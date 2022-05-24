В полёт зрение: для модификации «кукурузника» создадут российский двигатель

В России хотят создать отечественный двигатель для модификации легендарного «кукурузника» (Ан-2) . С такой инициативой в кабмин обратился производитель самолета ТВС-2МС — новосибирский «Русавиапром» («Известия» ознакомились с копией письма). Компания предложила провести реинжиниринг американского двигателя ТРЕ-331-12 (Honeywell). Работы обойдутся в 9 млрд рублей, на них потребуется три года, оценили на предприятии. Там предупредили, что отсутсвие российского самолета может привести к срыву социально значимых местных перевозок на Дальнем Востоке и в Сибири.

Двигатель на 9 млрд

Самолет ТВС-2МС — это модернизированная версия легендарного «кукурузника» Ан-2 , который был разработан в конце 40-х годов прошлого века. Производство Ан-2 прекратилось в 1980-е годы. Его модификацию уже с американским двигателем производства Honeywell (ТРЕ-331-12) разработал Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина (ФАУ «СибНИА»). Собирает машины в Новосибирске компания «Русавиапром». Помимо двигателя из США в конструкции используется и американский воздушный винт Hartzell . Самолет способен перевозить до 12 пассажиров или 1,5 т груза.

После того, как США и ЕС ввели санкции в конце февраля, поставки иностранных компонентов для сборки ТВС-2МС осложнились, и «Русавиапром» оказался перед риском полной остановки производства . Об этом сказано в письме гендиректора предприятия Алексея Крюкова председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. С копией документа ознакомились «Известия».

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В полет зрение_1 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Компания предложила правительству провести реверс-инжиниринг американского двигателя — скопировать все агрегаты и системы и создать их аналог российского производства , следует из письма. На работу уйдет три года , полагают в компании. На этот проект «Русавиапром» попросил у правительства около 9 млрд рублей .

— Такой подход успешно реализуется, например, в Китае. Но без поддержки и госфинансирования решить эти вопросы в перспективе ближайших пяти лет невозможно, — сказал «Известиям» Алексей Крюков. — У нас на складе сейчас шесть двигателей, и у компании накопились компетенции, позволяющие приступить к проекту реверс-инжиниринга.

На период, пока будут идти работы по двигателю, «Русавиапром» предложил приобрести 50 комплектов американских двигателей и винтов за счет средств бюджета , но с последующим поэтапным их выкупом компанией и возвратом денег в казну. Это позволит собрать в течении пяти ближайших лет около 50 самолетов, полагают в компании. Затраты на покупку в компании оценили в $49 млн (3 млрд рублей).

В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев. Не стал отвечать на вопросы «Известий» и директор СибНИА Владимир Барсук.

В Минпромторге сообщили, что получили поручение правительства рассмотреть вопрос; о результатах ведомство доложит в кабмин.

Редакция также направила запросы в пресс-службы правительства и Минфина.

Дальневосточная птица

На сегодняшний день «Русавиапром» выпустил 24 самолета ТВС-2МС, 17 из них находятся в эксплуатации . Эти борты используют в восточной части страны для перевозок пассажиров и грузов . В частности, ТВС-2МС есть в парках «Авиации Колымы» (Магаданская область), «Сибирской легкой авиации» (Сибирь и Дальний Восток), «Аэросервиса» (Забайкальский край), Нарьян-Марского объединенного авиаотряда (Ненецкий автономный округ), «Нимбус» (Новосибирская область) и ГАУ «Авиабаза» (Амурская область).

В полет зрение_2 Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Самолет также используется при тушении пожаров, в санавиации — преимущественно в отдаленных районах Якутии, Красноярского края, на Дальнем Востоке. Кроме того, по словам Алексея Крюкова, планируются поставки в Индонезию (250 штук) и Венесуэлу (30 штук), но контракты пока не подписаны.

По оценке ГосНИИ гражданской авиации, до 2030 года для перевозок в России потребуется еще до 600 новых самолетов в сегменте на 9–19 пассажирских мест на замену «кукурузникам» . Их можно было бы собрать на основе старых планеров Ан-2, которых по всей стране насчитывается, по разным оценкам участников рынка, 300–800 штук.

В «Русавиапроме» считают, что их самолет сейчас практически незаменим — с поправкой на необходимость разработать российский двигатель и винт. Но это, по словам Алексея Крюкова, в любом случае займет меньше времени, чем создание любого другого двигателя или самолета с нуля.

В полет зрение_3 Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Например, по альтернативному проекту самолета «Байкал» доводочный экземпляр двигателя ВК-800, который создает Уральский завод гражданской авиации (УЗГА), будет готов к концу этого года, а первые опытные образцы появятся в марте 2023-го. До ноября 2024 года УЗГА должна завершить опытно-конструкторскую работу по «Байкалу» и подготовить его к серийному производству — такой срок прописан в конкурсной документации Минпромторга, который и заказал проект.

Воссоздать «рецептуру»

Разрабатывать российский аналог американского двигателя планируют силами собственных специалистов. «Русавиапром» подаст заявку в Росавиацию на сертификацию как разработчик, создаст собственное конструкторское бюро . Сейчас в нем уже работает восемь инженеров, еще трое — вне штата, по найму, рассказали в компании.

В планах производителя также полностью заменить на ТВС-2МС комплекс устаревшего бортового оборудования в кооперации с ФГУП «ГосНИИАС» и Уральским проектно-конструкторским бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Корпорацию «Тактическое Ракетное Вооружение»). Профинансировать эту разработку решено собственными средствами компании — замена оборудования обойдется в 17 млн рублей на один самолет. Летные испытания наработок планируется провести на создаваемом на предприятии летно-испытательном комплексе: в нем будет работать 24 человека.

Главный эксперт Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов назвал ТВС-2МС самолетом сложной судьбы. «Русавиапрому» и до санкций с трудом удавалось «пристроить» его эксплуатантам, а для финансирования реинжиниринга двигателя нужно иметь серьезный заказ — на сотни самолетов, считает эксперт.

В полет зрение_4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Требуется большая партия заказа самолетов ТВС-2МС, чтобы инвестиции в создание двигателя конкретно под этот самолет отбились . Производитель должен доказать, что его проект привлекательнее конкурента — самолета «Байкал», у которого также пока нет российского двигателя. Или же производитель должен продемонстрировать, что двигатель можно будет применять шире, не только на одной модели, и он может составить конкуренцию ВК-800, — сказал эксперт.

В процессе реверс-инжиниринга самое сложное — воссоздать не геометрию деталей изделия, а воспроизвести технологии обработки материалов, например, «рецептуру» нанесения защитного покрытия на элементы горячей части двигателя, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

— Эти технологии и влияют на ресурс двигателя — проработает он сто часов или тысячу. А «вскрыть» эти ноу-хау, просто сделав анализ материалов, довольно сложно. Поэтому на пути реверс-инжиниринга именно в сфере двигателестроения есть серьезные трудности. Вопрос, сможем ли мы это сделать оперативно, — заметил специалист.

По его словам, риски по сдвигу сроков есть у обоих проектов — и созданию ВК-800, и копированию ТРЕ-331-12. Тот самолет, который первым получит отечественный двигатель, радикально усилит свои рыночные позиции, заключил Олег Пантелеев.