ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) . Это связано с ее возможным отключением, а также «глушением» сигналов GPS и спуфинг-атаками при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, восточнее Финляндии и Средиземноморья. О сбоях навигационной системы ранее предупредил европейский авиарегулятор, заявив, что они могут привести к отклонению самолетов от маршрутов и невозможности выполнить процедуру безопасной посадки. В гражданской авиации GPS массово используется для более точной навигации самолетов. После 24 февраля авиакомпании РФ не зафиксировали сбоев и проблем в работе системы. Перевозчики отмечают: пилоты смогут надежно выполнять полет от взлета до посадки даже при полном исчезновении сигнала GPS, а пассажирам ничего не грозит с точки зрения безопасности и комфорта. Эксперты считают, что рекомендация подготовиться не означает запрета на использование GPS.

Забыть про спутник

Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. Письмо с такими рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Те адресовали его руководителям авиакомпаний. С копиями документов ознакомились «Известия», в нескольких перевозчиках подтвердили получение документа.

Росавиация поручила «Госкорпорации по ОрВД» «оказывать содействие экипажам воздушных судов при отключении GPS» . Пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики. Перевозчикам нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS, и провести с летным составом допзанятия для отработки действий при возникновении сбоев в работе спутниковых систем навигации.

Сбоевые действия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Согласно письму, на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации . Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку.

Справка «Известий» Сейчас существует четыре глобальные навигационные спутниковые системы: GPS, управление которой осуществляется правительством США, российская ГЛОНАСС, европейская Galileo и китайская Compass. Между собой они отличаются сигналом, количеством спутников, одновременно находящихся на орбите, и орбитальными параметрами полета спутников. Практически все спутники передают сигналы как гражданского, так и военного назначения (открытые и закрытые соответственно). Наличие спутникового навигационного приемника позволяет определять пространственное местоположение с точностью 3–15 м. Самые распространенные гражданские самолеты как в России, так и в мире, в том числе Airbus, Boeing и Superjet 100, оборудованы бортовыми системами и приборами, которые принимают только сигнал GPS.

Издержки сбоев

В письме Дмитрий Ядров пояснил, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора , опубликованной 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг) . Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака, сказано в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA). «Известия» ознакомились с документом.

Сбоевые действия Фото: ТАСС/Марина Лысцева

19 марта, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что рассматривается вопрос отключения России от системы спутниковой связи GPS . Но он заметил, что технически это сделать очень сложно, поскольку орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться по направлению других континентов и стран .

В бюллетене EASA сказано, что помехи GPS в некоторых случаях приводили к изменению маршрута или даже пункта назначения из-за невозможности выполнить безопасную посадку . Росавиация в письме главам авиакомпаний предупредила, что ухудшение сигналов GPS может привести к снижению точности выдерживания навигационных параметров на всех этапах полета и невозможности использования GPS для навигации. Также сбои GPS могут привести к срабатыванию предупреждения о сближении с землей, потере доступа к системе автоматического оповещения и данным о параметрах ветра, земли и рельефа, отказу или сбою услуг связи, навигации и мониторинга, бортовых систем, использующих GPS для определения времени, и др.

Есть альтернатива

В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «ИрАэро» и «Победе» сообщили «Известиям», что пилоты после 24 февраля не фиксировали помех и сбоев GPS , докладов о проблемах в работе системы не поступало. Официальный представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова пояснила, что сигнал GPS и раньше мог пропадать, какого-то значительного увеличения этих случаев в компании не отметили. В перечисленных перевозчиках заявили, что рекомендации Росавиации были выполнены. В ведомстве от комментариев отказались.

Источник «Известий» в Росавиации отметил, что просьба носила рекомендательный характер и от перевозчиков не требовалось обратной связи . По его словам, случаи «глушения» периодически фиксируются и в других регионах РФ, это не связано с событиями на Украине. Собеседник указал, что при полетах без использования GPS для пассажиров ничего не изменится , так как она не является основным средством навигации, на воздушных судах есть альтернативная система.

Сбоевые действия Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Источник «Известий» в крупной российской авиакомпании добавил, что первичная система определения координат самолета и параметров его движения — инерциальная система, которая не требует наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов . Ее преимущества — в автономности и помехозащищенности. GPS просто корректирует координаты в зависимости от пройденного самолетом пути, но эту коррекцию можно производить также по наземным радионавигационным средствам и с помощью диспетчера.

— Для гражданского авиасообщения возможные помехи в GPS не представляют большой проблемы — это стандартная процедура, прописанная в летном руководстве по типам воздушных судов. Даже при полном исчезновении сигнала GPS пилоты могут надежно выполнять полет от взлета до посадки, — объяснил собеседник.

В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что все пилоты авиакомпании прошли дополнительный инструктаж на случай возникновения сбоев в работе спутниковых систем навигации . С летным составом «России» также проводились занятия по особенностям навигации без таких систем, добавил представитель перевозчика Сергей Стариков.

Без изменений

Для пассажиров в плане безопасности и комфорта при полетах без GPS действительно ничего не изменится , подтвердил главный редактор авиапортала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. По его словам, все самолеты смогут летать точно так же, как летали до появления GPS.

Сбоевые действия Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— У российских авиакомпаний до сих пор даже сохранились самолеты Boeing с окошками в верхней части кабины, необходимые для навигации по звездному небу. На земле остались отдельные приводные радиостанции, дальномерные радиомаяки и т.д., они являются основным средством аэронавигации, — пояснил эксперт.

Для точного захода на посадку GPS тоже не нужна, хотя многие аэродромы в России оборудованы корректирующими станциями GBAS для заходов на посадку по спутниковой системе GLS, обычные курсо-глиссадные системы ILS по-прежнему работают , добавил Илья Шатилин.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев не увидел в рекомендациях Росавиации подготовиться к полетам без GPS политической составляющей. По его словам, если есть риски, их надо купировать. Эксперт добавил, что рекомендация подготовиться не означает запрета на использование GPS.