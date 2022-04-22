ГЛОНАСС не догонят: Росавиация готовит авиакомпании к полетам без GPS
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS). Это связано с ее возможным отключением, а также «глушением» сигналов GPS и спуфинг-атаками при полетах в районе Калининградской области, над Черным морем, восточнее Финляндии и Средиземноморья. О сбоях навигационной системы ранее предупредил европейский авиарегулятор, заявив, что они могут привести к отклонению самолетов от маршрутов и невозможности выполнить процедуру безопасной посадки. В гражданской авиации GPS массово используется для более точной навигации самолетов. После 24 февраля авиакомпании РФ не зафиксировали сбоев и проблем в работе системы. Перевозчики отмечают: пилоты смогут надежно выполнять полет от взлета до посадки даже при полном исчезновении сигнала GPS, а пассажирам ничего не грозит с точки зрения безопасности и комфорта. Эксперты считают, что рекомендация подготовиться не означает запрета на использование GPS.
Забыть про спутник
Авиавласти России попросили перевозчиков подготовиться к полетам без GPS. Письмо с такими рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Те адресовали его руководителям авиакомпаний. С копиями документов ознакомились «Известия», в нескольких перевозчиках подтвердили получение документа.
Росавиация поручила «Госкорпорации по ОрВД» «оказывать содействие экипажам воздушных судов при отключении GPS». Пилотам рекомендовано незамедлительно информировать авиадиспетчеров о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики. Перевозчикам нужно оценить риски и ограничения, связанные со сбоями навигационных приборов и бортовых систем, использующих сигнал GPS, и провести с летным составом допзанятия для отработки действий при возникновении сбоев в работе спутниковых систем навигации.
Согласно письму, на этапе планирования полетов экипажи должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию ими дублирующих средств воздушной навигации. Пилотам рекомендовано контролировать положение самолетов с помощью традиционных навигационных средств при выполнении полетов в непосредственной близости от ряда районов, проверять доступность радиотехнических средств, имеющих решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку.
Издержки сбоев
В письме Дмитрий Ядров пояснил, что рекомендации связаны с информацией европейского авиарегулятора, опубликованной 17 марта. Согласно сообщению, после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS (спуфинг). Они наблюдались на различных этапах полетов в районе Калининградской области, вблизи стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака, сказано в бюллетене «Агентства ЕС по безопасности полетов» (EASA). «Известия» ознакомились с документом.
19 марта, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что рассматривается вопрос отключения России от системы спутниковой связи GPS. Но он заметил, что технически это сделать очень сложно, поскольку орбитальная группировка GPS не может выборочно отключаться в направлении России и не отключаться по направлению других континентов и стран.
В бюллетене EASA сказано, что помехи GPS в некоторых случаях приводили к изменению маршрута или даже пункта назначения из-за невозможности выполнить безопасную посадку. Росавиация в письме главам авиакомпаний предупредила, что ухудшение сигналов GPS может привести к снижению точности выдерживания навигационных параметров на всех этапах полета и невозможности использования GPS для навигации. Также сбои GPS могут привести к срабатыванию предупреждения о сближении с землей, потере доступа к системе автоматического оповещения и данным о параметрах ветра, земли и рельефа, отказу или сбою услуг связи, навигации и мониторинга, бортовых систем, использующих GPS для определения времени, и др.
Есть альтернатива
В «Аэрофлоте», S7 Airlines, «России», «ИрАэро» и «Победе» сообщили «Известиям», что пилоты после 24 февраля не фиксировали помех и сбоев GPS, докладов о проблемах в работе системы не поступало. Официальный представитель «Уральских авиалиний» Вера Гасникова пояснила, что сигнал GPS и раньше мог пропадать, какого-то значительного увеличения этих случаев в компании не отметили. В перечисленных перевозчиках заявили, что рекомендации Росавиации были выполнены. В ведомстве от комментариев отказались.
Источник «Известий» в Росавиации отметил, что просьба носила рекомендательный характер и от перевозчиков не требовалось обратной связи. По его словам, случаи «глушения» периодически фиксируются и в других регионах РФ, это не связано с событиями на Украине. Собеседник указал, что при полетах без использования GPS для пассажиров ничего не изменится, так как она не является основным средством навигации, на воздушных судах есть альтернативная система.
Источник «Известий» в крупной российской авиакомпании добавил, что первичная система определения координат самолета и параметров его движения — инерциальная система, которая не требует наличия внешних ориентиров или поступающих извне сигналов. Ее преимущества — в автономности и помехозащищенности. GPS просто корректирует координаты в зависимости от пройденного самолетом пути, но эту коррекцию можно производить также по наземным радионавигационным средствам и с помощью диспетчера.
— Для гражданского авиасообщения возможные помехи в GPS не представляют большой проблемы — это стандартная процедура, прописанная в летном руководстве по типам воздушных судов. Даже при полном исчезновении сигнала GPS пилоты могут надежно выполнять полет от взлета до посадки, — объяснил собеседник.
В пресс-службе «Аэрофлота» сказали, что все пилоты авиакомпании прошли дополнительный инструктаж на случай возникновения сбоев в работе спутниковых систем навигации. С летным составом «России» также проводились занятия по особенностям навигации без таких систем, добавил представитель перевозчика Сергей Стариков.
Без изменений
Для пассажиров в плане безопасности и комфорта при полетах без GPS действительно ничего не изменится, подтвердил главный редактор авиапортала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин. По его словам, все самолеты смогут летать точно так же, как летали до появления GPS.
— У российских авиакомпаний до сих пор даже сохранились самолеты Boeing с окошками в верхней части кабины, необходимые для навигации по звездному небу. На земле остались отдельные приводные радиостанции, дальномерные радиомаяки и т.д., они являются основным средством аэронавигации, — пояснил эксперт.
Для точного захода на посадку GPS тоже не нужна, хотя многие аэродромы в России оборудованы корректирующими станциями GBAS для заходов на посадку по спутниковой системе GLS, обычные курсо-глиссадные системы ILS по-прежнему работают, добавил Илья Шатилин.
Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев не увидел в рекомендациях Росавиации подготовиться к полетам без GPS политической составляющей. По его словам, если есть риски, их надо купировать. Эксперт добавил, что рекомендация подготовиться не означает запрета на использование GPS.