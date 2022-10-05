Обмен трениями: к чему приведет дипобострение между РФ и Казахстаном

Обострение дипломатической риторики между Россией и Казахстаном не повлияет на отношения двух стран. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации , комментируя эпизод с вызовом послов государств в МИДы. Причиной стали слова посла Украины в Астане про «убийство русских», которые он произнес в августе этого года . Москва рассчитывала, что украинский представитель, как ей пообещала Астана, «безвозвратно покинет» республику. Это, вероятно, и произойдет, правда не так быстро, как того требует РФ: руководство Казахстана наделило посла нежелательным статусом, но, судя по заявлением, уедет он из Астаны тогда, когда ему на замену прибудет другой дипломат .

Диссонанс союзнических отношений

Дипломатическая риторика между Россией и Казахстаном обострилась 4 октября. В этот день представитель МИД РФ Мария Захарова выразила негодование тем, что посол Украины в Казахстане Петр Врублевский, который «отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских», не был выслан из Астаны .

«К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар «никогда не вернется» в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы «просто собрать вещи и забрать семью». Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии», — говорится в комментарии МИД.

В связи с этой ситуацией российская сторона вызвала на Смоленскую площадь посла Казахстана в Москве Ермека Кошербаева . Ему, по словам Марии Захаровой, заявили «о категорической неприемлемости подобной ситуации».

Обмен трениями Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев Фото: Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

«Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства <…>, не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста», — резюмировала представитель МИД РФ.

У казахстанской стороны риторика Марии Захаровой вызвала отторжение .

«Хотел бы отметить, что тональность ее заявлений, на наш взгляд, диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров», — сказал 5 октября журналистам представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщив, что на этот счет в ведомство вызвали посла РФ Алексея Бородавкина .

«Известия» обратились в диппредставительство России в Астане с вопросами, как прошла встреча посла в министерстве — о чем шла речь и удалось ли урегулировать нынешние противоречия. Там поделились сообщением РИА Новости, в котором приводятся слова Алексея Бородавкина.

«Встреча состоялась. Все то, что сказано в комментарии Захаровой вчера, все это обсуждалось», — заявил он.

— Других комментариев посол давать не планирует, — сообщили в диппредставительстве РФ.

Обмен трениями Посольство РФ в Астане, Казахстан Фото: commons.wikimedia.org/Rfembassy.kz

В российском истэблишменте уверены: нынешнее дипломатическое обострение отношения Москвы и Астаны не испортит .

— Казахстан — это наш союзник — член и ОДКБ, и Евразийского экономического союза , — сказал «Известиям» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. — Я убежден, что эти эмоциональные сцены не повлияют в корне на характер наших с Казахстаном отношений . Мы с нашими казахстанскими коллегами и друзьями учимся разруливать эти ситуации. Убежден, мы разрулим и эту ситуацию тоже.

Нежелательный статус

В основе нынешнего дипломатического обострения лежит эпизод, который произошел в конце лета. 21 августа посол Украины в Астане Петр Врублевский в интервью, которое он дал местному блогеру Диасу Кузаирову на мероприятии по случаю 30-летия дипотношений между Казахстаном и Украиной, выступил с заявлениями об «убийстве русских» .

«Стараемся убить как можно больше [русских]. Чем больше мы русских убьем сейчас, тем меньше придется убивать их нашим детям», — сказал тогда украинский представитель.

После этого Петра Врублевского вызвали в МИД Казахстана, где ему выразили протест в связи с его высказываниями . «Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», — подчеркнули в министерстве. Параллельно с этим на сайте Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана появилось требование объявить украинского представителя персоной нон грата.

Обмен трениями Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский Фото: Кира Прейс

«Подобные заявления не совместимы со статусом посла и дипломатической этикой. Такого рода демарши посягают на мир и согласие в нашей стране, где проживает в мире и дружбе более 120 этносов, в том числе русские и украинцы», — говорится в заявлении ее председателя Владимира Божко.

В Москве на это отреагировали в еще более жестких формулировках. Мария Захарова сказала, что «заявления Петра Врублевского лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность киевского режима». Она сделала упор на то, что украинский представитель нарушил не только международные дипломатические нормы (Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года), но и ст. 174 Уголовного кодекса Казахстана о «разжигании социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» .

В начале сентября стало известно, что Петр Врублевский принес извинения за свои высказывания. Правда, рассказал об этом не он сам, а представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Ситуацию в Украине вы знаете, на этом фоне такие заявления неприемлемы, поскольку дипломатия направлена на сближение. Как вы знаете, мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями. Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния», — сообщил он тогда.

Персоной нон грата украинского представителя не объявили — чуть позже, ближе к середине сентября, Айбек Смадияров рассказал, что Петр Врублевский «находится в отпуске» , «требований о выдворении казахстанские власти ему не выдвигали». После этого ситуация затихла, однако возвращение украинского представителя в Астану и комментарий Марии Захаровой вновь вывели ее на повестку.

Обмен трениями Здание МИДа Украины Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Айбек Смадияров, реагируя на слова своей российской коллеги, заверил, что нынешний посол Украины имеет в Казахстане «нежелательный статус» . «В настоящее время от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла в Астане», — сообщил он, отметив, что Петр Врублевский покинет страну, когда на смену ему приедет другой дипломат .

Прецедент на постсоветском пространстве

По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, этот эпизод показателен и проблематичен, однако, в отношениях России и Казахстана ничего принципиально не меняет .

— Здесь вопрос не только российско-казахстанских отношений, но и внутреннего казахстанского межнационального мира, — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. — Русские составляют значительную часть населения Казахстана, и выступление посла подпадает под уголовную статью. Российская дипломатия здесь так настойчива, потому что это выходит за рамки любого дипломатического этикета и становится прецедентом на постсоветском пространстве , — до этого никто в Центральной Азии себе таких заявлений на дипломатическом уровне не позволял.

Оставить ситуацию без решения, отмечает эксперт, не в интересах Казахстана — в первую очередь, с точки зрения имиджа.

— Дипломат получил аккредитацию со стороны руководства республики — исходя из этого часть ответственности за его слова Казахстан берет на себя , — считает Станислав Притчин. — Судя по заявлениям, реакция со стороны казахстанской общественности на заявления посла была достаточно резкая.

Обмен трениями Петр Врублевский Фото: Министерство иностранных дел Украины

Политолог-востоковед Аждар Куртов считает, что реакция Астаны отражает многовекторный подход к ее внешней политике.

— Казахстан пытается поддерживать отношения со всеми странами, не связывая себя с кем-либо жесткими обязательствами , — сказал «Известиям» эксперт. — Руководство республики всегда стремилось к тому, чтобы уравновешивать отношения с Россией отношениями с США, Китаем, Евросоюзом, с мусульманским миром. И раньше Астана показывала тому же Вашингтону, что она не готова поддерживать Москву во всем. Один из примеров — отказ признать те же Южную Осетию и Абхазию.