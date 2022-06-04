Поддуть клапаны: на спасение трех авиакомпаний потратят 17 млрд рублей

Правительство РФ выкупит облигации S7 Airlines на 13,7 млрд рублей, «Уральских авиалиний» — на 3 млрд рублей, «Авроры» — на 366 млн рублей. В ближайшее время опубликуют соответствующее распоряжение. Это не первое крупное вливание в частные отраслевые структуры. Так, поддержку получит Газпромбанк на сумму 50 млрд рублей, а также «Аэрофлот», РЖД, ДОМ.РФ. Средства возьмут из Фонда национального благосостояния. О последствиях для авиарынка и российской экономики — в материале «Известий».

Реальная поддержка

Авиаотрасль, существенно пострадавшая в период антиковидных ограничений в России и мире, сейчас является одной из наиболее уязвимых сфер вследствие военной спецоперации на Украине и санкций западных стран, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Среди отрицательных факторов — полное закрытие авиасообщения с ЕС, США и Великобританией, приостановка полетов в ряд городов на юге России, запрет поставки в Россию воздушных судов и запчастей к ним, одностороннее досрочное прекращение договоров лизинга с российскими авиаперевозчиками по инициативе лизингодателей. По данным Росстата, грузооборот транспортной авиации в России в апреле рухнул почти на 85% к апрелю прошлого года, а пассажирские авиаперевозки — на 20,8% , — продолжает она.

Поддуть клапаны Работа завода Airbus Фото: ТАСС/dpa/Marcus Brandt

По мнению аналитика, авиаотрасль — одна из ключевых в современной экономике, поэтому докапитализация компаний необходима для продолжения ее бесперебойной деятельности, хотя, по всей видимости, в новых условиях бизнес-модели в этой сфере будут реструктурироваться.

— В условиях, когда правительству приходится существенно наращивать бюджетные расходы для смягчения кризисных последствий в экономике и поддержания ее «структурной трансформации», а возможности привлечения госзаимствований на долговых рынках существенно ограничены, ФНБ становится одним из инструментов докапитализации компаний, оказавшихся в проблемной ситуации вследствие резкого изменения экономических условий. Решения по использованию его средств в этих целях уже принимались правительством и ранее, в частности, для «Аэрофлота», РЖД, ДОМ.РФ, — уточняет Ольга Беленькая.

Поддуть клапаны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По данным эксперта, средства ФНБ на 1 мая составляли около 11 трлн рублей, из них объем ликвидных активов — 7,876 трлн рублей. Несмотря на то что ФНБ изначально и задумывался как часть устойчивого механизма пенсионного обеспечения на длительную перспективу, средства из него не используются для текущих выплат пенсионерам.

— Дефицит Пенсионного фонда финансируется за счет трансферта из федерального бюджета, а на софинансирование пенсий сейчас тратятся относительно небольшие средства (в апреле — 2,5 млрд рублей). В текущем году с учетом ожидаемого дефицита федерального бюджета (по оценке министра финансов Антона Силуанова, он может составить минимум 1,6 трлн рублей) средства ФНБ могут наряду с другими накопленными резервами использоваться для покрытия бюджетного дефицита, — резюмирует Ольга Беленькая.

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Фонд национального благосостояния формируется за счет поступлений от налога на добычу полезных ископаемых, который нефтегазовые компании платят ежемесячно, а также экспортных пошлин от продажи нефти, газа и их производных, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Тем не менее в текущем году ФНБ больше не получает части сверхдоходов от экспорта углеводородов, следовательно, поступает средств значительно меньше, чем тратится, — поясняет аналитик.

Поддуть клапаны Нефтехимический завод в Тобольске Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По мнению эксперта, мировые цены на нефть и газ растут. Несмотря на это, дальнейшая успешная реализация, а значит, и пополнение ФНБ находятся под вопросом.

— Во-первых, из-за антироссийских санкций целые страны отказываются импортировать российскую нефть и уже заявили об этом публично. Во-вторых, оставшиеся покупатели уже говорят о том, что готовы покупать российскую нефть с дисконтом. Первой, кто об этом заявил, стала Индия. В-третьих, вероятно снижение объемов добычи из-за устаревания оборудования, нехватки комплектующих и сервисного обслуживания: из России ушли четыре крупнейшие нефтесервисные компании. Есть и противоположная тенденция — уход в «серую» зону: так, набирает популярность практика переналива из одного танкера в другой и продажа российской нефти как нероссийской. В этом случае реальный подсчет объема продаж и выручки под вопросом, а значит, и пополнение ФНБ за счет экспортной выручки станет непрозрачным со следующего года, — рассуждает она.

