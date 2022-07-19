По осени рассчитают: в РФ появится рейтинг пунктуальности авиакомпаний

В России создают отечественный рейтинг пунктуальности авиакомпаний взамен международным. В апреле перевозчиков и аэропорты РФ исключили из мировых рейтингов. В результате они лишились основного инструмента оценки своей деятельности, а пассажиры остались без информации о пунктуальности авиакомпаний, поскольку в РФ на госуровне не утверждена общая методика учета своевременности выполнения рейсов. Рейтинг появится к октябрю, он будет публичным, сообщили в «Аэрофлоте». Задержанным будет считаться рейс, прилетевший позднее на 15 и более минут от расписания — как за рубежом.

Зарубежный ориентир

Международные агентства авиаданных OAG и Cirium в апреле исключили российские авиакомпании и аэропорты из мировых рейтингов пунктуальности рейсов On-Time Performance . Об этом замглавы «Аэрофлота» Эдуард Советкин сообщил в письмах в ТКП (ранее — «Транспортная клиринговая палата») и в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В последнюю входят крупнейшие российские авиакомпании, «Известия» ознакомились с документами.

Взамен международным рейтингам «Аэрофлот» предложил Минтрансу, АЭВТ и ТКП создать отечественный. Как следует из письма Эдуарда Советкина, предполагается вести учет показателей пунктуальности по авиакомпаниям и аэропортам согласно методике, принятой OAG и Cirium. По его словам, цель инициативы «Аэрофлота» — ориентироваться на аналогичные показатели ведущих авиакомпаний и аэропортов мира.

Международные агентства публикуют рейтинги ежемесячно. До апреля российские компании регулярно в них появлялись и были в числе первых . По итогам 2021 года аналитики Cirium присвоили Шереметьево второе место среди глобальных аэропортов мира, Пулково — 15-е в категории крупных, «Аэрофлоту» — третье среди перевозчиков, S7 Airlines — седьмое. В рейтинге OAG Punctuality League 2021 Шереметьево на четвертом месте, а «Аэрофлот» — на восьмом.

После исключения из мировых рейтингов авиакомпании и аэропорты РФ лишились общей оценки своей деятельности, так как в России отсутствует утвержденная на госуровне методика учета своевременности выполнения рейсов, «Аэрофлот» предложил ее разработать , следует из презентации компании. Ее представили на рабочем совещании по формированию отечественного рейтинга регулярности рейсов (документ есть у «Известий»). Встреча прошла в июне на площадке АЭВТ с участием представителей Росавиации, девяти авиакомпаний и ТКП. По результатам совещания «Аэрофлоту» поручили подготовить «дорожную карту» проекта , сказано в протоколе (также есть у «Известий»). Замруководителя Росавиации Владимир Потешкин указал, что разработка методики целесообразна после анализа итогов пилотного проекта .

В качестве площадки для его реализации представители «Аэрофлота» предложили АЭВТ. Но вице-президент ассоциации Борис Карпович пояснил, что дирекция ассоциации не имеет для этого ресурсов. Он предложил на первоначальном этапе провести пилотный проект только среди тех членов АЭВТ, которые будут готовы его реализовывать.

Пока о готовности участвовать заявили лишь в одной из восьми авиакомпаний — в S7 Airlines , следует из протокола совещания. Другие перевозчики указали на проблему разобщенности баз данных по движению рейсов. По их мнению, нужно принять нормативный акт с единым порядком учета регулярности полетов, которого воздушное законодательство сейчас не содержит.

Поставили срок

Проект формирования рейтинга российских авиакомпаний планируется реализовать к октябрю этого года , сообщили «Известиям» в пресс-службе «Аэрофлота». Со временем он станет публичным для всех, добавили в компании. На совещании в АЭВТ «Аэрофлот» предложил публиковать ежемесячные, квартальные и годовые рейтинги, следует из презентации. IT-продукт — информационный портал для авиакомпаний и аэропортов с публикацией общей статистики выполнения рейсов — будет создаваться под эгидой Минтранса, указали в «Аэрофлоте». В министерстве рекомендовали направить запрос в Росавиацию.

