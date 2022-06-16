«Дочка» — к матери: лоукостер «Победа» может полностью уйти из Внуково

Низкобюджетная «дочка» «Аэрофлота» — авиакомпания «Победа» может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево , выяснили «Известия». Перевод рейсов вероятен уже в сентябре, но окончательного решения пока не принято. Если переход состоится, то группа «Аэрофлот» полностью сконцентрируется в одном московском аэропорту. Эксперты отмечают, что миграция «Победы» в первую очередь нужна самому Шереметьево в условиях, когда гавань потеряла огромный трафик из-за санкций. Пассажиры же особой разницы не почувствуют.

Все в сборе

Российский лоукостер «Победа» может полностью перебазироваться из Внуково в Шереметьево , рассказали «Известиям» четыре источника, знакомых с планами авиакомпании. Переход в другой аэропорт вероятен уже сентябре, уточнили два собеседника газеты.

— Планы о возврате «Победы» в Шереметьево были всегда. Все заключенные ранее договоры с перевозчиком действуют, хотя лоукостер сейчас не летает из аэропорта, — объяснил один из топ-менеджеров Шереметьево.

Обслуживать рейсы компании будут в терминале D аэропорта, где «Победа» в прошлом году уже открыла брифинг-пространство для своих экипажей. Там они готовятся к полетам, изучают аэронавигационную, метеорологическую и другую информацию о предстоящем рейсе. Но окончательного решения по терминалу не принято, всё будет зависеть от объемов перевозок — ведь южные терминалы, в том числе D, сейчас полностью закрыты и перезапускать их под небольшой разлет невыгодно, сообщил собеседник в Шереметьево.

В «Победе» и «Аэрофлоте» «Известиям» подтвердили, что вопрос переноса рейсов лоукостера в другой аэропорт действительно рассматривают.

— Перевод рейсов авиакомпании из Внуково в Шереметьево и базирование самолетов в Шереметьево действительно обсуждаются — определяются сама возможность, условия и объемы производственной программы. Решение по этому вопросу может быть принято к июлю , — рассказала представитель «Победы» Елена Селиванова.

Она напомнила, что лоукостер с весны прошлого года до апреля этого уже выполнял из Шереметьево часть рейсов и перевозчика полностью устраивает качество их обслуживания: в том числе аэропорт способен осуществлять разворот рейсов за 25 минут, что позволяет держать налет на высоком уровне.

В пресс-службе «Аэрофлота» добавили, что перевод рейсов «Победы» в Шереметьево позволит сконцентрировать производственные и материально-технические ресурсы всей группы в одном порту, эффективно использовать и обслуживать парк самолетов группы и предложить пассажирам больше выгодных маршрутов за счет удобных стыковок .

— И, самое главное, это даст возможность выбора перевозки в разных ценовых сегментах, с максимально увеличенным предложением по самому низкому тарифу, — уточнили там.

В Шереметьево отказались от комментариев. В пресс-службе Внуково не ответили на запрос «Известий».

Возвращение

Впервые «Победа» начала выполнять полеты из Шереметьево в мае 2021 года . До этого единственным базовым аэропортом в Москве для компании было Внуково. Летом «Победа» и «Аэрофлот» подписали соглашение о совместной эксплуатации рейсов (код-шеринг), чтобы лоукостер мог забрать себе часть маршрутов материнской компании и выполнять их под кодом «Аэрофлота» SU (сама «Победа» летает под кодом DP).

Как объясняли тогда в группе, код-шеринг был необходим для запуска стыковочных рейсов через Шереметьево: один сегмент перелета до хаба выполняла бы «Победа», второй, на более дальние расстояния, — «Аэрофлот».

В итоге в 2021 году «Победа» перевезла из Шереметьево 1,2 млн пассажиров вместо запланированных 1,5 млн. Это 8,3% от ее общего пассажиропотока. Лоукостер планировал наращивать маршруты из Шереметьево этим летом — летать уже по 35 направлениям, а не по 17, как в 2021 году . Но из-за санкций с апреля компания временно прекратила полеты из Шереметьево. «Победа» также вывела из эксплуатации 40% своего парка Boeing 737, чтобы экономить запчасти на фоне приостановки их поставок. Сейчас, по данным «Известий», к полетам вернулось уже семь из 16 припаркованных ранее машин, то есть летает 78% флота.

Сервисный вопрос

Не последним вопросом при принятии решения о переводе рейсов будет уровень тарифов на обслуживание во Внуково , сказали несколько источников «Известий». В июне хэндлинговая компания Внуково UTG прислала «Победе» уведомление о расторжении действующего контракта, после чего предложила новые условия работы по наземному обслуживанию с повышением тарифа по большинству услуг на 30–40% выше прежнего . По данным другого источника, тарифы c июня выросли и для Utair, также летающей из Внуково, но лишь на 8%.

«Известия» направили запрос в UTG.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что перевод всех рейсов «Победы» в Шереметьево в первую очередь важен для аэропорта: гавань столкнулась с сокращением объема перевозок из-за закрытия как большинства международных, так и ряда внутренних направлений . При этом у Шереметьево есть невостребованные мощности, которые желательно загрузить.

Внуково же рискует потерять в лице «Победы» своего крупнейшего перевозчика . В 2021 году на долю авиакомпании пришлось 48% пассажиропотока аэропорта: 8,6 млн человек из 18 млн прилетели и вылетели рейсами лоукостера. В январе–июне 2022-го на «Победу» пришлось около 60% пассажиропотока аэропорта на рейсах по России (1,67 млн кресел выставлены только на вылет), оценил аналитик одной из крупных авиакомпаний. В сентябре лоукостер выставил из Внуково более 365 тыс. кресел (на вылет), что на 6% больше, чем год назад. Сам аэропорт последний раз раскрывал долю «Победы» в пассажиропотоке в годовом отчете за 2020 год: 50% — в пандемийный год и 32% — в 2019-м.

— Заместить «Победу» Внуково будет очень сложно. Конечно, речи не идет о том, что Внуково загнется без «Победы». Во-первых, считать надо не только в пассажирах, но и в деньгах. Во-вторых, проблемы могут быть у тех, кто закредитован донельзя. Да, встанет вопрос о том, чтобы привлечь новых перевозчиков, попытаться кого-то перетянуть к себе. Вероятно, надо будет оптимизировать персонал, возможно, придется вернуться к практике, когда часть терминала была закрыта. Но через это предстоит пройти не только Внуково, — объяснил Олег Пантелеев.

Катастрофой для Внуково был бы уход вслед за «Победой» и Utair, сказал ведущий эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. Он признал, что российские аэропорты сегодня заняты «перетягиванием» к себе авиакомпаний в попытке нарастить упавший трафик .