Поддуть клапаны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Что до авиакомпаний, говорит аналитик, сейчас правительство ведет большую работу по их спасению.

— Выкуп облигаций — только одна из мер поддержки. Несколько дней назад ряд авиакомпаний открыли в банках специальные счета типа С для лизинговых платежей в пользу иностранных компаний. Да, воспользоваться ими прямо сейчас не будет возможности. Тем не менее механизм выступит неким аналогом банковской гарантии: после снятия санкций в отношении российских компаний деньги будут доступны немедленно. В дальнейшем мер поддержки будет еще больше, но стоит прислушаться прежде всего к мнению участников рынка, — отмечает Екатерина Косарева.

Без риска

Благодаря выкупу облигаций авиакомпаний на средства ФНБ частные компании получат финансирование и смогут продолжать бесперебойную работу , утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

— Граждане смогут оперативно перемещаться по РФ. А российская экономика в том числе зависит от мобильности граждан. Перебои с авиасообщением негативно сказались бы на всей экономике, авиакомпаниям была необходима поддержка из средств ФНБ, — подчеркивает аналитик.

Поддуть клапаны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По мнению эксперта, мера поддержки благоприятно скажется на стабильном пополнении ПФР.

— Поскольку авиакомпании продолжат свою работу, их сотрудники будут получать оплату, а средства в Пенсионный фонд продолжат поступать, — продолжает он.

ФНБ был создан для поддержки экономики в трудный период и сейчас настал такой момент, говорит собеседник «Известий».

— То, что эти средства из ФНБ вообще выделяются и работают, а не заморожены до непонятных времен, — момент положительный. Кроме того, нет риска потерь: структура финансирования авиакомпаний через облигации предполагает возврат средств в ФНБ. Следовательно, это не повлияет на объемы фонда, — подытоживает Тузов.

Здесь и сейчас

Правительство приняло вынужденное решение о докапитализации авиакомпаний, которые терпят убытки по ряду причин, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Во-первых, введенные санкции со стороны Запада, ограничение авиасообщения с зарубежными государствами. А ведь именно международные перелеты приносили перевозчикам прибыль — внутренние рейсы субсидируются государством для сдерживания цен на авиабилеты . Во-вторых, закрытие аэропортов на юге России, сокращение турпотока в эти регионы (Крым, Краснодарский край). В-третьих, снижение спроса на авиаперелеты у россиян в связи с ростом стоимости билетов, — перечисляет он.

Поддуть клапаны Работа международного аэропорта в Симферополе, Крым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По мнению эксперта, принимаемые правительством меры помогут авиакомпаниям пережить сложный период.

— Так, динамика пассажирооборота по всем видам транспорта в апреле составляла –7,5% против –4,0% год к году в марте и 23,0% год к году в феврале. То есть происходит ухудшение показателей пассажиропотока, авиакомпании терпят убытки, требуется поддержка отрасли, — оценивает он.

Изначально ФНБ создавался как средство финансирования будущих пенсий, но сейчас деньги, накопленные за счет высоких цен на энергоносители, направляются на поддержку ведущих компаний отдельных секторов и отраслей, говорит аналитик.

Поддуть клапаны Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

— Это необходимо, чтобы не допустить ухудшения ситуации в экономике страны, чтобы наименее болезненно пройти сложный кризисный период и не допустить роста масштабов негативных явлений: банкротства предприятий, роста безработицы, — объясняет эксперт.

Что касается прогнозов по объему ФНБ, то еще в апреле правительство приняло решение в течение этого года все сверхдоходы от высоких цен на нефть направлять не в фонд, а напрямую для пополнения бюджета, напоминает эксперт.

— Ожидается серьезное снижение ВВП (на 10–12%) по итогам года, поэтому различные меры по поддержке экономики потребуется принимать оперативно и своевременно, — подводит итоги Деев.