Пошли в разлет: в России снизились цены на летние авиабилеты

В России подешевели перелеты по стране. Речь идет о рейсах с вылетом в III квартале этого года — средние цены на них снизились на 3–4%, сообщили «Известиям» в сервисах по поиску и бронированию Onetwotrip и «Туту.ру». У «Аэрофлота» стоимость билетов этим летом опустилась еще ниже — на 20% по сравнению с 2021-м , сказал «Известиям» источник, близкий к группе. Это происходит из-за многочисленных распродаж авиакомпаний, которые пытаются выполнить поручение президента РФ и перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год. Также на цены влияют рекордные объемы выставленных в России провозных емкостей. Самым топовым направлением лета внутри страны, помимо столицы, стал Сочи — пока единственный открытый аэропорт Краснодарского края . Туда оформляется каждый пятый перелет. Из зарубежных маршрутов верхнюю планку держит Турция — несмотря на то что авиабилеты в страну подорожали на 80–120%. Эксперты предупреждают: такой ценовой тренд — не самый хороший сигнал для рынка.

Летние распродажи

По данным Onetwotrip, средняя стоимость авиабилета по России с вылетом в III квартале составляет 7,2 тыс. рублей за перелет в одну сторону в экономклассе против 7,5 тыс. рублей в 2021 году и 7,8 тыс. рублей в 2019-м.

— Авиакомпании стараются поддерживать спрос со стороны туристов на полёты по стране, и цена, соответственно, снижается, — пояснила «Известиям» руководитель пресс-службы Onetwotrip Елена Шелехова.

Пошли в разлет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

По данным Туту.ру, средний чек за перелет на 3% меньше, чем в 2021 году, и составляет 8730 рублей в одну сторону против 8971 рубля в прошлом году. При этом отдельные направления подешевели еще сильнее: перелет по направлению Москва – Санкт-Петербург — на 16%, Москва – Самара — на 37%, Москва – Архангельск и Москва – Анадырь — на 32–33%. Больше всего снизились средние чеки по направлениям Ленск (Республика Саха) – Иркутск (–47%) и Южно-Сахалинск – Благовещенск (–46%).

Понижательный ценовой тренд зафиксировал и Росстат, который считает стоимость перелета только в экономклассе и только на 1 тыс. км пути. По данным ведомства, в мае цены снизились на 5,5% к апрелю, при этом остаются почти на 2% выше, чем годом ранее (5447,73 рубля).

Авиакомпании, стремясь выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и перевезти не менее 100 млн пассажиров в этом году, устраивали многочисленные распродажи прямо в разгар высокого летнего сезона. Так, «Аэрофлот» весной объявил недельную распродажу на рейсы по России (скидки достигали 50% на рейсы по 79 направлениям с вылетом до конца октября). Билеты на них можно было купить начиная с 1,5 тыс. рублей в одну и 2,5 тыс. рублей в обе стороны. В июне авиагруппа анонсировала еще одну распродажу со скидками до 60%. В тот же месяц давать скидки начала и «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), а в мае — S7 Airlines (доходили до 60%). «Уральские авиалинии» и Red Wings объявляли распродажу билетов для детей от 2 до 12 лет (50% и 40% от тарифа соответственно).

Пошли в разлет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

За пять месяцев 2022 года российским авиакомпаниям удалось перевезти 31,6 млн пассажиров, что на 4,2% ниже аналогичного периода прошлого года , — по данным российской Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Росавиация перестала публиковать официальную статистику по пассажиропотоку в марте. При этом на «международке» было перевезено примерно 6 млн пассажиров, на внутренних рейсах — 25,5 млн (–11,2% к 2021 году). По предварительной оценке АЭВТ, за истекший период июня отставание в сегменте пассажирских авиаперевозок от показателей прошлого года стабилизировалось на уровне около 20%.

Рекордные емкости

Помимо распродаж цены снижаются за счет выставления рекордного количества провозных емкостей на российском рынке. «Аэрофлот» в III квартале сделал это как минимум по 17 направлениям из Москвы, сообщил «Известиям» источник на авиарынке. Суммарно это 3,03 млн кресел, что на 33% больше аналогичного периода 2021 года. Другой источник, близкий к группе, отметил, что цены на рейсы «Аэрофлота» в III квартале на 20% ниже прошлого года и примерно на 30–35% ниже 2019-го.

В самой авиакомпании не стали комментировать уровень цен на билеты, сообщив лишь, что в этом году значительно изменилась стратегия построения сети и расписания полетов на внутренних рейсах — например, в 2019 году компания ориентировалась на транзитные пассажиропотоки, такие как Европа – Азия.