В пресс-службе федерального агентства воздушного транспорта сообщили «Известиям», что вопрос внедрения единого порядка учета пунктуальности выполнения рейсов российскими перевозчиками сейчас обсуждают с экспертами авиакомпаний . Росавиация до середины 2019 года публиковала рейтинг пунктуальности авиакомпаний, но потом перестала, объяснив это отсутствием единой методики подсчетов у перевозчиков, аэропортов и регуляторов. Ведомство продолжает вести эту статистику непублично, фиксируя задержки рейсов от двух часов и более.

По словам пресс-секретаря S7 Group Тамары Никифоровой, пока рано говорить о сроках реализации проекта — на нынешнем этапе идет концептуальное обсуждение среди участников рынка. Она добавила, что аэропорты также должны стать полноценными участниками проекта.

— Важно иметь унифицированную систему учета регулярности рейсов, это позволит обеспечивать бесперебойный технологический график их обслуживания в аэропортах, — пояснила она.

По словам представителей «Аэрофлота» и S7, в российском рейтинге, как и в международных, рейс должен считаться задержанным, если он прилетел на 15 и более минут позднее расписания . При этом стартовой точкой отсчета является начало движения воздушного судна, а финальной — постановка самолета на стоянку, добавила Тамара Никифорова.

В проекте российского рейтинга обсуждается возможность любой авиакомпании запретить раскрытие информации о себе для широкой общественности, тогда как OAG и Cirium публикуют данные независимо от желания авиаперевозчика , сказал представитель Red Wings. Эта информация содержится и в «дорожной карте» «Аэрофлота» (есть у «Известий»).

По словам представителя Red Wings, обсуждаются несколько возможных исполнителей рейтинга пунктуальности. Один из очевидных потенциальных претендентов — подведомственный Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», у которого есть опыт создания информационных продуктов для транспортной отрасли, авиакомпании уже заключали с ним договоры о неразглашении информации. По словам источника «Известий» в одной из авиакомпаний, еще один претендент — ТКП. В S7 считают, что агрегатор данных должен быть независимым.

Предполагается, что для формирования российского рейтинга авиакомпании будут передавать в общую базу данных информацию о выполнении рейсов из собственных автоматизированных систем , сказал источник «Известий» в одном из перевозчиков. В этом принципиальное отличие от рейтингов OAG и Cirium: они обрабатывают данные о рейсах из сторонних источников, специального сервиса SITA и других (после введения санкций все они недоступны для РФ), добавил он.

— Серьезные перевозчики не будут фальсифицировать данные, это потребовало бы существенных ресурсов и легко могло бы обнаружиться, — отметил собеседник издания.

Общественный спрос

Для гражданской авиации регулярность — один из ключевых показателей, поэтому рейтинг будет востребован пассажирской аудиторией , считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, есть немалая по численности (и важная с точки зрения доходности) часть клиентов, для которых возможность прибыть в пункт назначения вовремя важнее стоимости перелета.

— Пунктуальность прежде всего важна для деловых пассажиров, которые минимизируют (по показателю время в пути) свои логистические затраты и те, кто путешествует со стыковкой. Лучшие показатели по пунктуальности — возможность для перевозчика привлечь этих клиентов, — указал эксперт.

Важно, чтобы рейтинг показывал объективную картину по всем авиакомпаниям и был доступен всем пассажирам , полагает член Общественной палаты России Илья Зотов. По его словам, не должно быть запретов для публичного раскрытия информации о деятельности компании — только честная и открытая конкуренция сможет значительно повысить качество авиаперевозок.

Любой рейтинг, который оценивает качество услуг, становится бессмысленным, если какие-то игроки хотят из него выпадать, согласен главный эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Федор Борисов.