию, доводило до них [российские] озабоченности», «давая соответствующие политические и моральные оценки того, что делает Евросоюз на российском треке».

С того момента, как Чижов покинул Брюссель, прошло больше месяца, однако нового представителя Россия туда так и не направила . Собеседник «Известий» отметил, что это «многое говорит о характере взаимоотношений» РФ и ЕС, и подчеркнул: сейчас в присутствии полноценного представителя в Брюсселе смысла нет.

«Известия» направили в Еврокомиссию обращение с вопросами, как Брюссель оценивает нынешний уровень отношений РФ и ЕС и рассматривает ли Евросоюз вариант, при котором он понизит их статус или и вовсе их разорвет, закрыв свое посольство в Москве.

Ситуация с постпредством при ЕС напоминает то, что в последние годы происходило вокруг диппредставительства России при НАТО . В январе 2018 года дипмиссию покинул ее глава Александр Грушко, в Москве его назначили на пост замглавы МИД; дипмиссией же руководил и.о. постпреда Юрий Горлач. В 2021 году Москва заявила: после того, как альянс отозвал аккредитацию у некоторых сотрудников российского постпредства, с 1 ноября РФ приостановливает работу своей дипмиссии в Брюсселе, свою деятельность так же должно прекратить и посольство НАТО в Москве.

Владимир Чижов в начале сентября, отвечая на вопрос «Известий», есть ли риск, что то же самое случится с постпредством при ЕС, сказал: «риск есть всегда».

«Но я не думаю, что Евросоюз способен настолько игнорировать собственные интересы, — сказал он в интервью. — В конце концов, у него есть свое представительство в России. Более того, в ближайшее время ожидается прибытие на работу в Москву его нового руководителя. В тех контактах, которые есть здесь у меня и у моих сотрудников, мы неоднократно слышали тезис, что Евросоюз хотел бы сохранить каналы коммуникации с российской стороной открытыми ».