Летным путем: авиакомпании РФ нарастили пул «чистых» импортных самолетов

Российские авиакомпании вывели из иностранных реестров 87 импортных самолетов , следует из письма Минтранса перевозчикам и данных источников «Известий». Это вдвое больше, чем было в марте, — тогда министр транспорта Виталий Савельев говорил о наличии 44 «чистых» зарубежных бортов. Большая часть выведенного из инореестров парка (31%, 27 штук) принадлежит Utair, 22 самолета — группе «Аэрофлот», шесть Boeing 737-8 — S7. «Победе» и «Уральским авиалиниям» не удалось снять с учета на Бермудах ни одного борта. Вывод самолетов из иностранных реестров означает, что эти машины можно использовать на рейсах за рубеж. Международный авиатрафик за январь–август превысил прогноз Минтранса, но эксперты говорят о необходимости наращивать «чистый» парк.

Сами учтем

Российские пассажирские авиакомпании дерегистрировали из реестра Бермуд уже 87 самолетов . Это следует из письма исполняющего обязанности директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Дмитрия Степанко в адрес перевозчиков от 8 сентября (копия есть у «Известий») и данных источников редакции в лизинговых компаниях.

По сведениям министерства, Utair выкупила у иностранных лессоров и европейской «дочки» «СберЛизинга» и сняла с регистрации на Бермудах 27 самолетов (Boeing 737 и Boeing 767). «Аэрофлот» дерегистрировал 17 машин (Boeing 777, Airbus A320 и А-330). Последние были выкуплены в мае из финансового лизинга, остальные модели принадлежат структурам российской «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) и «считаются» дерегистрированными из реестра Бермуд, уточнено в письме Дмитрия Степанко.

Еще пять Boeing сняла с учета на Бермудах «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия». Три Airbus A321 «дебермудизировал» перевозчик «Ямал», один Boeing — NordStar, три Boeing 777 — Red Wings. Еще два Boeing сняла с реестра Бермуд чартерная авиакомпания Azur Air (по данным самого реестра, с регистрации было снято 14 самолетов этого перевозчика), один Boeing — «Газпромавиа» . Местному перевозчику из Татарстана «ЮВТ Аэро» удалось снять с иностранного учета семь самолетов, бизнес-оператору «Русджет» — три борта .

Летным путем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также «дебермудизированы» по состоянию на 3 октября еще шесть Boeing 737-8 S7 Airlines (принадлежат ГТЛК), убедились «Известия». Это подтвердил и источник в ГТЛК.

Выведенные из инореестров воздушные суда — это лишь 12% иностранного авиапарка РФ , который насчитывает 738 самолетов (согласно программе развития авиации до 2030 года). Все снятые с учета за рубежом самолеты зарегистрированы в российском реестре.

В конце марта министр транспорта Виталий Савельев сообщал, что у авиакомпаний сформирован пул из 193 самолетов, которые могут и продолжают летать за границу. Это 148 российских Superjet 100, один Ту-204 и 44 Boeing и Airbus, говорил чиновник. Таким образом, «чистый» импортный парк РФ вырос за полгода на 43 самолета .

В пресс-службе Минтранса не ответили на запрос «Известий». Представитель S7 подтвердил, что во флоте перевозчика есть несколько самолетов, которые имеют исключительно российскую регистрацию и находятся в лизинге у отечественных компаний, они позволяют расширять международную полетную программу. В пресс-службе Azur Air «Известиям» подтвердили, что сегодня 14 их самолетов могут выполнять рейсы за рубеж. Представители других авиакомпаний не ответили на запросы редакции.

Двойная регистрация

После введения западных санкций против российской авиаотрасли перевозчики начали спешно перерегистрировать свои самолеты в реестр РФ . По последним данным Минтранса (на сентябрь), туда оформлены 1 218 из 1 288 летающих судов , в том числе отечественного производства. При этом львиная доля этих самолетов учтена и в Управлении гражданской авиации Бермудских островов (BCAA), и в российском реестре , то есть имеет двойную регистрацию. Но по правилам международной Чикагской конвенции учет судна в нескольких реестрах запрещен .

Летным путем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Входящая в структуру ООН Международная организация гражданской авиации (ICAO) в сентябре уже указала России на это нарушение, которое препятствует выполнению рейсов за рубеж.

