Трафик работы: «Аэрофлот» и S7 вышли на рекордные перевозки в РФ

«Аэрофлот» и S7 Airlines вышли на рекорд по пассажиропотоку в России, несмотря на закрытые аэропорты центральных и южных регионов страны . Первая компания перевезла в июле 2,5 млн человек и достигла нового пика в своей постсоветской истории, а вторая показала прошлогодний июльский рекорд — 1,65 млн, рассказали источники «Известий» на рынке. Благодаря этому после четырехмесячного падения внутренний пассажиропоток авиакомпаний страны из топ-5 начал расти. Ряд аналитиков уже подняли годовые прогнозы по объемам трафика, но считают, что заданного уровня в 100 млн человек в 2022-м отрасли всё равно будет достичь сложно. К тому же выделенная для этого госсубсидия в 100 млрд рублей, позволяющая авиакомпаниям снизить цены на билеты по России, действует только до конца октября. А в ноябре–декабре перевозчики сокращают число рейсов, чтобы сэкономить самолетный ресурс для следующего высокого сезона 2023 года, отметили источники.

Из минуса в плюс

Две крупнейшие российские авиакомпании — государственный (на 73,77%) «Аэрофлот» и частная S7 Airlines — вышли на исторически рекордные объемы перевозок в России , несмотря на закрытие 11 аэропортов центральных и южных регионов страны с 24 февраля, выяснили «Известия». Благодаря этому суммарный внутренний пассажиропоток входящих в топ-5 авиаперевозчиков РФ в июле начал расти после четырехмесячного падения. Он увеличился почти на 1% в годовом выражении и составил 6,9 млн человек, еще около 800 тыс. (–41%) было перевезено на международных рейсах пяти авиакомпаний (всего 7,7 млн, –6%), подсчитали «Известия» на основании данных, представленных источниками в компаниях.

В июле «Аэрофлот» (без учета «дочек» «Победы» и «России») на внутренних рейсах перевез почти 2,5 млн человек , сообщил источник в компании. Это на 32% выше июля 2021 года и на 23% больше предыдущего месячного рекорда, установленного в прошлом августе (2 млн). Таким образом, «Аэрофлот» в июле вышел на новый исторический максимум по пассажиропотоку внутри страны в постсоветской истории компании . Он также нарастил общий объем авиаперевозок (с учетом международных) на 11% в годовом выражении, несмотря на закрытые основные международные рынки, на долю которых прошлым летом приходилось свыше половины рейсов «Аэрофлота».

В пресс-службе компании не стали комментировать показатели, но отметили, что благодаря своевременной поддержке государства и ряду внутренних управленческих решений «Аэрофлот» демонстрирует высокую операционную эффективность — как в количестве перевезенных пассажиров, так и в проценте занятости кресел.

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— Летнее расписание было скорректировано с учетом изменений в пассажирском выборе маршрутов для путешествий — мы гибко перераспределили предложение в пользу востребованных направлений внутрироссийской сети . При этом по большинству направлений авиакомпания увеличила предложение по низким тарифам . Кроме того, «Аэрофлот» продолжил и расширил программу региональных перевозок в Сочи, которая второй год подряд пользуется популярностью у пассажиров, — сообщили в авиакомпании.

S7 Airlines перевезла по России, по предварительным данным, почти 1,7 млн человек и достигла прошлогоднего июльского рекорда , рассказал источник в S7 Group. Представитель компании сообщил «Известиям», что своевременная реакция на закрытие аэропортов южной зоны позволила правильно перестроить маршрутную сеть и дать пассажирам возможность заранее приобретать билеты на альтернативные рейсы.

— Мы продолжаем наблюдать спрос на прямые перелеты внутри страны, поэтому увеличиваем частоту рейсов, активно открываем новые направления. Так, летом 2022 года частота полетов из Новосибирска увеличилась в среднем в два раза, а из Хабаровска и Иркутска авиакомпания и вовсе запустила по пять новых маршрутов. Этому в том числе способствуют различные программы поддержки авиакомпаний, принятые властями, — пояснила пресс-секретарь S7 Group Тамара Никифорова.

