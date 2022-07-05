Жесткое приземление: эпоха дешевой авиации в мире заканчивается

Китайские авиакомпании в пятый раз с февраля увеличивают топливную надбавку в билетах. С 5 июля она достигнет рекордных значений — 200 юаней (1,6 тыс. рублей, или $30). Аналогичным образом растут цены на билеты и в других странах Восточной Азии. Европейские авиакомпании всё еще предлагают своим клиентам феноменальные скидки (до €1 за билет), но и в ЕС цены на билеты начинают стремительно повышаться. Это подорожание во многом вызвано ростом цен на энергоносители, но не только: судя по всему, эпоха сверхдешевого пассажирского авиасообщения во всем мире начинает уходить в прошлое. Подробности — в материале «Известий».

Цены до небес

Еще в начале года китайские авиакомпании отменяли топливные надбавки, поскольку цена авиационного топлива упала ниже минимума, при котором эта надбавка полагается. Но с тех пор ситуация начала быстро меняться: цены на нефть взлетели почти в полтора раза, что немедленно разогнало стоимость всех видов топлива.

Жесткое приземление_1 Airbus A330-200 авиакомпании China Eastern Airlines в аэропорту Франкфурта-на-Майне Фото: Global Look Press/Leonid Faerberg

Китай — не единственная страна в Восточной Азии, где перелеты быстро дорожают. Это касается как местных, так и трансконтинентальных рейсов. К примеру, полет из Сингапура в Гамбург в экономклассе может обойтись в $5000, тогда как совсем недавно он стоил не более $2000. В целом полеты из Сингапура в апреле текущего года были на 27% дороже, чем в 2019 году, а из Австралии — на 20% дороже. То есть речь идет уже о значительном росте по отношению не к периоду во время пандемии, когда ценник на билеты заметно опустился, но и к допандемийным временам. Объясняется это, в частности, тем, что авиакомпании до сих пор не подняли в воздух весь свой флот, а кроме того, некоторые рейсы, существовавшие до 2020 года, до сих пор так и не восстановлены.

Схожим образом ситуация складывается по другую сторону Тихого океана. В США в 2020 году расценки упали до немыслимых уровней: трансконтинентальный рейс в Европу обходился всего в $200, а, например, в Чили и обратно (путь порядка 12–16 тыс. км) всего в $62. Такие тарифы держались вплоть до начала 2022 года. Но сейчас картина полностью перевернулась.

По данным американских статистиков, в апреле стоимость авиабилетов подскочила на 18,6% по сравнению с мартом, что является абсолютным рекордом месячного роста цен в этом секторе. В среднем за первое полугодие 2022 года рост цен составил 33%. В отдельных случаях фиксировался более чем двукратный рост. Аналитики отмечают, что одновременно совпало сразу множество факторов.

Жесткое приземление_2 Терминал аэропорта Шарль-де-Голль в Париже Фото: Global Look Press/Steph

Во-первых, авиатопливо подорожало за год на 150%. Во-вторых, количество мест в американской пассажирской авиации всё еще на 6% уступает допандемийным показателям, тогда как все предыдущие годы до 2019-го оно стабильно росло в соответствии со спросом. Наконец, у авиакомпаний проблема — острая нехватка пилотов и бортпроводников, и вообще, стоимость рабочей силы выросла существенно. Стоит отметить, что особенно остро проблема стоит на внутренних линиях в США, поскольку спрос на них сейчас особенно велик в силу ряда обстоятельств (например, путешественникам, направляющимся из США за рубеж, по прилете домой требуется предъявить отрицательные тесты на ковид).

Не время для снижения

Европа на общем фоне еще совсем недавно выглядела островком стабильности. Испанская Volotea в июне предлагала рейсы всего за €1 (а варианты с полетами за €9 доступны и сейчас). Но обстановка меняется очень быстро. Большая часть трансграничных перелетов на континенте, даже на небольшие расстояния, стоит уже от €100. И нет никаких оснований полагать, что это временно.

