В ожидании провокаций: может ли Украина применить «грязную бомбу»

В воскресенье, 23 октября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу довел до военных министров США, Великобритании, Франции и Турции озабоченность по поводу возможного применения Украиной «грязной бомбы». Эксперты уверены, что киевские власти могут создать такой боеприпас — всё необходимое для этого у них есть. Также в выходные дни Вооруженные силы РФ отбили все атаки противника и продолжили наносить высокоточные удары по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

Провокация с «грязной бомбой»

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 октября провел ряд важных телефонных переговоров. В разговоре с главой Минобороны Франции Себастьяном Лекорню стороны обсудили ситуацию на Украине, которая имеет «устойчивую тенденцию к дальнейшей неконтролируемой эскалации». В российском военном ведомстве уточнили, что Сергей Шойгу довел до французского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и турецким коллегой Хулуси Акаром. На них российский министр также обсудил ситуацию на Украине и высказал озабоченность по поводу возможного применения Киевом «грязной бомбы».

Уже вечером состоялись телефонные переговоры Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина. «Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — сообщили в Минобороны РФ.

В ожидании провокаций Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Что такое «грязная бомба»? Для ее создания надо расковырять бочку с ядерными отходами с какой-нибудь электростанции, вложить их в капсулу и потом рвануть 100 кг тротила, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Даже в этом случае заражение будет в радиусе, может, 500 м, может, километра. А потом это всё начнет уходить в почву. То есть заражение будет, но не такое, как от взрыва атомной бомбы. Если это рвануть в воде или заразить воду, то это всё пронесется по течению, ляжет на дно и постепенно будет уходить. Чтобы сделать радиоактивными воды Днепра, я даже не знаю, сколько надо туда сливать. Можно вспомнить, что Фукусима полгода травила море и никто этого даже не заметил. Не очень понятен замысел украинских властей. Если они хотят это свалить на нас, это будет непросто: у нас есть «чистые» бомбы, и зачем нам «грязная» — совершенно непонятно.

Также 23 октября в Минобороны РФ сообщили, что Украина продолжает проводить провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В воскресенье ВФУ выпустили более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине Энергодара и прилегающей к атомной станции территории. Удары наносились из Днепропетровской области.

Ответным ударом огневые средства противника были подавлены. Жертв и разрушений нет, радиационная обстановка в норме, отметили в российском военном ведомстве.

Атаки отбиты

Вооруженные силы РФ в выходные дни продолжили наносить удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины.

В ожидании провокаций Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

— Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены, — рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, в субботу, 22 октября, ВКС России высокоточными ударами по цехам оборонного предприятия «Коммунар» в Харькове уничтожили производимые в этом месте головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун».

В воскресенье на купянском направлении противник пытался атаковать позиции российских войск силами до двух мотопехотных рот. Все атаки были отражены: уничтожено более 20 военнослужащих, два бронетранспортера и автомобиль. Днем ранее российскими войсками при отражении атаки уничтожено более 20 боевиков, один танк, БТР и три автомобиля.

На краснолиманском направлении пресечена попытка прорыва обороны в районе населенного пункта Новосадовое в ДНР и Торского лесничества усиленным мотопехотным батальоном. Подразделениям ВФУ нанесено огневое поражение. Уничтожено около 70 военнослужащих, три боевые машины пехоты, семь бронетранспортеров и три пикапа.

Днем ранее на краснолиманском направлении противник двумя усиленными ротами и силами до батальонной тактической группы пытался «взломать» оборону российских войск. Все атаки отражены. Уничтожено около 80 военнослужащих, шесть танков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.

В ожидании провокаций Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На южно-донецком направлении ВФУ силами двух ротных тактических групп атаковали позиции российских войск в направлениях Балки Соленой и Времевского Выступа в ДНР. Огнем артиллерии противник был рассеян, его потери составили 25 военнослужащих, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

Днем ранее на этом направлении противник также пытался атаковать позиции силами двух ротных тактических групп, усиленных танками. Огнем артиллерии подразделения были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 40 боевиков, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

В воскресенье на николаево-криворожском направлении противник безуспешно пытался атаковать позиции наших войск усиленным мотопехотным батальоном. Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено свыше 90 военнослужащих, три танка, восемь бронемашин.

