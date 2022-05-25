Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

В России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране . Собранные средства планируют направить в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. Такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли, выяснили «Известия». Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов — произойдет перераспределение компонентов стоимости перевозки. Средства фонда рассчитывают тратить на исполнение обязательств перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Но эксперты предупредили: механизм введения нового платежа пока неясен, и если не уменьшить или не отменить другие сборы, цены на билеты могут вырасти.

В интересах пассажира

Минтранс совместно с АО «ТКП» (бывшая «Транспортная клиринговая палата») и госпоркорацией «Ростех» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров , сообщили «Известиям» три источника на рынке. Информация об этом также есть в письме вице-президента «ТКП» Алексея Шубенкова в Минтранс от 7 апреля (копия есть у «Известий»). Об идее сказано и в материалах Минтранса (есть у редакции). Согласно документам, бывший замглавы ведомства Кирилл Богданов (ушел с должности с 16 апреля) предложил создать рабочую группу по этому и смежным вопросам, пригласив к участию в ней главу IATA в России и СНГ Дмитрия Шамраева, президента ТКП Михаила Баскакова и гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева.

Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров , следует из письма Алексея Шубенкова. Допустим, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет .

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Далеко идущие платы Фото: Getty Images/Europa Press News

Также в документе отмечено, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств. « Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов », — сказано в письме.

В нем утверждается, что это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ» .

Сегодня в цене билета учитываются, например, аэропортовый, топливный, сервисный сборы. Также взимаются сборы за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэрохабах, за предоставление навигационных услуг диспетчеров и др.

Расчеты по-русски

По словам двух источников «Известий» в авиаотрасли, размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета . При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.

Предполагается, что этим оператором станет недавно созданное АО «Авиагарант» . При этом представитель «Ростеха» уточнил, что создание фонда защиты интересов пассажиров и самих авиакомпаний — это лишь одна из задач новой структуры.

Справка «Известий» АО «Авиагарант» зарегистрировано в июле 2021 года. Его гендиректором назначен вице-президент ТКП Алексей Шубенков. Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. По данным «Спарк», единственный собственник — ООО «Международные процессинговые системы», которые на 75% принадлежат «Сирене-Трэвел», а на 25% — гендиректору «Сирены» и президенту ТКП Михаилу Баскакову. Основным видом деятельности «Авиагаранта» указана разработка компьютерного программного обеспечения. По словам источника «Известий», обсуждается вхождение в состав участников компании ФГУПа «ЗащитаИнфоТранс», подведомственного Минтрансу.

Далеко идущие платы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— В силу сложного положения в отрасли это становится особенно актуальным, — прокомментировали в госкопорации создание фонда.

Другой задачей «Авиагаранта» должно стать объединение процессинга для двух систем взаиморасчетов, существующих в России сегодня , уточнил представитель «Ростеха». Это СВВТ (оператор ТКП) и BSP (оператор — Международная ассоциация воздушного транспорта, IАТА). Именно через эти системы сегодня продаются авиабилеты на рейсы российских авиакомпаний, если они приобретаются у агентов, а не напрямую у перевозчиков.

Правительство планирует запретить использование BSP , следует из размещенного на федеральном портале regulation.gov.ru проекта постановления правительства, подготовленного Минтрансом. В пояснительной записке к нему сказано, что необходимо исключить возможность использования систем оформления воздушных перевозок, собственниками или разработчиками которых являются компании-резиденты иностранных государств. Это объясняется рисками возможных новых санкций, также это призвано повысить безопасность персональных данных пассажиров и противодействовать терроризму.

В Минтрансе и ТКП отказались от комментариев. Так же поступил руководитель IАТА в России Дмитрий Шамраев.

Бал закончился

Перераспределить действующие сборы в новый будет довольно сложно — ведь все сборы, которые сейчас включаются в конечную стоимость билета для потребителя, имеют свое целевое назначение, считает младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова.

Далеко идущие платы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Альтернативой созданию фонда могло бы служить развитие предложений страховых продуктов при продаже авиабилетов , — считает эксперт.

Очевидно, сборы сами собой не перераспределятся — чтобы билеты не подорожали, нужно другой сбор уменьшить или отменить , отметил гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. В противном случае цены вырастут на величину нового сбора, указал он.

— Но логика правительства ясна: авиации сейчас очень тяжело, текущий сезон переживут не все компании. В пандемию государство искусственно запретило банкротить авиаперевозчиков. Но бал закончился, и это отлично понимают в отрасли. Сейчас половина самолетов в парках российских перевозчиков стоит на бетоне — это прямые убытки. Думаю, что из первой десятки две-три авиакомпании не доживут до окончания этого сезона. И чтобы нивелировать социальный взрыв при банкротстве, было бы полезно иметь фонд, из которого компенсировать пассажирам потенциальные невыполненные рейсы, — сказал эксперт.

Он затруднился назвать другие страны, где существовали бы подобные фонды для пассажиров. По его словам, в европейских государствах есть система налогов, в том числе на полеты за границу (€8–45), а собранные налоги направляются на целевые программы по развитию внутреннего туризма.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин подчеркнул, что для запуска проекта необходимы четкие и прозрачные критерии формирования бюджета фонда.

Далеко идущие платы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— В рамках разработки подобных систем всегда встает вопрос, должны ли все участники платить одинаково. Ведь надежность у всех разная. При равном сборе получается ситуация, когда более сильные игроки компенсируют потери клиентов более слабых. Если же взносы разнятся, то необходимо это четко и прозрачно прописать , — заключил эксперт.

По словам члена правления Союза агентств делового туризма, гендиректора агента по продажам «Альянс-Трэвел» Татьяны Мехед, тема создания фонда для компенсаций пассажирам обсуждалась в разное время, начиная с 1990-х годов. Взимание сбора в пользу такого фонда, по ее мнению, скажется на отрасли положительно при условии, что его размер не будет обременительным для пассажиров.

«Известия» направили запросы в «Аэрофлот», «Победу», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia. Собеседники издания в авиакомпаниях отметили, что им неизвестно о планах создания фонда и введения нового сбора с пассажиров.