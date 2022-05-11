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Керосинее небо: Минэнерго хочет урезать авиакомпаниям льготы на топливо

Изменит ли это стоимость билетов
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Минэнерго предложило правительству скорректировать механизм демпфера на авиакеросин. По мнению министерства, авиакомпании сегодня получают несправедливо большую льготу из-за выросших экспортных цен. Ведомство предлагает от них «отвязаться» и рассчитывать компенсацию, исходя из биржевых цен на внутреннем рынке — они значительно ниже. Инициатива вызвала резкую критику авиакомпаний, которые опасаются обнуления или сокращения компенсаций. Эксперты указывают на несвоевременность предложения из-за тяжелейшей ситуации в авиаотрасли на фоне санкций, при этом часть специалистов не видит смысла субсидировать перевозчиков за счет других сфер экономики.

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Почти бесплатный керосин

Минэнерго 13 апреля направило в правительство предложение по корректировке механизма расчета демпфера для авиакомпаний (копия письма есть у «Известий»). Сам механизм утвержден в августе 2019 года, но первые компенсации авиакомпании получили только в сентябре 2021-го, когда экспортные цены топлива впервые превысили индикативный уровень внутренних цен на него (в 2021 году индикатор составлял 53,25 тыс. рублей на тонну топлива, с 2022-го — 55,9 тыс. рублей).

В марте экспортные цены на нефтепродукты подскочили на фоне повышения курса доллара, при этом внутри страны НПЗ сдерживали цены из-за сниженного спроса. Топливо в России продавалось даже с дисконтом: «минус» 79 тыс. руб./т, пишет Минэнерго. Величина же компенсации для авиакомпаний, привязанная к экспортным ценам, в марте составила около 57 тыс. руб./т, сообщает ведомство. Исходя из средней стоимости топлива в российских аэропортах (67 173 рубля за тонну, по данным Росавиации), бюджет компенсировал перевозчикам 85% стоимости керосина. По оценкам аналитиков исследовательской группы «Петромаркет», авиакомпаниям только в марте должны были вернуть 17,2 млрд рублей за покупку топлива.

Керосинее небо
самолеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Для возврата к «справедливому» ценообразованию Минэнерго предлагает теперь отвязать расчет компенсации от экспортной альтернативы и считать его как разницу между биржевой и индикативной (55,9 тыс. рублей) ценами внутреннего рынка. Но если экспортная альтернатива вновь окажется ниже внутренних цен, то нужно будет вернуться к расчету от экспортных, следует из письма. Минэнерго попросило правительство поручить Минфину проработать этот вопрос.

Минфин же взял паузу на «пару месяцев» в вопросе корректировки демпфера, сообщал журналистам еще 13 апреля замглавы министерства Алексей Сазанов. По его словам, рынок нефтепродуктов будет профицитен в апреле-мае и давления на цены всё равно не будет.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что знакомы с предложениями Минэнерго. В настоящее время ведомство формирует позицию по данному вопросу с учетом мнения участников рынка авиаперевозок, уточнили там.

В Минэнерго «Известиям» сообщили, что выступают за создание приемлемых условий как для авиаотрасли, так и для производителей керосина. В случае необходимости, добавили в ведомстве, текущие меры поддержки рынка могут быть скорректированы.

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«Известия» направили запросы в Минфин и правительство.

Если нужно, то аккуратно

По словам источников в двух авиакомпаниях, апрельское предложение Минэнерго пришло им на ознакомление только в первых числах мая. В одной из компаний отметили, что не знают, насколько эта инициатива актуальна сейчас. Собеседник «Известий» в профильной Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании страны) уточнил, что о предложениях Минэнерго им известно и авиакомпании настроены резко против них. Свои аргументы АЭВТ направила в Минтранс в мае.

— В новом механизме керосинового демпфера размер компенсации для авиакомпаний станет либо нулевым, либо чисто символическим. Это при том, что цены на авиакеросин продолжают оставаться на исторических максимумах, не говоря уже о последствиях для перевозчиков от внешних санкций на авиатранспорт, — рассказал источник в ассоциации.

Керосинее небо
рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Руководитель проектов «Петромаркета» Анна Лишневецкая считает, что если использовать для расчетов значение территориального биржевого индекса первичного рынка цен нефтепродуктов на территории европейской части России, величина компенсации для авиакомпаний в апреле составит всего 4,3 тыс. рублей на тонну керосина вместо нынешних 34 509 рублей. По данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), этот индекс по итогам торгов 6 мая вырос на 0,13%, до 62 808 руб./т, в апреле он не превысил 65 000 руб/т. В то же время экспортная альтернатива, которую рассчитывает ФАС, в апреле составила 108 990 руб/т.

В действующей редакции демпфер остается очень эффективной мерой поддержки отрасли, подтвердил собеседник в третьей авиакомпании.

— Сейчас механизм направлен на обеспечение доступности билетов для населения. Из-за санкций отрасль погружается в небывалый по масштабам кризис, а обеспечивать авиационную подвижность необходимо. Поэтому корректировать механизм если и нужно, то очень аккуратно, — предупредил он.

Налоговое субсидирование в случае керосинового демпфера направлено не на сдерживание топливных цен (как с бензиновым или дизельным), а на компенсацию части затрат, чтобы не допустить повышения цен на билеты, напомнил независимый эксперт по налоговой политике Борис Луцет.

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Официальные представители «Аэрофлота», S7 Airlines, «Уральских авиалиний» и Utair отказались от комментариев.

Демпфер на распутье

По словам Бориса Луцета, авиакомпании и так не избалованы демпферными выплатами: из-за завышенных индикативных цен в механизме расчета (которые отрасль неоднократно просила снизить) субсидирование началось только в прошлом году, до этого в течение двух лет выплат не было. Дополнительно урезать часть компенсаций отрасли, которая едва ли не сильнее других пострадала от санкций, — несвоевременно, считает эксперт.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев, напротив, уверен, что от демпферного механизма нужно отказаться вообще, так как экспортные рынки сегодня уже не являются какой-либо значимой альтернативой для России. В том числе из-за неясности, какова сегодня реальная стоимость иностранных валют. К тому же, авиакомпании должны научиться самостоятельно хеджировать риски по своим контрактам.

Керосинее небо
самолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— Не нужно потребляющим отраслям давать субсидии за счёт государства. Им нужно научиться самостоятельно страховать свои риски. Неспособность авиакомпаний принимать решения выливается в необходимость нефтяных компаний или государства субсидировать их деятельность, — полагает Дмитрий Гусев.

Редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров считает, что у перевозчиков в случае корректировки демпфера есть два варианта действий — переложить увеличившиеся расходы в стоимость билета или не делать этого. При этом в любом случае банкротств некоторых компаний, скорее всего, избежать не удастся, говорит он.

В нынешней ситуации, когда расходы перевозчиков вырастут из-за удорожания поставок авиазапчастей, дополнительная нагрузка способна усугубить проблемы отрасли, считает эксперт.

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