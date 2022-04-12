Избирательное правило: бизнес попросил изменить контроль за авиадебоширами

Авиакомпании предложили упростить для экипажей самолетов правила по работе с авиадебоширами . В частности, разрешить размещать нарушителей порядка на местах у прохода или выходов, а также не требовать от стюардов постоянно их контролировать. Необходимо в том числе уточнить, где должны храниться наручники и ремни для сдерживания дебоширов на борту — сейчас норма обязывает бортпроводников носить их с собой во время посадки, высадки пассажиров и во время их обслуживания. Такие корректировки к проекту Минтранса направила в ведомство профильная авиационная ассоциация — АЭВТ. Эксперты же предложили дополнить правила нормой о ведении общефедерального списка дебоширов вместо нынешних перечней компаний.

Дебошир у окна

Минтранс в январе 2022 года разместил для общественного обсуждения проект правил применения средств сдерживания к авиадебоширам на борту самолета . В ведомстве решили, что такими средствами будут пластиковые наручники и нейлоновые ремни. При этом бортпроводникам хотят запретить размещать уже связанного авиадебошира на креслах у прохода или выхода — только на креслах у окна или посередине.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ; в организацию входят крупнейшие авиакомпании России, включая «Аэрофлот») считают, что предложенные требования будет невозможно исполнить на практике . АЭВТ направила письмо с отзывом на проект в Минтранс в феврале. «Известия» ознакомились с документом.

Избирательное правило Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Событие, связанное с применением специальных средств сдерживания, является нештатной, чрезвычайной ситуацией, в процессе устранения которой не всегда можно точно выполнить требование и расположить дебошира в местах не у прохода. Кроме того, дополнительное перемещение такого пассажира, например на соседнее кресло, может быть нереализуемым на практике или же вызвать дополнительный виток агрессии», — отметил в письме президент АЭВТ Владимир Тасун.

Наручники при себе

Проект Минтранса также предполагает постоянное наблюдение за уже связанным дебоширом . Получается, фактически один из членов экипажа должен будет всё время находиться рядом с этим пассажиром и не сможет выполнять свои обычные обязанности — подавать напитки и еду, обслуживать пассажиров или быстро эвакуировать их из самолета в случае необходимости, сказано в письме АЭВТ.

Также в ассоциации указали: из нынешней редакции проекта следует, что бортпроводники должны будут носить с собой наручники и ремни безопасности постоянно , даже когда они не пытаются применить их к дебоширам.

« Это требование является избыточным , поскольку возлагает на членов кабинного экипажа несвойственные для них функции по ношению средств сдерживания во время посадки и высадки пассажиров и во время их обслуживания», — написал Владимир Тасун.

Избирательное правило Фото: РИА Новости/Илья Питалев

АЭВТ предложила исключить эту норму из проекта и вместо нее прописать требование о хранении наручников и ремней на борту в изолированном месте , доступ к которому есть только у членов экипажа.

Минтранс оформил предлагаемые правила в виде проекта постановления правительства. В нем указано, что документ должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года и действовать до сентября 2028-го.

В пресс-службе Минтранса не ответили на вопросы «Известий».

В Smartavia сказали, что одобряют предложения АЭВТ, и уточнили, что у авиакомпании уже есть план подготовки персонала для работы со средствами сдерживания . Но пока соответствующее постановление не подписано, вопрос закупки средств для его реализации остается открытым, как и сама подготовка персонала к работе в новых условиях, добавили там.

Редакция также направила запросы в «Аэрофлот», «Победу», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings.

Порядок на борту

По данным МВД, в 2020 году (последние доступные сведения) количество нарушений на воздушном транспорте слегка сократилось, но и авиатрафик тогда серьезно упал из-за пандемии коронавируса и ограничений на путешествия . Из-за различных противоправных действий к авиаперевозке в 2020-м не было допущено 1568 человек против 2273 человек в 2019-м. Количество снятых с рейсов пассажиров также снизилось — 1078 человек в 2020 году против 1165 человек в 2019-м.

Избирательное правило Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Предложенные АЭВТ корректировки носят технический характер и четче регламентируют действия бортпроводников в период возникновения разного рода конфликтов на борту, считает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт.

По его мнению, оправданным кажется предложение устранить требования постоянного контроля за дебоширом и постоянного ношения средств сдерживания с собой. При этом запрет на размещение нарушителей у проходов и аварийных выходов логичен, так как это уязвимые точки воздушного судна, а дебошир представляет дополнительную угрозу безопасности полетов, уточнил эксперт.

— Совершенно точно нужно пересаживать авиадебошира с места у прохода, и особенно с места у аварийного выхода. Ведь там должен сидеть человек, который сможет быстро открыть аварийную дверь в случае необходимости. А как откроет авиадебошир, тем более если он связан? — согласен и гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Павел Иккерт отметил, что сегодня в России сложилось умеренно лояльное отношение к нарушителям в самолетах, а наиболее часто применяемый метод для их усмирения — связывание пледами.

Избирательное правило Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В РФ было бы неплохо вести общефедеральный список авиадебоширов , отметил Александр Ланецкий. Сегодня каждая компания может вести свой перечень таких пассажиров и лишать хулиганов различных привилегий . Федеральный список ведут в Китае, нечто похожее есть в США, сказал эксперт.

В Европе же у каждого перевозчика свои списки. При этом в Британии, например, граждан которой считают главными авиахулиганами, действуют жесткое уголовное наказание и жестокая правоприменительная практика за нарушения на борту, добавил Александр Ланецкий. По его словам, за мелкое хулиганство там можно получить штраф до 5 тыс. фунтов, а за курение на борту и непотушенный окурок одного британца приговорили даже к семи годам лишения свободы, квалифицировав это как попытку теракта.