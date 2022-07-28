Если на то пошлины: в РФ могут отменить льготы для авиации и авиапрома

Российская авиация и авиапром могут лишиться ряда налоговых и таможенных послаблений. Речь идет о возможном возврате к уплате пошлины при ввозе гражданских самолетов, авиадвигателей и комплектующих, а также о возобновлении сбора НДС при продаже, передаче в лизинг и производстве самолетов в стране. Этот вопрос планируют обсудить на совещании с представителями Минфина, следует из письма Минтранса в авиакомпании. Ведомство формирует позицию по этому вопросу и запросило мнение перевозчиков. Бизнес идею не поддержал и считает ее вредной, сказали источники «Известий» в авиакомпаниях. Ввезти новые самолеты в РФ и пополнить бюджет таможенными сборами в ближайшие годы всё равно не получится, а вот импортные запчасти будут необходимы для обслуживания действующего иностранного парка, говорят они.

Налоговый барьер

Минтранс запросил у российских авиакомпаний позицию по возможной отмене таможенных и налоговых льгот при ввозе в РФ продукции для авиации и авиапрома, а также при продаже и лизинге самолетов внутри страны . Это следует из письма директора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Светланы Петровой в адрес российских перевозчиков — членов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С документом ознакомились «Известия».

Сейчас импортеры в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в объединение входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) освобождены от уплаты ввозной пошлины при поставках гражданских самолетов, авиадвигателей и комплектующих (решением комиссии Таможенного союза от 2009 года). Кроме того, в России обнулен НДС при ввозе самолетов и авиадвигателей из-за границы, при их продаже или поставках в лизинг внутри страны. Нулевой НДС также применяется к производству, ремонту или модернизации авиатехники (ст. 150 и ст. 164 Налогового кодекса РФ соответственно).

Если на то пошлины1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В письме Светлана Петрова попросила бизнес высказаться «о целесообразности отмены этих льгот» . Позиции компаний нужны ведомству для подготовки к совещанию с Минфином , следует из документа.

Нулевой НДС при ввозе иностранных самолетов и при их реализации (в том числе передаче в лизинг) действует с 2010 года, напомнила авиаэксперт Елена Сахнова.

— До этого у «Аэрофлота» и «Трансаэро» (обанкротилась в 2015 году. — «Известия») был льготный режим по ввозу самолетов с освобождением от уплаты таможенных пошлин и платежей. Это временное освобождение заменили на нулевую ставку НДС с 2020 года, по сути продлив эти послабления, — сказала эксперт.

По мнению источника «Известий» в одной из авиакомпаний, инициатором нынешних изменений мог выступить Минфин или Минпромторг: первый, вероятно, хочет пополнить бюджет новыми сборами, а второй — поддержать отечественный авиапром, установив заградительные пошлины.

С этим мнением согласна и Елена Сахнова.

— Думаю, инициатором может быть Минфин — в целях бюджетного планирования и/или Минпромторг — в целях реализации программы отечественного авиастроения, защиты внутреннего рынка, гарантий спроса на продукцию, — полагает она.

«Известия» обратились за комментариями в пресс-службы правительства, Минпромторга, Минтранса и Минфина.

Самолет не ввезти

Два собеседника «Известий» в авиакомпаниях сказали, что возврат к уплате ввозной пошлины по самолетам непринципиален, ведь ввезти их в Россию в ближайшие годы всё равно не получится — санкции западных стран запрещают поставки авиатехники в РФ. Boeing и Airbus в начале марта прекратили отправлять запчасти в нашу страну и обслуживать свои самолеты в парках отечественных перевозчиков.

Если на то пошлины Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

— Самолет или двигатель по параллельному импорту ввезти в Россию не получится. Более мелкие комплектующие — возможно , — поделился мнением сотрудник одной из авиакомпаний.

Кроме того, решение по пошлинам нужно будет согласовать с комиссией ЕЭК , подчеркнул он.

В июне этого года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до конца 2031 года действие нулевой пошлины на ввоз пассажирских самолетов на территорию стран ЕАЭС . Об этом неоднократно просили власти Казахстана. В то же время российская сторона призывала ввести пошлины для стимуляции компаний в союзных странах закупать российские самолеты — SSJ-100 и пока не окончательно сертифицированный МС-21 , уточнил источник «Известий», знакомый с позицией представителя России в ЕЭК.

Замначальника отдела информационного обеспечения ЕЭК Сергей Цыпленков сказал «Известиям», что в последние месяцы тему изменения таможенных пошлин по самолетам и авиазапчастям не обсуждали на площадке комиссии.

— Такие вопросы рассматриваются в соответствии с предложениями сторон. По состоянию на 27 июля 2022-го подобных инициатив не поступало, — отметил он.

Весной Минпромторг утвердил список товаров, ввоз которых разрешен по параллельному импорту . В перечне фигурируют таможенные коды, соответствующие продукции для авиапрома — это различные изделия из металлов, пластика, стекловолокна и инструменты, используемые в производстве. Но из готовой авиационной продукции в перечне значатся только двигатели General Electric и электроустановки Siemens.

Хотя ввезти импортные самолеты в Россию не получится, перевозчикам нужны запчасти из-за границы для обслуживания действующего иностранного парка, отметил один из собеседников «Известий» в авиакомпании. А если отменить льготы, то сложности возникнут и с деталями — их стоимость, а значит, и цена перелетов в конечном счете вырастут еще сильнее, добавил собеседник.

— Более половины самолетов у российских авиакомпаний импортные (по оценке Минтранса, 67% из 1287 штук), их нужно как-то обслуживать в ближайшие годы. Ввоз запчастей осложнился из-за санкций, они подорожали, если добавить к этому еще 20-процентную пошлину и НДС, это еще плюс к цене перелета, — сказал источник.

Если на то пошлины2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ведущий эксперт центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко отметил, что документ Минпромторга по импорту в части авиационной номенклатуры, вероятно, будут обновлять по запросам эксплуатантов авиатехники . При этом он уверен: авиакомпании смогут ввозить в Россию не только мелкоузловые детали, но и, например, двигатели.

— Ввезти двигатель вполне возможно. Больше всего на рынке есть комплектующих по типам самолетов, по которым уже сложился вторичный рынок, то есть производится их разборка. Когда он выводится из эксплуатации, с него снимают запчасти и перепродают, там учет деталей налажен слабо и санкционный контроль над путями их поставок тоже будет слаб. А вот под новейшие Airbus A350 поставить комплектующие будет сложнее. Это новые самолеты, вторичного рынка по этому типу еще нет, — объяснил эксперт.

Представители «Аэрофлота», S7 Airlines, «Победы» и Red Wings не ответили на запросы «Известий».