Перевозчики еще весной и сами сталкивались с трудностями при полетах на судах с двойной регистрацией . iFly в конце мая не могла выполнять рейсы в Китай на таком Airbus. В июне под арест в Коломбо попал самолет «Аэрофлота» (принадлежит ирландской компании Celestial Aviation Trading). При этом позднее власти Шри-Ланки извинились за инцидент, назвав его «чудовищной ошибкой». В конце сентября трудности возникли у других бортов «Аэрофлота»: две машины не смогли выполнить рейсы Москва — Ереван и были перенаправлены в Минводы. В компании эту ситуацию не комментировали. Два источника «Известий» подтверждали, что проблема возникла из-за двойной регистрации лайнеров. Позднее «Аэрофлот» поставил на эти рейсы один из выкупленных Airbus A330 и Airbus, принадлежащий ГТЛК, следует из данных сервиса FlightRadar.

Международка приоткрывается

Снятые с учета в инореестрах самолеты перевозчики используют для запуска заново открывающихся международных направлений . S7 с конца сентября спустя полгода перезапустила рейсы в Анталью из Москвы; с конца октября полеты в Турцию возобновятся из Новосибирска. С весны перевозчик выполнял международные рейсы только в Киргизию и Таджикистан. «Аэрофлот» недавно объявил о запуске рейсов в Пхукет, Бангкок, Дубай и Коломбо.

Red Wings, которая весной предоставляла свои Boeing 777 под чартерные программы в Египет и Турцию, осенью запустит уже регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. АТК «Ямал» в сентябре начала выполнять рейсы из Домодедово в Анталью и Стамбул (большинство мест на них выкуплены туроператорами).

Летным путем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

За первые восемь месяцев этого года авиакомпании перевезли на международных рейсах чуть более 11 млн пассажиров , следует из уточненных статистических данных Росавиации, с которыми ознакомились «Известия». Это на 8,5% ниже аналогичного периода 2021 года и уже выше прогноза Минтранса по этому сегменту перелетов на январь–август (9,2 млн человек) и на весь 2022 год (10 млн) . Трафик на рейсах по России за восемь месяцев снизился сильнее — на 12,6% к 2021 году.

Аналитик Telegram-канала «Мои инвестиции» Елена Сахнова пояснила, что дерегистрировать из Бермудского реестра можно только выкупленные в собственность авиакомпаний самолеты, а также те суда, которые находятся в лизинге у российских компаний и банков .

— Последняя группа самолетов начала постепенно использоваться для международных рейсов начиная с июня-июля. Теоретически из реестра Бермуд можно вывести еще около 150 иностранных самолетов, которые находятся в лизинге у российских компаний, — отметила эксперт.

Пока же «чистого» импортного флота недостаточно для выполнения международных рейсов , уверена она.

— Дело даже не в количестве самолетов, а в дальности их полетов. Комбинация закрытого неба Европы и необходимости облетать юг РФ требует средне- и дальнемагистральников, а у нас основа парка, который может летать за границу, всё еще региональный российский Superjet. Для того международного трафика, который был в 2021 году, необходимо еще ориентировочно 250–300 самолетов , — добавила Елена Сахнова.

Некоторые страны, например Киргизия, не обращают внимания на двойную регистрацию российских самолетов, добавил главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. По его подсчетам, до пандемии COVID-19 за рубеж летало порядка 500 машин.

Летным путем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Сегодня перевозчики при открытии новых международных направлений ориентируются на платежеспособный спрос и расстояние маршрута. Практически на любом направлении сейчас можно использовать самые вместительные суда, и они будут заполнены . А кому летать не на чем, может использовать экзотические способы — запуск аффилированных компаний в иностранной юрисдикции или лизинг советской техники,— заключил эксперт.

По словам руководителя практики авиации и финансирования активов BGP Litigation Владислава Рикова, многие иностранные лессоры отказываются взаимодействовать с российскими авиакомпаниями из-за санкций, договорной процесс по дерегистрации идет медленно. Они придерживаются позиции, что перевозчики РФ нарушили договоры операционной аренды судов, зарегистрировав самолеты в российском реестре без согласия собственника. При этом авиавласти и аэропорты иностранных государств (в том числе дружественных стран) ориентируются на рекомендации ICAO при обслуживании авиакомпаний РФ, поэтому отечественным перевозчикам будет сложно дальше расширять международные программы полетов.