Внеси, но не сейчас: введение реестра турагентов отложат на 2023 год

Продавцы туристических путевок получат отсрочку от обязательного вступления в единый государственный реестр — эта норма закона вступит в силу не с 1 июля 2022 года, а лишь в 2023 году. Соответствующее решение правительством принято, его подпишут «сегодня-завтра», сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Система оказалась технически сырой, зарегистрироваться в ней до 1 июля успеет не более половины турагентов, рассказали представители отрасли. Для туристов возможная отсрочка означает, что еще минимум полгода они не смогут проверить благонадежность компании, продающей тур. Соответственно, сохраняются риски мошенничества, отмечают эксперты.

Сырая система

Обязательное вступление турагентов в единый государственный реестр отложат как минимум на полгода. Предполагалось, что эта норма начнет действовать с 1 июля 2022 года, новым сроком станет начало или весна 2023 года. Соответствующее решение правительством уже принято и будет подписано «сегодня-завтра», сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Информацию подтвердил вице-президент Альянса турагентов России (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, наиболее вероятно, что регистрацию в реестре сделают обязательной к весне будущего года. К этому времени в России планируют ввести и систему электронных путевок, которая также призвана улучшить качество туруслуг, уточнил он.

«Известия» направили запрос в Ростуризм и правительство с просьбой подтвердить данную информацию.

Ранее об отсрочке обязательного вступления в единый реестра турагентов просили отраслевые объединения , в том числе Российский союз туриндустрии (РСТ), Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и «Турпомощь». По мнению их представителей, система единого реестра оказалась сырой технически, и зарегистрироваться в ней до 1 июля многие компании не смогли бы даже под угрозой серьезных штрафов.

Единый реестр турагентов был создан по аналогии с федеральным реестром туроператоров, который действует с 2007 года. Между туроператором и турагентом — существенная разница. Оператор — это то, кто формирует туристический продукт — бронирует гостиницы, авиабилеты, заказывает трансферы и экскурсии. А агенты — это посредники, которые помогают операторам продавать сформированные ими туры.

Предполагалось, что с 1 января по 30 июня 2022 года туроператоры в обязательном порядке внесут в единый реестр данные о всех турагентах, с которыми сотрудничают. А те, в свою очередь, внесут своих субагентов. После 1 июля деятельность турагентов, не зарегистрированных в реестре, считалась бы незаконной. И операторам, и агентам грозили штрафы до 100 тыс. рублей.

Внеси, но не сейчас Фото: Global Look Press/​ Maksim Konstantinov

Но система дала сбой: многие турагенты не могли получить доступ к реестру из-за проблем с авторизацией, а у туроператоров не получалось интегрировать с ним свои информационные системы.

В итоге к 1 июля в реестре оказалась лишь половина всех компаний, а то и треть, рассказал «Известиям» глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов. Он уточнил, что по состоянию на 24 июня там зарегистрировано 7155 ООО и некое количество ИП, сосчитать которых система не позволяет.

Что это значит для туристов

Единый реестр турагентов призван повысить прозрачность отрасли и защитить туристов от недобросовестных продавцов, отмечала ранее глава Ростуризма Зарина Догузова.

— Смысл реестра в том, чтобы турист мог проверить полномочия агентов — имеют ли они право продавать путевки, — пояснил Георгий Мохов. — При этом, внося сведения о своем агенте в реестр, оператор принимает на себя ответственность за его действия.

Сегодня деятельность турагентов никак не ограничивается, не сертифицируется и не лицензируется, продолжил юрист. Круг легальных участников рынка никак не определен.

Проблема усилилась после пандемии, когда появилось много агентов-фрилансеров, которые по сути турагентами не являются , заметил в свою очередь Алексан Мкртчян. Они проводят расчеты не по кассе, их никто не контролирует. И туристы рискуют, когда покупают путешествия таким образом.

— Через реестр и систему электронных путевок турист самостоятельно сможет проверить турагента, у которого собрался покупать тур, посмотреть наличие кассового чека. То есть, потребитель будет чувствовать себя защищенным, — сказал вице-президент АТА.

Внеси, но не сейчас Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Сам по себе реестр, как и электронная путевка — здравая идея, констатировал Алексан Мкртчян. Вовремя ввести систему в эксплуатацию не получилось именно из-за технических проблем.

— К сожалению, туротрасли не хватает IT-специалистов, особенно, сейчас, — сказал эксперт. — Может получиться так, что и весной 2023 года ни реестр турагентов, ни электронная путевка, все еще не заработают.

Больше всего сложностей с внесением данных в реестр сейчас у операторов по внутреннему туризму, пояснил Георгий Мохов. Их системы наименее подготовлены к интеграции с федеральным реестром. Кроме того, внутренних туроператоров в России — более четырех тысяч. А вот компаний по выездному международному туризму — около трехсот, напомнил глава правовой комиссии РСТ.