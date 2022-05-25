 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Евросовета обсудил c Зеленским подготовку к саммиту ЕС
Мир
Telegraph назвала ошибкой слова Байдена о готовности защищать Тайвань
Общество
В Петербурге появилось граффити с логотипами ушедших из России брендов
Мир
На Украине призвали Запад поддерживать солидарность с Киевом
Мир
Посольство в Хорватии заявило о единичных случаях дискриминации россиян
Мир
Антонов рассказал о призывах ФБР к дипломатам РФ предать родину
Мир
Минобороны сообщило о подготовке СБУ провокации в местах хранения зерна
Общество
СК оценит действия заминировавших выход из порта Херсона националистов
Мир
Бойцы ЛНР агитснарядами призвали военных ВСУ сдаваться
Мир
Пять иностранных судов смогли выйти из порта Мариуполя
Мир
Минфин США отказался продлить лицензию на выплату внешнего долга РФ
/

Далеко идущие платы: в России могут ввести новый сбор с авиапассажиров

Деньги планируют направить в резервный фонд для путешественников
Фото: Getty Images/picture alliance
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране. Собранные средства планируют направить в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. Такую инициативу Минтранс обсуждает с представителями отрасли, выяснили «Известия». Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов — произойдет перераспределение компонентов стоимости перевозки. Средства фонда рассчитывают тратить на исполнение обязательств перед пассажирами в форс-мажорных ситуациях. Например, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет. Но эксперты предупредили: механизм введения нового платежа пока неясен, и если не уменьшить или не отменить другие сборы, цены на билеты могут вырасти.

В интересах пассажира

Рейс в кейс: авиакомпании перейдут на российскую систему бронирования
С какими проблемами могут столкнуться перевозчики

Минтранс совместно с АО «ТКП» (бывшая «Транспортная клиринговая палата») и госпоркорацией «Ростех» обсуждают создание в России резервного фонда поддержки авиапассажиров, сообщили «Известиям» три источника на рынке. Информация об этом также есть в письме вице-президента «ТКП» Алексея Шубенкова в Минтранс от 7 апреля (копия есть у «Известий»). Об идее сказано и в материалах Минтранса (есть у редакции). Согласно документам, бывший замглавы ведомства Кирилл Богданов (ушел с должности с 16 апреля) предложил создать рабочую группу по этому и смежным вопросам, пригласив к участию в ней главу IATA в России и СНГ Дмитрия Шамраева, президента ТКП Михаила Баскакова и гендиректора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева.

Средства фонда планируют тратить на выполнение обязательств перевозчиков перед пассажирами в случае форс-мажоров, следует из письма Алексея Шубенкова. Допустим, если авиакомпания обанкротится, ее клиентов смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

Реклама
Далеко идущие платы
табло
Фото: Getty Images/Europa Press News

Также в документе отмечено, что фонд планируют создать не за счет бюджетных средств. «Представляется необходимым установить сбор, взимаемый с пассажиров при оформлении билетов», — сказано в письме.

Крылатые качели: S7 и «Победа» обошли «Аэрофлот» по пассажиропотоку
Как изменилось распределение трафика между перевозчиками в марте

В нем утверждается, что это не приведет к увеличению стоимости авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством РФ».

Сегодня в цене билета учитываются, например, аэропортовый, топливный, сервисный сборы. Также взимаются сборы за обслуживание и безопасность пассажиров, за обслуживание самолетов в аэрохабах, за предоставление навигационных услуг диспетчеров и др.

Расчеты по-русски

По словам двух источников «Известий» в авиаотрасли, размер сбора пока не определен, но обсуждается величина в диапазоне от 70 до 250 рублей с одного перелета. При этом часть платежа может пойти не в бюджет будущего фонда, а будет перечислена оператору системы за оказание услуги.

Предполагается, что этим оператором станет недавно созданное АО «Авиагарант». При этом представитель «Ростеха» уточнил, что создание фонда защиты интересов пассажиров и самих авиакомпаний — это лишь одна из задач новой структуры.

Справка «Известий»

АО «Авиагарант» зарегистрировано в июле 2021 года. Его гендиректором назначен вице-президент ТКП Алексей Шубенков.

