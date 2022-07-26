Взлетная погода: Путин призвал не перекладывать на пассажиров подорожание авиаперевозок

Россия должна сохранить объем авиаперевозок и повысить их доступность, заявил Владимир Путин 25 июля на совещании с членами правительства . Сейчас, по его словам, число полетов растет, и это результат поддержки отрасли и стабилизации стоимости билетов. Как сообщили «Известиям» в экспертном сообществе, на фоне санкций России в ближайшие 10 лет предстоит поменять большую часть авиапарка. Принятая кабмином комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года подразумевает ускоренный переход на отечественную технику и финансирование в 770 млрд рублей . И все же субсидирование перелетов нужно еще увеличивать, считают в Совфеде. На совещании президент обсудил с кабмином и другие вопросы — в частности, здравоохранение и борьбу с пожарами.

Доступные билеты

Авиаотрасль имеет стратегическое значение для страны — и речь не только об обеспечении транспортной доступности, но и о развитии высокотехнологичной промышленности и рабочих местах во всем комплексе смежных производств , приступил к основной теме совещания Владимир Путин.

— В условиях санкций, неадекватных, я бы сказал, решений бывших наших западных партнеров — именно бывших, потому что они отказываются с нами работать , — откровенного политического давления на коммерческие компании сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, — уточнил он.

Взлетная погода 1 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Однако несмотря на очевидные негативные последствия этих мер, у России, по мнению главы государства, есть уникальный шанс — она может выйти на принципиально новый уровень развития. Сначала стоимость новых российских самолетов, конечно, будет повышенной, сказал глава государства. Однако он призвал эти траты не перекладывать на плечи клиентов , а наоборот — сделать полеты доступными для людей.

— Подчеркну: задача по наращиванию объема внутренних перевозок, по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых как на этот год, так и в дальнейшем , — сказал президент. — Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям.

Меры поддержки

По сравнению с 2021-м заметно некоторое снижение объемов перевозок , обратил внимание Владимир Путин. Однако за последние четыре месяца наблюдается их постепенный рост — улучшение ситуации глава государства связал с поддержкой отрасли . Так было принято решение компенсировать авиакомпаниям часть стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. На реализацию этой меры правительство к настоящему моменту выделило 100 млрд рублей — «приличные деньги», подчеркнул президент.

Субсидирование перелетов по стране необходимо и дальше увеличивать , убежден зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, высокая стоимость билетов мешает и миграции граждан, и туризму.

— Мы должны создавать возможности, чтобы житель любого субъекта мог посетить столицу, а также ознакомиться с достопримечательностями отдаленных регионов нашей большой страны, — сказал «Известиям» сенатор.

Взлетная погода 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как сообщил «Известиям» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев, по магистральным перевозкам в России около трети воздушных судов — отечественные. Однако по объему — то есть пассажирокилометру — более 95% приходится на иностранные самолеты .

— Сейчас доля зарубежных самолетов в нашем авиапарке, по экспертным оценкам, составляет около 80% , — отметил руководитель проектов программно-проектного офиса «Диверсификация ОПК» Государственного университета управления Артем Савостицкий. — Западные производители заблокировали возможность сервисного обслуживания «авиаиномарок» и их полетов в зарубежные аэропорты. Имеющиеся сейчас самолеты прослужат до 2028-2030 годов.

Таким образом в течение 10 лет России предстоит почти полностью обновить свой авиапарк , добавил эксперт. Правительство уже утвердило комплексную программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года . В условиях внешних ограничений стратегической задачей в этом секторе станет ускоренный переход на отечественную технику. Общий объем финансирования программы в ближайшие семь лет составит более 770 млрд рублей . При этом свыше 150 млрд из них поступят в отрасль уже до конца этого года.

Согласно программе, до 2030 года парк российских авиакомпаний должны пополнить более 1 тыс. отечественных самолетов. Среди них — более 140 бортов SSJ New, 270 самолетов МС-21-310, по 70 машин Ил-114-300 и Ту-214. Кроме того, предусматривается большой объем поставок малоразмерных самолётов: ТВРС-44 «Ладога», Л-410 и «Байкал» (ЛМС-901). Также планируется выпустить свыше 760 вертолетов, уточнили в кабмине.

Взлетная погода 3 Авиалайнер МС-21-310 Фото: РИА Новости/Нина Падалко

По мнению Артема Савостицкого, основная сложность — это исчерпание советского технологического и кадрового задела, а серийный выпуск самолетов — это очень большой вызов: предстоит преодолеть массу технологических барьеров в производстве экономичных современных авиадвигателей, авионики и фюзеляжа. Чтобы вывести индустрию из тупика, по мнению эксперта, необходимо обеспечить «квалификационный прыжок» и опережающее кадровое обновление всей производственной цепочки.

— Очень многое зависит от реализации проекта МС-21. Если самолет окажется удачным, он потянет за собой вперед всю отрасль, — подытожил эксперт.

Меры поддержки авиаотрасли, согласованные правительством в марте, рассчитаны на период до 31 октября , сейчас власти должны решить, какие шаги будут предприниматься в дальнейшем.

Неоновый слой

На совещании с кабмином Владимир Путин обсудил не только авиаотрасль. В частности, он заметил, что при больших запасах высокочистого неона, необходимого для радиоэлектронной промышленности, его экспорт составляет всего 1% . Впрочем, в ближайшее время ситуации должна кардинально измениться в лучшую сторону.

— На сегодняшний день в России производится действительно свыше 30% мировых объемов неоно-гелиевой смеси, но на площадке в Бауманке мы планируем изначально вырабатывать порядка 70 тыс. куб. м неона в год, это соответствовать будет примерно 10% глобального рынка , — сказал запред правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров. — А в следующем году нарастим производство до 180 тыс. куб. м. И мы сможем обеспечить практически четверть мировых потребностей. По сути, мы заместим объемы, поставляющиеся ранее двумя украинскими предприятиями, которые сейчас не функционируют.

Взлетная погода 4 Запуск производства высокочистого неона в МГТУ им. Н.Э. Баумана Фото: МГТУ им. Н.Э. Баумана

Что касается здравоохранения, то глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил: за последние три года заболеваемость гепатитом С в России снизилась примерно на 30%. За этот же период уменьшилась на 4,5% смертность от новообразований . Однако в поликлиниках все еще не хватает порядка 1,3 тыс. онкологов. Эту проблему, по словам министра, предстоит решить в ближайшие два-три года.

— Но мы по-прежнему испытываем потребность в кадрах в первичном звене онкологической службы. Эта задача для нас сегодня решается, но тем не менее потребность пока достаточно высокая сохраняется, — рассказал Михаил Мурашко.

Президент также на совещании поинтересовался, насколько успешно получается бороться с лесными пожарами , сезон которых уже начался. По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, сейчас ситуация находится под контролем .

— Лесопожарный сезон этого года проходит гораздо спокойнее прошлого , — отметил он, — Сейчас площадь, пройденная огнем, составляет 2 млн га в восьми регионах. Причем треть — это север Хабаровского края. А в прошлом году к 25 июля было свыше 4 млн в двух регионах.

Затрагивалась и культурная повестка. В частности, глава Минкультуры Ольга Любимова подтвердила, что России уже удалось вернуть экспонаты государственного музейного фонда после выставок за рубежом.