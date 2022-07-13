Добор высоты: авиабилеты за границу подорожали более чем на треть

Средний чек на авиабилет за границу этим летом вырос на 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Как рассказали «Известиям» в сервисах по продаже авиабилетов, сильнее всего подорожали полеты в Израиль, Турцию, ОАЭ, а также в закрытые теперь для россиян европейские города (в 2,8–4 раза дороже). Рост цен объясняется инфляцией и ограниченностью числа доступных стран: прямые перелеты совершаются только в 11 государств. Также на стоимость билетов повлияли подорожавший керосин, ограниченное число неподсанкционных самолетов и высокий сезон в авиации, признали участники рынка и эксперты.

Денег не жалко

Средний чек на авиаперелет за границу летом 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же сезоном 2021-го . Такие данные «Известиям» предоставил аналитик в крупной российской компании по продаже билетов. Если в прошлом году отправиться за границу самолетом и вернуться в Россию можно было в среднем за 29 тыс. рублей (расчеты сделаны на одного человека в экономклассе), то в этом — уже за 39,9 тыс. , сообщил источник. Речь не только о прямых перелетах в доступные россиянам страны, но и о рейсах с пересадками.

Российские авиакомпании сейчас выполняют прямые рейсы только в 11 государств, сообщил в конце июня глава Минтранса Виталий Савельев. Эти страны дали гарантии, что отечественные самолеты не будут там арестованы по требованию лизингодателей после введения санкций Евросоюза и США, пояснял министр. До пандемии коронавируса, в 2019 году, российские перевозчики летали минимум в 68 стран, а в конце ноября прошлого года Россия отчиталась, что возобновила сообщение с 79 государствами.

Добор высоты Фото: Global Look Press/Bernd Pfeifer

Сильнее всего этим летом подорожали перелеты в Израиль (в 2 раза, до 54,5 тыс. рублей на человека), в Турцию (в 1,9 раза, до 42,6 тыс.), в ОАЭ (в 1,8 раза, до 54,7 тыс.) , сообщил источник «Известий». Билеты в Армению выросли в цене в 1,3 раза в среднем, до 27 тыс., в Египет — в 1,3 раза, до 44,4 тыс., в Азербайджан — в 1,2 раза, до 40,5 тыс., добавил он.

Схожие данные «Известиям» привели в «Туту.ру». По данным сервиса, в разы подорожали направления, куда без пересадок теперь вообще не добраться . Например, перелет Москва — Салоники (Греция) подорожал почти вчетверо, Санкт-Петербург — Ларнака (Кипр) — в 3,5 раза, Москва — Варшава (Польша) — в 3,4 раза, Москва — Барселона (Испания) — в 3,2 раза, рейсы из столицы в Болонью (Италия) и Загреб (Хорватия) — почти втрое .

По данным сервиса «Тинькофф Путешествия», цены на самые популярные из доступных зарубежных направлений действительно выросли, но не так значительно. Как сообщили в компании, перелет в Турцию подорожал на 57%, до 34,5 тыс. рублей, в Армению — на 23%, до 27,2 тыс., в Египет — на 12%, до 35 тыс., в ОАЭ — на 5%, до 37,7 тыс. А вот авиабилет в Италию (с пересадками) вырос в цене на 70%, до 61,9 тыс.

— Одна из причин роста цен состоит в том, что весной 2022 года европейские страны ограничили свое воздушное пространство для российских авиалиний. Некоторые перелеты теперь длятся дольше, и само топливо стало дороже . Для поездок в Европу пересадочными хабами стали Турция, ОАЭ и ряд других стран, и стоимость таких перелетов, естественно, стала выше. Кроме того, цены выросли в сезон из-за высокого спроса: загрузка самолетов сейчас большая, доступных направлений немного , поэтому и тарифы зачастую высоки, — пояснил «Известиям» руководитель «Тинькофф Путешествий» Илья Артеменко.

Добор высоты Фото: Global Look Press/James Lauritz

Также на стоимость билетов повлияла нехватка самолетов, которые могут безрисково летать за границу . Еще в апреле Минтранс сообщал, что это порядка 193 самолетов, из которых 148 — это российские Superjet. Это всего 16,8% от общего пассажирского коммерческого авиапарка России. При этом у российских SSJ в базовой версии дальность полета примерно 2,5 тыс. км, поэтому на рейсы в дальнее зарубежье их не поставить.

«Известия» направили запросы в Минтранс и Росавиацию.

Куда дешевле?

По ряду доступных для путешествий направлений билеты, напротив, подешевели . В основном это страны СНГ , следует из данных сервисов по бронирования билетов.

Так, перелеты в города Узбекистана стали доступнее на 36,5% (до 24,6 тыс. рублей за билет туда-обратно), в Казахстан — в 1,7 раза (29,4 тыс.), в Киргизию — на 23% (до 22,2 тыс.), в Таджикистан — в 2,3 раза (до 25,9 тыс.) , поделился данными авиааналитик. Билеты в Минск подешевели почти вдвое до 10,5 тыс. По данным «Туту. ру», направления Москва — Бишкек и Москва — Ташкент стали доступнее на 10 и 20% соответственно, Москва — Минск — почти на 40%, Москва — Худжанд — на 75%.

— На большинстве направлений с заметным снижением среднего чека существенно выросла доля бронирований на прямые рейсы. Например, на направлении Москва — Душанбе год назад доля прямых перелетов была около 30%, а сейчас — 93%. По направлению Москва — Худжанд прошлым летом летали напрямую всего около 1,6% пассажиров, а сейчас — 90,6%, — сообщил «Известиям» представитель «Туту. ру».

По словам директора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, у авиакомпаний сейчас есть множество предпосылок для повышения цен на билеты.

Добор высоты Фото: Global Look Press/Robert Michael

— Это и инфляция, которая так или иначе приводит к увеличению затрат на оплату труда, и рост стоимости топлива. Помимо факторов, связанных с расходами, есть рыночные факторы. Так, по некоторым направлениям могла снизиться частота перелетов, что способно привести к снижению конкуренции, а следовательно, к росту цен, — пояснил эксперт.

При этом главная задача государства сейчас — это сохранение транспортной доступности именно внутри страны : для этого у российских перевозчиков должно остаться достаточное количество самолетов для удовлетворения внутреннего спроса, а цены по РФ не должны существенно вырасти, добавил Александр Гущин.

— Это объясняет значительную поддержку правительства для внутренних перевозок (весной было выделено 100 млрд рублей на субсидирование перелетов по России. — «Известия»). С международными перевозками ситуация чуть иная. Даже если российские авиакомпании полностью откажутся от международных рейсов, есть возможность привлечь на них иностранных перевозчиков . Плюс поездки за границу не попадают в категорию базовых потребностей россиян , — добавил эксперт.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что главный фактор роста цен на перелеты за границу — это дефицит провозных емкостей (самолетов и мест в самолетах), которые не подвержены санкционным рискам .

Добор высоты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— У российских авиакомпаний сейчас меньше самолетов, на которых можно летать даже по доступным международным направлениям без риска ареста судов. Все остальные факторы роста цен вторичны. А если взять перелеты за границей, не рассматривая сегмент перелета из пункта в РФ до ближайшего пункта за границей, то есть если взять, например, перелеты внутри Евросоюза, то они с учетом укрепившегося рубля даже заметно подешевели для россиян . Но, конечно, для большинства россиян полеты внутри Евросоюза не актуальны, — сообщил эксперт.

По его мнению, правительство не должно субсидировать еще и заграничные рейсы: в задачи российского правительства не входит стимулировать полеты туристов, чтобы они оставляли деньги за рубежом.