В субботу ВФУ силами до двух батальонных тактических групп пытались прорвать оборону в направлении населенных пунктов Пятихатки, Суханово, Саблуковка, Безводное, Брускинское и Правдино Херсонской области. Все атаки отражены, противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 130 военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, 13 автомобилей.

За двое суток оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили четыре пункта управления ВФУ, восемь складов боеприпасов, два склада вооружения и военной техники, 139 артиллерийских подразделений на огневых позициях, склад материальных средств объединенной группировки войск ВФУ «Днепр», нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники, склад горючего, на котором хранилось более 100 тыс. т авиационного топлива для воздушных сил Украины, нефтехранилище, на котором хранилось 56 тыс. т дизельного топлива для военной техники объединенной группировки войск ВФУ «Днепр» и 350 районов сосредоточения войск. Кроме того, авиацией сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Перемога Николаевской области.

В ожидании провокаций Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Войска ПВО РФ за двое суток уничтожили 21 беспилотник, 30 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, «Ольха» и «Смерч» в районах населенных пунктов Антоновка, Ольговка, Дмитренко, Новая Каховка Херсонской области, Ирмино, Попасная и Новоникольское в ЛНР, а также четыре противорадиолокационные ракеты HARM в районе Антоновки и Чернобаевки Херсонской области.

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотных летательных аппарата, 383 зенитных ракетных комплекса, 5997 танков и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3517 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6720 единиц специальной военной автомобильной техники, — перечислил Игорь Конашенков.

Первым заметил танки

Также в Минобороны РФ рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Рядовой Аршалуис Даллакян участвовал в освобождении одного из населенных пунктов. Продвигаясь вперед, он заметил противника, о чем тут же доложил командиру. В ходе боя Аршалуис, грамотно заняв огневую позицию, уничтожил пять боевиков. Противник запросил поддержки, и наши подразделения оказались под сильным артогнем. Даллакян лично оказал первую медпомощь раненым товарищам, вытащил их из-под огня и эвакуировал в безопасное место.

— Благодаря грамотным, умелым действиям Даллакяна удалось сохранить жизни нашим военнослужащим, — сообщили в Минобороны РФ.

В ожидании провокаций Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Самоходно-артиллерийская батарея, в состав которой входило орудие старшего сержанта Вадима Ибрагимова, прикрывала танкоопасное направление. Ночью ВФУ предприняли попытку прорыва. Вадим первым обнаружил танки противника и сообщил об этом командиру. В этом бою Ибрагимов лично подбил два танка. Несколько дней спустя батарея была атакована превосходящими силами противника. В ходе боя расчет орудия старшего сержанта Ибрагимова уничтожил опорный пункт боевиков. Но благодаря умелым и слаженным действиям Вадима Ибрагимова и его подчиненных враг не смог прорвать оборону и понес значительный ущерб в живой силе и технике.

Командир реактивного артиллерийского дивизиона майор Данил Абрамов на одном из важнейших направлений лично корректировал огонь батарей. Во время смены позиции майор Абрамов получил задачу нанести удар по колоннам противника, выдвинувшимся для атаки позиций нашей батальонной тактической группы. Оценив обстановку, Данил отдал приказ с ходу занять огневые позиции и нанести удар. Колонна противника была уничтожена метким огнем. Слаженные действия Данила Абрамова и его подчиненных позволили остановить выход украинских формирований на рубеж атаки, нанесли противнику значительный урон в живой силе и технике.

Группа под командованием сержанта Александра Бондаренко, продвигаясь по лесополосе, обнаружила превосходящую по численности украинскую ДРГ. Грамотно используя рельеф местности, Александр вместе с группой скрытно вышел к позициям противника и внезапно атаковал диверсантов. В ходе завязавшегося боя один из российских военнослужащих получил осколочное ранение. Александр поставил дымовую завесу и лично вытащил раненого из-под обстрела. После этого он вернулся на место боя и продолжил командовать подразделением. Противник, понеся значительные потери, был вынужден отступить.