Крылатые качели: S7 и «Победа» обошли «Аэрофлот» по пассажиропотоку

Пассажиропоток авиакомпаний России в марте снизился на 21% в сравнении с аналоличным периодом прошлого года и составил 5,16 млн человек, следует из данных официальной статистики Росавиации, с которой ознакомились «Известия» . «Аэрофлот» за тот же месяц потерял две позиции и опустился на третью строчку в рейтинге. Первое место заняла S7 Airlines. Лоукостер «Победа» обошел материнскую компанию и занял вторую строчку. Эксперты считают, что S7 останется в лидерах, пока «Аэрофлот» трансформирует маршрутную сеть в условиях санкций. А вот «Победе» вряд ли удастся выйти на первое место по перевозкам в этом году из-за сокращения парка, полагают специалисты.

Смена лидера

В марте все российские авиакомпании перевезли 5,16 млн пассажиров, снизив этот показатель на 21% по сравнению с мартом 2021 года . Это следует из данных официальной статистики Росавиации, с которой ознакомились «Известия». Два источника, близких к ведомству, подтвердили «Известиям» корректность этих сведений. Один из собеседников уточнил, что это предварительные данные, но окончательные вряд ли будут серьезно отличаться.

В марте в рейтинге Росавиации по пассажиропотоку сменился лидер — частная российская авиакомпания S7 Airlines вышла на первую строчку, сместив «Аэрофлот» . S7 перевезла 986 тыс. человек, при этом снизив пассажиропоток на четверть по сравнению с прошлым мартом.

Вторую строчку занял лоукостер «Победа» , на рейсах которого было перевезено около 910 тыс. человек, что на 7,3% меньше, чем в марте 2021 года. В результате «Аэрофлот», который в январе-феврале сохранял лидирующую позицию, в марте опустился на третью строчку с показателем 837 тыс. перевезенных пассажиров (минус 32% в годовом выражении). Больше всего трафика «Аэрофлот» потерял на международных рейсах — перевозчик обслужил на них всего 137,2 тыс. человек, что более чем вдвое меньше прошлогоднего результата. На внутренних рейсах трафик «Аэрофлота» просел на 26,3%, до 699,5 тыс. человек.

— Бизнес-модель «Аэрофлота» предполагала специализацию на высокомаржинальных международных перевозках между Европой и Азией . Реализация этой бизнес-модели сегодня уже невозможна : рейсы в Европу для российских авиакомпаний закрыты, а в страны Азии также рискованны из-за возможных арестов самолетов, — отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Кроме того, по его словам, московский хаб сегодня теряет конкурентоспособность в сравнении с другими стыковочными узлами , так как на московском направлении НДС на перелеты сохраняется на уровне 10%, в то время как на региональных рейсах минуя Москву — 0%.

В топе крупнейших авиакомпаний страны остались «Россия» и «Уральские авиалинии» . Первая в марте перевезла 456 тыс. человек (минус 18% к марту 2021-го). Пассажиропоток «Уральских авиалиний» в тот же месяц снизился больше, чем у других крупных перевозчиков (минус 38%, до 370 тыс. человек). Эта авиакомпания опустилась с четвертой на пятую строчку рейтинга. Шестерку лидеров замыкает Utair , которая перевезла 355,5 тыс. человек (минус 15,4%).

«Известия» направили запросы в указанные авиакомпании, а также в Минтранс и Росавиацию.

Как в пандемию

Март стал первым полным месяцем, когда действовали санкции Евросоюза и США против российской авиаотрасли . В конце февраля в ответ на спецоперацию РФ на Украине ЕС запретил российским авиакомпаниям летать в страны союза, а также ограничил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей . Кроме того, Boeing и Airbus отказали перевозчикам в обслуживании лайнеров. Западных лессоров в том числе обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них предоставленные ранее в аренду самолеты.

Российские власти настояли на сохранении самолетов у отечественных перевозчиков , те продолжили полеты на этих машинах. В итоге 79 самолетов было арестовано за границей по требованию лизингодателей , по данным агентства Cirium (российский Минтранс заявлял о 78 арестованных лайнерах). Поэтому в начале марта авиакомпании РФ, перестраховываясь, приостановили полеты по почти всем международным направлениям . Полеты продолжились в основном в страны СНГ, но они были нерегулярными и часто отменялись. Только в начале апреля «Аэрофлот» возобновил рейсы в Тегеран и Коломбо. S7 со 2 апреля летает в Киргизию и Таджикистан из Москвы и Новосибирска.

Весной пандемийного 2020 года S7 Airlines уже обгоняла «Аэрофлот» по количеству перевезенных пассажиров . Почти год — с апреля 2020-го по март 2021-го — S7 была крупнейшей в России авиакомпанией по этому показателю. Стать лидером ей отчасти помог коронавирус — из-за пандемии количество зарубежных рейсов тогда сильно сократилось , это было особенно заметно по вылетам из Москвы. А у S7 был серьезный разлет по российским регионам — этот сегмент бизнеса пострадал меньше.

Также у S7, помимо московских рейсов, есть мощный хаб за Уралом, который помог перевозчику и в условиях санкций Запада, считает Олег Пантелеев.

— Стыковочный узел в Новосибирске имеет больше направлений и частот, чем, например, хаб «Аэрофлота» в Красноярске. Кроме того, доля закрытых из-за санкций направлений у S7 ниже, чем у «Аэрофлота». Поэтому до тех пор, пока не будут отменены санкции, либо до тех пор, пока «Аэрофлот» не трансформирует свою маршрутную сеть, ситуация не изменится и S7 будет в лидерах , — считает эксперт.

Сегодня из Новосибирска у S7 сохраняются по три-четыре рейса в день в Среднюю Азию, добавил он.

«Победа» впервые опередила «Аэрофлот» по трафику тоже в пандемию — в июле 2020 года . В рамках стратегии группы «Аэрофлот» именно этот перевозчик должен стать главным драйвером роста, напомнил Олег Пантелеев. Правда, в условиях санкций «Победа» сократила свои провозные емкости и будет эксплуатировать только 25 самолетов из 41 в парке. Из-за сокращения парка лоукостер не сможет обогнать S7 по пассажиропотоку, полагает эксперт.

— Падение авиаперевозок на 20% в марте 2022-го в целом соответствует ожиданиям рынка . Такие оценки озвучивались с конца марта. Как и во время пандемии, падение в большей степени отразилось на сегменте международных перевозок, поэтому в ближайшие месяцы мы сможем увидеть перераспределение мест в списке крупнейших российских перевозчиков в пользу тех, кто имел большую долю внутренних направлений. В дальнейшем, думаю, компании будут пересматривать свои маршрутные сети, адаптировать их к новым реалиям рынка, поэтому текущие показатели (марта-апрель) могут и не отражать того, что мы увидим по итогам всего 2022 года, — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Он уточнил: март — это не основной месяц по объемам авиаперевозок, поэтому динамика в этом месяце еще не свидетельствует, что по итогам года авиакомпании не смогут перевезти заявленные Минтрансом 90-100 млн человек (на 10-20% меньше, чем в 2021-м). Более показательными будут май-сентябрь, указал эксперт.