Воздушный с Шариком: вес перевозимых в самолетах животных могут повысить до 10 кг
Кабмин и администрация президента попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить разрешенный к перевозке в самолете вес питомцев до 10 кг, выяснили «Известия». Сегодня лишь некоторые российские авиакомпании позволяют брать на борт контейнер с таким весом — S7 и Utair, у Smartavia лимит до 12 кг. Но большинство («Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», Red Wings) допускают переноску не тяжелее 8 кг. Почему требования авиакомпаний к габаритам таких пассажиров отличаются и из-за чего эксперты считают норму по весу до 8 кг оптимальной — в материале «Известий».
За границу с собакой не улететь
Аппарат правительства и управление президента России по работе с обращениями граждан попросили Минтранс рассмотреть инициативу по повышению нормы провоза животных в салоне самолета по весу до 10 кг. Соответствующие письма были направлены в ведомство 19 и 27 мая (копии документов есть у «Известий»). Поводом для этого стали обращения граждан.
Сегодня у большинства российских авиакомпаний максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 кг (вместе с переноской). Это авиакомпании группы «Аэрофлот» (одноименный перевозчик, «Россия» и «Аврора»), «Уральские авиалинии», Red Wings, «Ираэро», «Алроса», Nordwind, Pegasfly, «Азимут» и другие. Лоукостер «Победа» не ограничивает провоз животных по весу, установив лимиты только по размеру переноски. Но есть перевозчики, которые готовы брать и более тяжелых питомцев: это S7 и Utair — до 10 кг, Smartavia — до 12 кг.
«Просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса», — говорится в письме замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий в Минтранс.
Минтранс в свою очередь спросил мнения «Аэрофлота» и профильной Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по этому вопросу, копия письма министерства от 3 июля также имеется в распоряжении «Известий».
С просьбой пересмотреть федеральные нормы в правительство и администрацию президента в мае обратилась хозяйка небольшой собаки Ольга Зинченко.
— По нормам РКФ (Российской кинологической федерации) порода моей собаки относится к малой. Но весим мы вместе с переноской, даже самой простой, чуть ли не авоськой, — 9,6 кг. Порода — керн-терьер, — рассказала Ольга Зинченко «Известиям». — До недавнего времени (до серьезного ограничения международного авиасообщения в феврале 2022 года. — «Известия») летали мы с ним часто. Были замечательные авиакомпании, — и европейские, и российские, которые лояльны к клиентам. Но сейчас многие международные направления (те же Турцию, Израиль) практически монополизировал «Аэрофлот». И я не имею возможности даже на неделю вылететь со своей собакой туда.
По словам Ольги, в ответ на ее обращения в Минтрансе говорили, что этот вопрос находится в ведении Росавиации, а там сообщали, что это решает каждая отдельная авиакомпания.
«Известия» направили запросы в Минтранс и Росавиацию.
Толстый кот Виктор
В ноябре 2019 года кот Виктор и его хозяин Михаил Галин привлекли внимание всей страны к проблеме авиаперевозки животных. Тогда мужчина, который вместе с питомцем путешествовал из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, вынужден был подменить своего кота на регистрации более легким из-за двух лишних килограммов веса, чтобы взять Виктора на борт, а не сдавать в багаж. Во Владивостоке мужчина рассказал об этой истории в соцсетях. За нарушение правил «Аэрофлот» аннулировал у него около 400 тыс. бонусных миль.
Событие вызвало широкий резонанс. В ответ на это в марте 2020 года S7 разрешила провозить в салоне питомцев весом до 10 кг. «Аэрофлот» в 2021-м также рассматривал возможность увеличения нормы до 10 кг на коротких рейсах (до двух-трех часов). В пресс-службе перевозчика «Изветиям» сказали, что правила по перевозке животных сформированы с учетом регламента ИАТА, экспертных рекомендаций и многолетнего опыта.
— Увеличение допустимого веса животного до 10 кг неминуемо создает дискомфортные условия для питомца в полете, что может стать для него стресс-фактором и негативно повлиять на его состояние, — считают в «Аэрофлоте».
Представитель «Уральских авиалиний» сообщил, что увеличить норму по весу животного, которое перевозится в стандартной переноске (сейчас она составляет, как и у «Аэрофлота», до 8 кг), компания не может потому, что «животному попросту будет некомфортно».
Михаил Галин с котом Виктором, которого не хотели пускать в салон самолета
— По правилам безопасности авиакомпании переноска должна быть размещена под впереди стоящим креслом. Габариты переноски рассчитаны исходя из пространства под креслом, они совсем небольшие. Мы считаем, что животному должно быть хотя бы минимально комфортно, то есть теоретически вес увеличить можно, но тогда животное не сможет двигаться в переноске установленных габаритов, — сообщила представитель компании Вера Гасникова.
При этом она напомнила, что в качестве дополнительной услуги «Уральские авиалинии» все же разрешают провозить питомцев весом до 15 кг в салоне, но уже на пассажирском кресле — для этого на него придется фактически купить отдельный авиабилет.
Уж лучше в багажном
По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров (ООП) и члена Общественной палаты Ильи Зотова, ситуация с провозом питомцев в самолетах сейчас улучшилась по сравнению с 2019 годом.
— Например, компании S7 и «Якутия» увеличили нормы провоза животных на 2 кг, а «Северсталь» — на 3 кг. Компания NordStar увеличила габариты переноски на 3 см, а у компаний «ЮВТ-Аэро» и «Ижавиа» появились требования к габаритам переноски, хотя ранее были обозначены требования по весу. Единственная компания, которая ухудшила нормы по провозу животных, — это «Руслайн» (сократила габариты переноски на 5 см), — рассказал он.
При этом, по словам Ильи Зотова, установить показатель до 10 кг для провоза животных во всех авиакомпаниях и на всех типах воздушных судов невозможно — в этом случае будет крайне сложно обеспечить безопасность на малых бортах.
Рекомендация по весу до 8 кг была дана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), и она тесно связана с рекомендацией по габаритам переноски, которая обязательно должна помещаться под впереди стоящим креслом, подтверждает и главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.
— Плотность тела животного такова, что комфортно расположиться в переноске такого размера может питомец весом как раз до 6–7 кг, плюс какой-то вес даст сам контейнер. Если увеличить норму до 10–12 кг, то либо клетка не влезет под кресло, либо животное придется буквально запихивать туда и ему будет не развернуться, — сказал Илья Шатилин.
Попытки либерализации норм провоза питомцев связаны скорее с эгоистичным желанием хозяев не отпускать их от себя даже во время перелетов. При этом, считает эксперт, в багажном отсеке животным летать гораздо комфортнее: там относительно тихо, меньше посторонних людей и запахов.