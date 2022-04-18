Рейс поддержан: 246 авиамаршрутов за границу запустят через Сочи

Российские авиакомпании готовятся запустить 246 новых маршрутов за границу из регионов со стыковкой в Сочи. Это предусматривает подписанное перевозчиками соглашение с Транспортной клиринговой палатой. Речь идет о дальнейшем развитии хаба в Сочи, который авиакомпания «Россия» запустила в начале апреля. Ее рейсы за границу на Superjet будут стыковать с рейсами других авиакомпаний из регионов. В кооперации участвует Nordwind, «Уральские авиалинии», Utair, «Азимут» и другие. Пассажиры смогут купить единый билет на такой сквозной перелет. Некоторое неудобство вызовет лишь отсутствие трансферной обработки багажа в Сочи — пассажиру по прилете в этот аэропорт придется забрать багаж и отдельно зарегистрироваться на заграничный рейс , говорят эксперты.

Трансферная сетка

Транспортная клиринговая палата (ТКП) заключила многостороннее соглашение с авиакомпаниями, в том числе с «Аэрофлотом», о развитии сетки трансферных маршрутов через аэропорт Сочи за границу, сообщил «Известиям» представитель компании.

ТКП — это провайдер системы взаиморасчетов между авиакомпаниями, а также между перевозчиками и агентами по продажам билетов. Заключение нового соглашения позволит агентам продавать билеты на рейсы из регионов России за границу с пересадкой в Сочи. В начале апреля «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Россия» — запустила там свой новый международный хаб. Например, «Уральские авиалинии» выполнят первый сегмент перелета из Екатеринбурга до Сочи, а там пассажир пересядет на рейс «России» и полетит за границу.

Рейс поддержан Фото: Global Look Press/CTK/Rene Fluger

На первом этапе речь идет о появлении в продаже билетов по 246 новым маршрутам через Сочи в Ереван, Каир, Тель-Авив, города Турции (Стамбул, Анталью, Даламан, Бодрум) и Узбекистана (Ташкент, Бухара, Самарканд, Фергана, Ургенч). Продажи билетов уже открыты на сайтах онлайн-агентов и доступны у российских метапоисковиков, сообщили в ТКП. Но, как убедились «Известия», не по всем 246 маршрутам пока есть рейсы и билеты.

— Техническая возможность организовать продажу билетов по этим перевозкам на сайте самого «Аэрофлота» в настоящее время отсутствует. Но в проработке находится вопрос открытия продаж на сайтах авиакомпаний — партнеров «Аэрофлота». Также ведутся переговоры с управляющей компанией аэропорта Сочи об открытии продаж на сайте аэропорта, — уточнил представитель ТКП.

Как выяснили «Известия», пока к проекту подключились авиакомпании Nordwind, «Уральские авиалинии», «Ижавиа», Utair, «Азимут», Nordstar, «Ямал» и Red Wings. Но представитель ТКП уточнил, что соглашение подписали 24 перевозчика. Они будут выполнять рейсы из 34 российских городов, в том числе Барнаула, Владикавказа, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Калуги, Краснодара, Магнитогорска, Минвод, Норильска, Салехарда и других.

Более половины новых рейсов до Сочи выполнит Nordwind (52%), большая доля придется на Utair (16%) и «Азимут» (15%). Напротив, Red Wings подвезет пассажиров только из Саранска.

Удобно, но не очень

Новый продукт сделает покупку единого трансферного билета удобнее для пассажиров, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Неудобство может возникнуть на этапе прилета в Сочи, ведь в этом аэропорту отсутствует связная багажная система для трансферных рейсов. Сочи никогда не был хабом, а работал по модели point-to-point: пассажиры летели до Сочи, а не следовали через него. То есть пассажирам по прилете в аэропорт придется получить багаж, а затем заново его зарегистрировать и сдать на второй рейс.

Рейс поддержан Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что переоформление багажа — это не столь критичный момент.

— В конце концов когда речь идет о международной перевозке, вступает в работу таможня. Большая редкость, когда первый внутренний сегмент и второй — международный проходят без дополнительной проверки багажа, даже в столичных аэропортах это настроили не так давно, — говорит эксперт.

А вот плюсом проекта может стать то, что такие сквозные билеты могут оказаться дешевле, чем если бы пассажир покупал два отдельных билета на два сегмента перелета. Также важный момент — это потеря стыковки (отмена рейса или опоздание пассажира): в рамках единой перевозки этот риск на себя берет агент по продаже билетов, а не пассажир , продолжает Олег Пантелеев.

Хабовая модель

Аналогичная система продажи трансферных билетов действует с 2009 года в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово). Как сообщил «Известиям» представитель «Аэропортов регионов» (управляющая компания Кольцово), главным разработчиком и держателем такого продукта также является ТКП, а аэропорт администрирует проект.

— Кольцово публикует в глобальной распределительной системе «Сирена-Трэвел» (аффилирована с ТКП) трансферные тарифы через Екатеринбург, комбинируя полученные от каждой авиакомпании — участника соглашения тарифы на составные участки маршрутов, — объяснил представитель аэропорта.

Рейс поддержан Фото: ТАСС/URA.RU/Александр Мамаев

ТКП, в свою очередь, обеспечивает продажи билетов в аккредитованных агентствах, сбор выручки и расчеты с авиакомпаниями, а также возврат билетов, если по какой-то причине у пассажира изменились планы на перелет, добавил он.

Однако доля продаж таких билетов через Екатеринбург пока незначительна: за 2021 год доля тех, кто оформил перевозку с помощью этого продукта, составила около 4% от всех пассажиров, пролетевших через Екатеринбург со стыковкой.

В ТКП уточнили, что такой же проект вместе с «Аэрофлотом» был запущен и в аэропорту Красноярска — чтобы связать рейсы региональных российских авиакомпаний с магистральными направлениями «Аэрофлота» в единую сеть перевозок.