Здесь следует подчеркнуть, что в Европе авиаперелеты всегда (по крайней мере, в XXI веке) были значительно дешевле, чем на других континентах, даже в странах с развитым пассажирским авиатранспортом. Лоукостеры были придуманы не в Европе, а в Америке, дерегулирование этой сферы (которое и помогло снизить цены) также началось раньше за океаном. Но с самого начала в ЕС, где изначально действовали десятки разных авиакомпаний (практически каждая страна имела как минимум одну), конкуренция была много острее, чем где бы то ни было. После отмены протекционистских мер они все начали оперировать в равных условиях на общем рынке.

Жесткое приземление_3 Заправка самолета в аэропорту Мюнстер Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Одновременно в странах Евросоюза, с их большой плотностью размещения городов, был значительный избыток аэропортов, ранее используемых не в полной мере. Этим и воспользовались многочисленные лоукостеры. Более того, второстепенные аэропорты даже платили авиакомпаниям за то, чтобы рейсы приземлялись у них — ведь путешественники тратили деньги в магазинах и приносили муниципальным властям значительные суммы в бюджеты. Наконец, европейцы смирились с низким уровнем обслуживания на борту лоукостеров быстрее других.

Сейчас тем не менее рост цен на билеты затрагивает и европейский континент. Глава Ryanair Майкл О'Лири пожаловался, что невозможно сохранить устойчивую бизнес-модель при средней цене билета в €40. По его словам, цены на уровне €50–60 всё еще могут считаться доступными.

Ценовая турбулентность

Прямо сейчас Европа переживает беспрецедентный (если не брать форс-мажор посреди эпидемии) период отмены и задержки рейсов. В пяти крупнейших странах континента только за июнь было отменено 7870 рейсов. Для сравнения, в тот же период в 2019 году показатель было втрое меньше. Традиционные летние направления, например из Лондона в Аликанте, стоят в три раза дороже, чем в прошлом году.

Причины всё те же: спрос зашкаливает, в том числе и из-за того, что из-за ковида огромное количество людей в последние два года не могли выбраться вообще никуда, а с предложением дела обстоят гораздо хуже — людей не хватает. Одновременно Испанию, Францию, Бельгию и другие страны охватила волна забастовок. В сложившейся ситуации персонал вполне резонно решил, что следует выбивать максимальные уступки со стороны корпораций.

Жесткое приземление_4 Пассажиры в салоне самолета авиакомпании Air Serbia в аэропорту Белграда Фото: Global Look Press/Nicolas Economou

Цены на топливо точно так же растут и в Европе, более того, именно здесь проблема в обозримом будущем может стать наиболее острой, поскольку значительную часть своей нефти европейские страны получали из России. Альтернативы начинают работать (нефть европейцам будет заменить несколько легче, чем газ), но в любом случае они будут дороже просто в силу транспортного плеча, а также заточенности европейских НПЗ на российские марки нефти. Доля топлива в себестоимости рейсов в Европе традиционно меньше, чем в Азии, где она может превышать 50%, но она также растет? и до бесконечности игнорировать ее, экономя на чем-то другом, не получится.

Есть и еще одна проблема, связанная с Россией. Отечественным авиакомпаниям принадлежит множество слотов в аэропортах Евросоюза. Разумеется, через некоторое время они будут обязаны их освободить: требуется загрузка как минимум на 70%, чтобы слот сохранялся в собственности авиалинии. Эта проблема вскоре решится, но пока, в самый горячий сезон она будет довлеть над континентальным сектором перевозок.

Если добавить ко всем бедам индустрии еще и деятельность зеленых активистов, требующих уменьшать углеродный след через сокращение числа полетов, то гражданской авиации по всему миру грозит самый настоящий идеальный шторм. В таких условиях рассчитывать на возврат цен «как в 2019 году», скорее всего, не стоит.