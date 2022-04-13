Крылья с ответом: разработка российских ученых сделает «Суперджеты» безопаснее

Российские ученые создали систему для контроля работы частей крыльев самолета, необходимых для набора или снижения высоты . Она представляет собой комплект датчиков, контролирующих выдвижение закрылков. При нештатной ситуации приборы подадут сигнал о проблеме. Внедрение этой технологии предотвратит крен самолета, существенно сократит нагрузку на экипаж и снизит вероятность ошибки пилотирования, считают опрошенные «Известиями» специалисты. Уже в этом году планируется протестировать разработку на опытных экземплярах самолетов, а в 2023-м — провести летные испытания на новых серийных «Суперджетах».

Всё под контролем

Sukhoi Superjet New (SSJ New) представляет собой модификацию российского самолета Sukhoi Superjet 100, рассчитанного на небольшое количество пассажиров. Особенность новой модели — максимальное замещение иностранных комплектующих отечественными . Более того, из-за введенных санкций возникла острая необходимость делать борт полностью на российских компонентах.

В частности, импортозамещения требует комплексная система управления самолетом . В ее состав входят компоненты для контроля перекоса секций механизации крыла. Так называют изменение положения закрылков и предкрылков, необходимое для набора или снижения высоты. Разработку этих компонентов ведут в Московском авиационном институте (МАИ).

Крен заметят_1 Стенд испытания системы контроля перекоса механизации крыла для SSJ New Фото: пресс-служба МАИ

— В последнее время, согласно наблюдениям Европейского агентства по безопасности полетов, стало возникать очень много аварийных ситуаций , которые потенциально могут приводить к катастрофическим последствиям. В связи с этим организация предъявила новое требование к самолетам — все новые машины должны иметь такую систему контроля механизации крыла , — рассказал директор центра компетенций «Энергетические системы» МАИ Сергей Грачев.

Новое требование попало и в техническое задание для строящихся экземпляров SSJ New , сообщил Сергей Грачев. В России ранее таких систем не делали и самолетов с ней не выпускалось.

Справка «Известий» Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3 тыс. или 4,6 тыс. км. В марте 2022 года Минпромторг заказал подготовку и проведение испытаний самолета SSJ-New за 15 млрд рублей. В «Ростехе» анонсировали, что импортозамещенная на 97% модификация, разработка которой оценивалась в 120 млрд рулей, появится к 2024 году.

Снижение рисков

Перекос в худшем случае может привести к аварийной ситуации . Если одна часть закрылка выдвигается несколько быстрее другой, конструкцию может заклинить. Это, в свою очередь, приведет к выходу из строя секции крыла и потере реального управления самолетом. Задача системы — отследить перекос секции закрылков и предкрылков, а также подать сигнал в случае обнаружения ошибки.

— Закрылки имеют размах в несколько метров, конструкция крыла достаточно гибкая. Как раз из-за этого в момент выпуска возможны различные перекосы и заклинивания. Впрочем, когда конструкцию действительно заклинило, уже поздно. Наша система должна предупредить о вероятности такой ситуации, — пояснил технический директор центра компетенций «Энергетические системы» МАИ Денис Смагин.

Крен заметят_2 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сейчас ученые завершили разработку конструкторской документации, изготовили опытные образцы и планируют проведение испытаний . Пока систему отрабатывают на особом стенде . На аппарате полностью имитируются движения закрылков, предкрылков и работы системы. Этот вид испытаний должен быть завершен в этом году . После систему планируют поставить на опытные самолеты. На 2023 год намечено испытать влияние внешних факторов на работу системы в аттестованных Росавиацией организациях, а затем провести летные испытания на новых серийных самолетах.

«Известия» направили запросы в «Гражданские самолеты Сухого» (разработчик SSJ), в Минпромторг и Росавиацию.

Не допустить крена

Как утверждают эксперты, летать без разрабатываемой системы можно, но это увеличивает риск ошибки пилота.

— Если при выпуске или уборке механизации возникает рассогласование по скорости движения закрылков, поведение самолета меняется, — объяснил заведующий кафедрой самолетостроения и эксплуатации авиационной техники Иркутского национального исследовательского технического университета Игорь Бобарика. — Экипаж получает дополнительную нагрузку в режиме ручного пилотирования, вероятность ошибки пилота увеличивается. Отмечу, что по статистике порядка 60% всех авиакатастроф происходит на посадке, так как это и так очень ответственный и нагруженный для экипажа этап полета .

Поэтому исключение возможной причины аварийной ситуации при помощи новой системы может повысить безопасность полетов .

— Такая система уже используется в пассажирских самолетах, в частности в самолете Airbus A-320, — отметил профессор кафедры авиастроения Комсомольского-на-Амуре государственного университета Александр Бобков.