Пошли в разлет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Управление ценой — это нормальная составляющая ежедневной коммерческой деятельности авиакомпании. В данном случае речь идет о значительных неосвоенных емкостях, которые «Аэрофлот» планировал выставить в аэропорты на территории текущей зоны ограничения полетов (11 закрытых аэропортов юга и центральной части России. — «Известия»). В обслуживании этой программы у группы ранее было задействовано более 40 воздушных судов ежемесячно, а это огромные объемы. Очевидно, что «Аэрофлот» задействует выпадающие емкости по направлениям альтернативного спроса , — объяснили в пресс-службе компании.

Представитель S7 подтвердил, что предложение перевозчиков сосредоточилось на внутреннем рынке, поэтому конкуренция стала выше . В совокупности с мерами господдержки это сдержит рост тарифов на авиаперевозки, уточнили там.

Представители «Победы», «Уральских авиалиний», Utair, Red Wings, Nordwind, Smartavia и «Ираэро» не ответили на запрос редакции.

Куда летят

Приоритетными городами полетов «Аэрофлота», которые позволяют компенсировать спрос по закрытому югу, стали сейчас Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Казань, Екатеринбург и Владивосток , сообщили в компании. Cамым топовым направлением по России этим летом стал Сочи — единственный город Краснодарского края, где сейчас работает аэропорт, отметили в «Туту.ру». В прошлом году Сочи уступал направлению Москва – Симферополь. Доля бронирований маршрута Москва – Сочи выросла с 8 до 12,9%, в Сочи из остальных городов России оформляется примерно каждый пятый билет , уточнили в« Туту.ру».

Пошли в разлет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Другими популярными направлениями остаются Санкт-Петербург, Калининград, Минводы; востребованы также перелеты между Москвой и Махачкалой, Сочи и Екатеринбургом, Тюменью и Сочи, Красноярском и Сочи. На эти направления приходится 34,5% бронирований против 18,6% годом ранее.

Но самым популярным направлением остается всё же Москва: сюда приобретали билеты в 21,9% случаев, тогда как в Сочи — в 13,7%, отметила Елена Шелехова.

— Среди популярных направлений в III квартале этого года сильнее всего выросла доля Сочи — на 33%, Минеральных Вод — на 28%, Санкт-Петербурга — на 18%, Калининграда — на 16% . Спрос же на перелеты в столицу за год увеличился на 3%, а в Казань, наоборот, уменьшился на 10%, — сообщила Елена Шелехова.

Что касается зарубежных направлений, то наиболее востребованной остается Турция (Стамбул и Анталья) и страны ближнего зарубежья , утверждают в Туту.ру. Но авиабилеты в Турцию этим летом подорожали в разы: на маршрутах Москва – Стамбул и Москва – Анталья — на 120% и 88% соответственно. Средний чек на перелет в Ереван также вырос — на 24%, до 11 742 рублей в одну сторону.

Пошли в разлет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом рейсы в страны СНГ подешевели на фоне увеличения предложения: выгоднее стало летать в Таджикистан (9,6 тыс. рублей за билет в одну сторону в 2022 году против 20,5 тыс. рублей в 2021-м), Узбекистан (11,6 тыс. рублей против 26,4 тыс. рублей), Казахстан (16,1 тыс. рублей против 36 тыс. рублей) и Беларусь (6,9 тыс. рублей против 9,5 тыс. рублей) , сообщили в Onetwotrip. Перелет Москва-Баку подорожал на 20%, добавили в «Туту.ру».

— Основная причина снижения цен на билеты по России — это желание авиакомпаний стимулировать спрос, каких-либо фундаментальных факторов для удешевления перевозок не наблюдается . При этом очевидно, что ценовое стимулирование проводится неравномерно — по отдельным направлениям скидки могут быть существенными, а по наиболее загруженным цены вполне могли не снижаться, — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

По мнению эксперта, сам по себе факт распродаж в разгар туристического сезона — это не очень хороший сигнал для авиарынка. Ведь в мае–сентябре перевозчики традиционно привыкли зарабатывать основную выручку , за счет которой они потом переживают период пониженного спроса с октября по апрель. Поэтому недополученная выручка высокого сезона-2022 может негативно сказаться на отрасли в будущем, добавил эксперт.

Пошли в разлет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова подтверждает, что субсидирование авиаперевозок (правительство выделило на эти цели дополнительные 100 млрд рублей в этом году. — «Известия») и наличие значительных провозных емкостей, которые можно использовать только на внутреннем рынке в связи с западными санкциями, способствуют понижательному ценовому тренду на рынке.