Линия партии

Президент РФ Владимир Путин на совещании в конце марта задал авиакомпаниям планку по пассажироперевозкам в этом году на уровне «не менее 100 млн человек» . Глава государства также отметил, что показатель на внутрироссийских рейсах «должен, конечно, вырасти в сравнении с прошлым годом». То есть превысить 87,5 млн человек. Для достижения целей президент поручил правительству выделить перевозчикам 100 млрд рублей субсидий — на компенсацию части стоимости авиабилетов на внутренних рейсах в апреле–октябре 2022 года.

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Половину из этой суммы получит группа «Аэрофлот» — 49,9 млрд (сама компания «Аэрофлот» — 25,7 млрд, «Победа» — 13,9 млрд, «Россия» — 10,3 млрд), S7 Airlines достанется 22,2 млрд, «Уральским авиалиниям» — 8,9 млрд , сообщала Росавиация. Субсидии распределяются на основе прогнозируемого пассажирооборота из расчета 1,11 рубля на один пассажиро-километр. То есть за каждого клиента на рейсе в 2,5 тыс. км. авиакомпании предусмотрена субсидия примерно в 2,8 тыс. рублей. Но если перевозчик не достиг 80% от заявленного показателя, субсидию впоследствии придется вернуть , следует из правил ее распределения. Первый транш (за апрель–июнь) в размере 35,8 млрд рублей Росавиация выплатила компаниям в июле.

На совещании в Росавиации 1 августа обсуждали, что некоторые перевозчики не соблюдают помесячный прогноз — ведомство поручило им нагнать отставание в последующие месяцы, сообщалось на сайте службы. Но уже по итогам июля (видимо, на момент встречи их еще не подвели) топ-5 перевозчиков даже перевыполнили свой прогноз по пассажиропотоку: группа «Аэрофлот» на 19%, S7 — на 8%, «Уральские авиалинии» — почти на 1% . «Известия» ознакомились с соответствующим документом. В июне, по данным издания, эти перевозчики не достигли прогнозных показателей.

В результате за семь месяцев года, по предварительной оценке, все российские авиакомпании перевезли уже свыше 51,5 млн человек (в июле — больше 11 млн человек).

Авиааналитик Елена Сахнова сообщила «Известиям», что эксперты уже скорректировали прогноз пассажиропотока по году: с 86 млн пассажиров его подняли до 94 млн (– 15% к результату 2021 года) . Но достичь заявленного уровня в 100 млн в этом году всё равно будет сложно — прежде всего из-за закрытых аэропортов юга страны, сказала она.

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— Но возможно. Теоретически это получится, если на внутренних линиях с августа по декабрь рост пассажиропотока составит хотя бы 2% к 2021 году, а снижение трафика на «международке» не превысит 40% в этот же период . Или, например, если внутренний трафик останется на уровне прошлого года, а международный упадет всего на 35%, — подсчитала Елена Сахнова.

С октября в авиации начинается низкий сезон и, возможно, тренд опять изменится — объемы перевозок снова начнут снижаться . Но, как полагает аналитик, падение будет в районе 5%, а не такое серьезное, как наблюдается с марта. Субсидии в 100 млрд рублей правительство выделило пока только до октября, но их могут продлить до конца года, не исключила эксперт. По ее оценке, госпомощь уменьшает стоимость билета примерно на 20%, поэтому ее пролонгация поможет перевозчикам предлагать привлекательные цены и далее. Как писали «Известия», билеты по России с вылетом в III квартале подешевели на 3–4%. У одного «Аэрофлота» цены снизились на 20%, сообщал источник, близкий к группе.

Сейчас авиакомпании, продавая авиабилеты по России с вылетом в ноябре–декабре, не заложили в их стоимость возможное продление субсидии и резко сократили (на 30% к 2021 году) число рейсов, рассказал источник «Известий» в одном из перевозчиков. Он пояснил, что переложить на пассажира в низкий сезон рост себестоимости авиаперелетов, которую сейчас компенсирует госсубсидия, вряд ли получится, а тратить самолетный ресурс на гарантированно убыточные рейсы авиакомпании не захотят — лучше сохранить его на высокий летний сезон 2023 года.