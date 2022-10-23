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Штатная комплектация: для чего США продлевают срок службы 60-летних бомбардировщиков

Американские ВВС объявили о масштабной модернизации самолетов B-52
Фото: commons.wikimedia.org
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Американская корпорация Boeing в середине октября представила первое официальное изображение модернизированного стратегического бомбардировщика B-52. Ожидается, что обновленная машина будет нести службу до 2050-х годов. В том, что именно и как планируется сделать с одним из старейших военных самолетов мира и каким будет американский бомбардировщик в середине XXI века, разбирались «Известия».

На Rolls Royce

Первый полет прототипа легендарного долгожителя состоялся еще 5 августа 1954 года. То есть самолет уже пережил, видимо, всех своих создателей и теперь рискует встретить 100-летний юбилей в воздухе. На вооружение ВВС США первые B-52 начали поступать уже в 1955 году и постепенно на долгие годы стали основным тяжелым бомбардировщиком. Всего было построено 744 машины. Последний самолет модели B-52H с серийным номером 61-0040 выкатили из цеха завода Boeing 26 октября 1962 года.

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Первый полет прототипа стратегического бомбардировщика B-52

Первый полет прототипа стратегического бомбардировщика B-52

Фото: commons.wikimedia.org

Внешний облик нового B-52 изменится незначительно, но метаморфозы будут основательными. Вероятно, это будет самая большая модернизация самолета за всю его более чем полувековую историю. Основное, что изменится, — это двигатели. Они будут серьезно отличаться от старых моторов и по новизне технологий, и по экономичности. «Программа замены двигателей — это наиболее важная модернизация B-52 более чем за полвека, — заявил генерал-майор Джейсон Армагост, начальник стратегического планирования командования глобальных ударных сил ВВС США. — Эта модификация позволит B-52 продолжить выполнять свои важнейшие задачи вплоть до 2050-х годов».

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Турбореактивные двигатели Pratt & Whitney TF33-PW-103

Турбореактивные двигатели Pratt & Whitney TF33-PW-103

Фото: commons.wikimedia.org
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При этом количество двигателей, которые несут в воздух B-52, не изменится — как и сейчас, их остается восемь — четыре группы по два двигателя на пилонах под крыльями самолета. Только вместо привычных нам турбореактивных Pratt & Whitney TF33-PW-103 будут установлены более современные турбовентиляторные Rolls Royce F130. Новые двигатели уже прошли испытания. Они куда современнее, чем старые Pratt & Whitney, производство которых закончилось еще в 1985 году. Любопытно, что экономить ВВС планирует не только и не столько на расходе топлива новых двигателей, сколько на стоимости обслуживания силовых установок, которая растет с каждым годом, ведь нынешние двигатели не производятся промышленностью и постепенно вообще становятся уникальными.

Двигатель прогресса

Уже более 20 лет ВВС США обсуждают замену двигателей на B-52, и наконец это будет сделано. Кстати, в российских самолетах Ту-95 двигатели НК-12 менять никто не планирует — они остаются по-прежнему одними из самых эффективных и экономичных для своего класса. Получается, что советские инженеры в 1950-е годы создали, видимо, самый совершенный в новейшей истории турбовинтовой мотор, который рискует стать лучшим двигателем XX–XXI веков.

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Стратегический бомбардировщик B-52F сбрасывает бомбы во время Вьетнамской войны. Фото 1965-1966 годов

Стратегический бомбардировщик B-52F сбрасывает бомбы во время Вьетнамской войны. Фото 1965-1966 годов

Фото: commons.wikimedia.org
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Конечно, на обновленном самолете будет установлено и самое современное оборудование. Например, модернизированный B-52 получит новый радар с активными фазированными решетками на базе РЛС AN/APG-79. Это будет самое заметное решение в конструкции B-52, так как приведет к изменению обводов его носовой части. Все оптико-электронные датчики переедут из носовой части самолета в контейнеры под крыло. В них же будет размещено новое коммуникационное оборудование — так же как и сейчас, B-52 останется частью стратегических ударных сил и он должен всегда быть на связи. Кабина нового B-52 станет еще более «стеклянной», чем сейчас, — для максимально полной реализации концепции современных сетецентрических войн с доведением до каждого экипажа максимального объема информации о противнике в режиме реального времени. Экипаж самолета должен знать о целях всё, что знает командный центр операции. Это обеспечивается связью и цифровой «стеклянной» кабиной — ее так называют из-за обилия дисплеев.

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Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в полете

Российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС в полете

Фото: commons.wikimedia.org
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Какое вооружение будет нести обновленный B-52? Здесь надо отметить, что в 1990-е годы он прошел модернизацию для применения самого современного ударного ракетного вооружения. Так называемую расширенную неатомную модернизацию прошли 47 самолетов B-52H. Бомбардировщик получил возможность применения новейших высокоточных корректируемых авиабомб JASSM, JDAM, JSOW и WCMS, а также стал обладателем новейших навигационных систем. Но в XXI веке требования к новому стратегу становятся еще более революционными — самолет должен нести гиперзвуковые ракеты, которые пока еще даже не прошли испытания. С большой долей вероятности новому носителю придется поднимать в воздух достаточно габаритные гиперзвуковые изделия с мощными и массивными разгонными блоками. Это будут многотонные ракеты, более 4–5 т каждая. Вероятно, обновленный B-52 сможет нести под крылом от четырех до восьми таких ракет на дальность более 15 000 км.

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Стратегический бомбардировщик B-52 во время предполетного обслуживания на авиабазе Андерсен на Гуаме

Стратегический бомбардировщик B-52 во время предполетного обслуживания на авиабазе Андерсен на Гуаме

Фото: commons.wikimedia.org
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Конечно, обновленные самолеты смогут применять и обычные крылатые ракеты, и даже обычные гравитационные атомные, а если надо, то и неатомные бомбы. С учетом высокой точности современных навигационных систем применение свободно падающих атомных бомб обеспечивает очень точное поражение важных объектов противника. Вопрос тут скорее в том, что при применении бомб в районе цели не должно быть сколь-нибудь серьезной противовоздушной обороны. Иначе не спасут никакие системы радиоподавления и радиоэлектронной борьбы.

Ожидается, что новый B-52 поступит в ВВС США уже в ближайшие три-четыре года, а массовая замена самолетов начнется в 2028 году и завершится к 2035 году. Модернизированный самолет получит обозначение либо B-52J, либо B-52K. Будем привыкать к новому названию символа стратегической авиации Америки. С учетом активного развития гиперзвукового вооружения в России и Китае Штаты хотят парировать растущие вызовы, и в ближайшие годы это стремление к лидерству вынудит США проводить несколько программ модернизации стратегических ядерных сил. Новая межконтинентальная баллистическая ракета, обновление подводной стратегической компоненты, новые стелс-бомбардировщики B-21 и модернизация ветеранов B-52 — всё это звенья одной цепи.

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