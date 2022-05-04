Билет нормальный: S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования

Уже вторая российская авиакомпания на фоне санкций решилась перейти с иностранной на российскую систему бронирования билетов. S7 Airlines по итогам тендера выбрала отечественную систему ОРС (ранее TAIS PSS). Миграция на новый сервис пройдет в октябре. Локализовать системы бронирования, провайдерами которых выступают иностранные компании, перевозчиков еще в 2019 году обязал Минтранс. Но сроки вступления в силу этих обязательств несколько раз откладывались. До этого ОРС из российских авиакомпаний пользовался только «Азимут», а в декабре 2021-го ее выбрал для своих будущих рейсов лоукостер группы S7 компания Citrus. Эксперты напоминают, что переход на новую систему может сопровождаться различными сбоями при продажах билетов и регистрации на рейс.

И в бронь, и в глаз

Одна из крупнейших авиакомпаний России S7 Airlines в ходе тендера выбрала для себя новую систему бронирования рейсов, ею станет российская ОРС, которой владеет «Онлайн резервейшн систем» (принадлежит совладельцу Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталию Ванцеву). Об этом «Известиям» рассказал гендиректор ОРС Александр Сизинцев, информацию подтвердила PR-директор S7 Group Ирина Колесникова.

— Подтверждаем, что по итогам тендера S7 выбрала российскую систему бронирования от АО «ОРС», — сообщила она. От дальнейших комментариев в S7 отказались.

Александр Сизинцев добавил, что S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. Пока что перевозчик подписал договор о переходе на резервную ОРС (в случае отключения Amadeus на фоне санкций). Миграция на основную систему планируется в октябре.

По данным источника «Известий», знакомого с планами S7, авиакомпания всегда предпочитала продукты, отличные от тех, которые заказывает «Аэрофлот».

Свои в деле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Шесть лет назад, когда совет директоров S7 выбирал новую систему бронирования, решение выбрать Amadeus было аргументировано тем, что Sabre — это провайдер «Аэрофлота», а S7 всегда хотела отличаться от него, — пояснил собеседник издания.

Долгосрочные планы

Система бронирования авиакомпании — это один из ключевых IT-продуктов перевозчиков. Она состоит из множества подсистем, две из которых основные — это инвенторная и глобальная дистрибутивная системы (GDS). В инвенторной хранятся все данные о рейсах, тарифах и провозных емкостях; в нее обращаются дистрибутивные системы при бронировании билетов пассажирами и агентами. Продукт ОРС — это как раз инвенторная система.

Идея заменить зарубежные системы бронирования национальными продуктами обсуждается уже несколько лет. «Ростех» начал работу над проектом такого сервиса еще в 2014 году. В 2018-м Минтранс актуализировал эти планы и в 2019-м было принято постановление правительства о локализации в России таких систем (постановление № 955), но сроки всё время откладывались. Сейчас перевозчики обязаны локализовать сервисы бронирования до конца октября 2022 года.

Свои в деле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Крупнейшие российские авиакомпании пользуются иностранными продуктами: «Аэрофлот» и «Россия» — американской Sabre, «Победа» — Navitaire, «Уральские авиалинии» и S7 Airlines — испанской Amadeus (ей принадлежит Navitaire). Но «Уральские авиалинии» в апреле приняли решение перейти на российскую систему Leonardo, сообщила «Известиям» 4 апреля представитель компании. Перевозчики группы «Аэрофлот» также могут переключиться на Leonardo в этом году, сообщали тогда источники в госструктурах.

Leonardo, которая принадлежит «Сирена-Трэвел» (аффилирована с госкорпорацией «Ростех»), — это одна из двух российских систем; вторая — ОРС. К Leonardo подключено уже 59 авиакомпаний, в основном, региональные (Utair, Red Wings, «Аврора», «Руслайн», «Ямал» и др.). Объем обслуженных пассажиров в ней превышает 40 млн человек в год, сообщали ранее в «Ростехе». ОРС же пользуются ростовская авиакомпания «Азимут», израильская Israir, украинская «Мотор Сич» и киргизская Tez Jet. В 2019 году в этой системе было обслужено около 10 млн пассажиров, в 2021 году — 8 млн. Кроме этого, свои чартерные рейсы в ОРС перевела казахстанская авиакомпания SCAT, рассказал «Известиям» Александр Сизинцев.

Место под солнцем

Amadeus в этом году потеряет в итоге сразу двух крупных российских клиентов. В компании отказались отвечать на вопросы о возможном уходе из страны.

— Amadeus с 1994 года является одним из ключевых игроков российской туристической и транспортной отрасли. На фоне украинского кризиса мы приостановили новые коммерческие проекты в России и на данный момент не подписываем новые контракты. При этом мы продолжаем поддерживать наших текущих клиентов в России с помощью команды локальных экспертов в соответствии с нашими договорными и юридическими обязательствами, — заявили «Известиям» в компании.

Свои в деле Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

По словам независимого авиаэксперта, бывшего вице-президента SITA в РФ Дмитрия Краснова, основная часть бизнеса Amadeus относится все же к дистрибутивным системам, а не к инвенторным, поэтому компания продолжит поддерживать российских клиентов по этим продуктам. Он также напомнил, что при переходе на новую систему бронирования у перевозчиков могут возникать различные сбои — в системах продаж, при регистрации пассажиров на рейсы, при расчете тарифов и другие временные сложности.

— Скорее всего, при миграции на новую систему отдельные второстепенные функции не будут работать в течение нескольких дней или недель, например бонусная программа. Нельзя исключать и более серьезных, но кратковременных сбоев вроде падения DCS (система контроля отправки пассажира) и невозможности зарегистрироваться на рейсы, — сказал «Известиям» главный редактор портала Frequent-Flyers.ru Илья Шатилин.

В целом эффективность и качество работы российских систем бронирования рейсов будет зависеть от подготовки всех систем к переходу на отечественный IT-продукт, заключил эксперт.