Уставный капитал компании составляет 1 млн рублей. По данным «Спарк», единственный собственник — ООО «Международные процессинговые системы», которые на 75% принадлежат «Сирене-Трэвел», а на 25% — гендиректору «Сирены» и президенту ТКП Михаилу Баскакову. Основным видом деятельности «Авиагаранта» указана разработка компьютерного программного обеспечения. По словам источника «Известий», обсуждается вхождение в состав участников компании ФГУПа «ЗащитаИнфоТранс», подведомственного Минтрансу.

Далеко идущие платы
билеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

— В силу сложного положения в отрасли это становится особенно актуальным, — прокомментировали в госкопорации создание фонда.

Другой задачей «Авиагаранта» должно стать объединение процессинга для двух систем взаиморасчетов, существующих в России сегодня, уточнил представитель «Ростеха». Это СВВТ (оператор ТКП) и BSP (оператор — Международная ассоциация воздушного транспорта, IАТА). Именно через эти системы сегодня продаются авиабилеты на рейсы российских авиакомпаний, если они приобретаются у агентов, а не напрямую у перевозчиков.

«Не допустим на рынок контрафактные авиазапчасти»
Начальник управления Генпрокуратуры Владимир Тюльков — об усилении надзора на транспорте, нарушениях в подготовке авиаперсонала и борьбе с зацеперами

Правительство планирует запретить использование BSP, следует из размещенного на федеральном портале regulation.gov.ru проекта постановления правительства, подготовленного Минтрансом. В пояснительной записке к нему сказано, что необходимо исключить возможность использования систем оформления воздушных перевозок, собственниками или разработчиками которых являются компании-резиденты иностранных государств. Это объясняется рисками возможных новых санкций, также это призвано повысить безопасность персональных данных пассажиров и противодействовать терроризму.

В Минтрансе и ТКП отказались от комментариев. Так же поступил руководитель IАТА в России Дмитрий Шамраев.

Бал закончился

Перераспределить действующие сборы в новый будет довольно сложно — ведь все сборы, которые сейчас включаются в конечную стоимость билета для потребителя, имеют свое целевое назначение, считает младший директор корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова.

Далеко идущие платы
аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Альтернативой созданию фонда могло бы служить развитие предложений страховых продуктов при продаже авиабилетов, — считает эксперт.

Очевидно, сборы сами собой не перераспределятся — чтобы билеты не подорожали, нужно другой сбор уменьшить или отменить, отметил гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. В противном случае цены вырастут на величину нового сбора, указал он.

Приближенный Восток: Саудовская Аравия запустит прямые рейсы с РФ
Насколько увеличилась стоимость хадж-тура в 2022 году и есть ли на него спрос

— Но логика правительства ясна: авиации сейчас очень тяжело, текущий сезон переживут не все компании. В пандемию государство искусственно запретило банкротить авиаперевозчиков. Но бал закончился, и это отлично понимают в отрасли. Сейчас половина самолетов в парках российских перевозчиков стоит на бетоне — это прямые убытки. Думаю, что из первой десятки две-три авиакомпании не доживут до окончания этого сезона. И чтобы нивелировать социальный взрыв при банкротстве, было бы полезно иметь фонд, из которого компенсировать пассажирам потенциальные невыполненные рейсы, — сказал эксперт.

Он затруднился назвать другие страны, где существовали бы подобные фонды для пассажиров. По его словам, в европейских государствах есть система налогов, в том числе на полеты за границу (€8–45), а собранные налоги направляются на целевые программы по развитию внутреннего туризма.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин подчеркнул, что для запуска проекта необходимы четкие и прозрачные критерии формирования бюджета фонда.

Далеко идущие платы
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Билет нормальный: S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования
Повлияет ли это на уход иностранных провайдеров из страны

— В рамках разработки подобных систем всегда встает вопрос, должны ли все участники платить одинаково. Ведь надежность у всех разная. При равном сборе получается ситуация, когда более сильные игроки компенсируют потери клиентов более слабых. Если же взносы разнятся, то необходимо это четко и прозрачно прописать, — заключил эксперт.

По словам члена правления Союза агентств делового туризма, гендиректора агента по продажам «Альянс-Трэвел» Татьяны Мехед, тема создания фонда для компенсаций пассажирам обсуждалась в разное время, начиная с 1990-х годов. Взимание сбора в пользу такого фонда, по ее мнению, скажется на отрасли положительно при условии, что его размер не будет обременительным для пассажиров.

«Известия» направили запросы в «Аэрофлот», «Победу», S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, Smartavia. Собеседники издания в авиакомпаниях отметили, что им неизвестно о планах создания фонда и введения нового сбора с пассажиров.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022