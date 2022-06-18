Полеты не на яву: появился новый вид мошенничества с авиабилетами в интернете

В связи с массовыми отменами и переносом авиарейсов в России набирают популярность новые схемы мошенничества с билетами, рассказали «Известиям» в Aviasales. Преступники создают сайты, где просят ввести данные банковских карт пассажиров якобы для возврата средств за отмененные рейсы. При этом в целом отмечается снижение количества жалоб на мошеннические сайты продажи авиабилетов в мае этого года — на 62% по сравнению с маем прошлого. Эксперты рассказали «Известиям», как бороться с мошенниками и пользоваться проверенными сайтами.

«Вы выиграли приз!»

Мошенники переключились на новые схемы обмана с авиабилетами в интернете. Об этом «Известиям» рассказали в мета-поисковике авиабилетов Aviasales. Этот сервис совместно с Роскачеством и IT-компанией ​​BrandSecurity реализуют проект Настоящийбилет.рф​​​​ по поиску и устранению фейковых сайтов по продаже билетов.

В связи с массовыми отменами и переносами рейсов весной этого года аферисты стали создавать сайты, где просят ввести данные банковских карт пассажиров — якобы для возврата денежных средств, в том числе за отмененные авиарейсы , рассказал представитель Aviasales.

— Это могут быть клоны официальных сайтов банков. Или был случай с жалобой на сайт-клон сервиса бесплатных объявлений , — уточнил он.

Но самым популярным способом обмана по-прежнему остается создание сайтов-двойников известных брендов авиакомпаний. Еще есть схема в социальных сетях: якобы сотрудники авиакомпаний предлагают пассажирам купить билеты неофициально, с корпоративной скидкой, добавили в Aviasales.

Полеты не на яву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

При этом специалисты Aviasales и Роскачества в мае зафиксировали тренд на снижение жалоб на фрод, связанный с онлайн-продажей авиабилетов. В мае количество жалоб пользователей на ресурсе Настоящийбилет.рф снизилось на 62% к маю 2021 года. Но чем ближе к пику летнего сезона, тем жалоб становится больше (в мае на 30% больше, чем в апреле).

Снижение в годовом выражении объясняется тем, что мошенники с продажи авиабилетов переориентировались на другие сферы. Например, весной был замечен серьезный рост цен на офисную бумагу и уже в апреле появилось множество фишинговых ресурсов под продажу офисной бумаги. Еще стали часто использовать сайты категории «вы получили приз» или «розыгрыш», рассказал собеседник «Известий» в Aviasales.

Справка «Известий» Статистика по количеству жалоб на фишинговые ресурсы собрана на основе обращений пользователей на сайте Настоящийбилет.рф. На нем без регистрации можно проверить любой интернет-ресурс, вбив его адрес в специальное меню. Проверить можно и конкретного пользователя в соцсетях, введя в меню URL-адрес его профиля, уточнили в Aviasales. Если сайт надежный, ресурс сразу сообщит об этом. Если адрес подозрительный, то он направляется на проверку объединенной команде специалистов Aviasales, Роскачества и BrandSecurity. Если сайт в итоге окажется мошенническим, его заблокируют через регистратора домена. Обычно на это уходит от нескольких часов до нескольких дней. Пользователь может оставить на ресурсе свой адрес электронной почты, на которую вышлют результаты проверки.

Припарковались

Весной российская авиация столкнулась с массовыми отменами авиарейсов из-за запрета на полеты сначала в воздушном пространстве Британии (для «Аэрофлота»), затем — для всех российских авиакомпаний и во все страны Евросоюза. Перевозчики не сразу отменили все международные рейсы, но после того, как их лизинговые самолеты стали арестовывать за границей, Росавиация всё же рекомендовала прекратить полеты за рубеж. Кроме того, с началом специальной военной операции (СВО) на Украине Росавиация запретила полеты на юг России — в 11 аэропортов, в том числе в Анапу, Симферополь, Ростов-на-Дону и Геленджик.

Полеты не на яву1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Авиакомпании начали возвращать деньги за билеты, но кол-центры с таким количеством заявок не справляются. Например, пассажиры сообщали о невозможности вернуть средства за рейсы S7 и «Уральских авиалиний», писала в начале июня в своем Telegram-канале телеведущая Ксения Собчак, ссылаясь на скриншоты переписки пассажиров с сотрудниками авиакомпаний. Некоторым пассажирам, по их словам, пришлось ждать возврата денег два месяца.

В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о выделении 19,5 млрд рублей бюджетных субсидий для авиакомпаний, которые как раз должны пойти на возврат денег пассажирам. В начале июня Росавиация выбрала 20 авиакомпаний , между которыми будут распределены эти средства: больше всех получат «Аэрофлот» и «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») (12,5 млрд рублей на двоих), S7 Airlines получит 2,9 млрд рублей, меньше миллиарда каждый получат «Уральские авиалинии», чартерный Nordwind, ростовский «Азимут», Utair и другие перевозчики. Выплаты для компаний планируются в июне – начале июля, сообщали в Росавиации.

«Известия» направили запросы в крупнейшие авиакомпании.

Не кидать на карту

Управляющий директор сервиса по продаже авиабилетов Biletix Александр Мишин сказал «Известиям», что впервые слышит о появлении сайтов, обещающих компенсации за отмененные рейсы.

— В целом за последние два-три года мошенничества в отрасли онлайн-продажи билетов стало меньше. Это связано с тем, что сама отрасль просела с начала пандемии коронавируса в 2020 году, просто уменьшилось количество рейсов . И у банков, и у авиакомпаний есть свои службы безопасности, которые занимаются в том числе выявлением мошенников, копирующих их бренды, — говорит Александр Мишин.

Полеты не на яву2 Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

Но многое зависит и от самих пользователей, соглашается эксперт. Постепенно становится всё больше интернет-ориентированных людей, проникновение Сети в нашу жизнь усиливается. Поэтому людьми сейчас всё сложнее манипулировать — они стали осведомленнее , заключил эксперт.