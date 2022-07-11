Воздушный с Шариком: вес перевозимых в самолетах животных могут повысить до 10 кг

Кабмин и администрация президента попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить разрешенный к перевозке в самолете вес питомцев до 10 кг , выяснили «Известия». Сегодня лишь некоторые российские авиакомпании позволяют брать на борт контейнер с таким весом — S7 и Utair, у Smartavia лимит до 12 кг. Но большинство («Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», Red Wings) допускают переноску не тяжелее 8 кг. Почему требования авиакомпаний к габаритам таких пассажиров отличаются и из-за чего эксперты считают норму по весу до 8 кг оптимальной — в материале «Известий».

За границу с собакой не улететь

Аппарат правительства и управление президента России по работе с обращениями граждан попросили Минтранс рассмотреть инициативу по повышению нормы провоза животных в салоне самолета по весу до 10 кг . Соответствующие письма были направлены в ведомство 19 и 27 мая (копии документов есть у «Известий»). Поводом для этого стали обращения граждан.

Сегодня у большинства российских авиакомпаний максимальная норма по весу животных, которым разрешено лететь в салоне, составляет 8 кг (вместе с переноской) . Это авиакомпании группы «Аэрофлот» (одноименный перевозчик, «Россия» и «Аврора»), «Уральские авиалинии», Red Wings, «Ираэро», «Алроса», Nordwind, Pegasfly, «Азимут» и другие. Лоукостер «Победа» не ограничивает провоз животных по весу, установив лимиты только по размеру переноски. Но есть перевозчики, которые готовы брать и более тяжелых питомцев: это S7 и Utair — до 10 кг, Smartavia — до 12 кг.

Мяу-контроль Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

«Просим обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения с разъяснением в доступной форме возможности либо невозможности (с указанием причин и правового обоснования) решения поставленного в обращении вопроса», — говорится в письме замначальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Анастасии Гулий в Минтранс.

Минтранс в свою очередь спросил мнения «Аэрофлота» и профильной Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) по этому вопросу, копия письма министерства от 3 июля также имеется в распоряжении «Известий».

С просьбой пересмотреть федеральные нормы в правительство и администрацию президента в мае обратилась хозяйка небольшой собаки Ольга Зинченко.

— По нормам РКФ (Российской кинологической федерации) порода моей собаки относится к малой . Но весим мы вместе с переноской, даже самой простой, чуть ли не авоськой, — 9,6 кг . Порода — керн-терьер, — рассказала Ольга Зинченко «Известиям». — До недавнего времени (до серьезного ограничения международного авиасообщения в феврале 2022 года. — «Известия») летали мы с ним часто. Были замечательные авиакомпании, — и европейские, и российские, которые лояльны к клиентам. Но сейчас многие международные направления (те же Турцию, Израиль) практически монополизировал «Аэрофлот». И я не имею возможности даже на неделю вылететь со своей собакой туда.

По словам Ольги, в ответ на ее обращения в Минтрансе говорили, что этот вопрос находится в ведении Росавиации, а там сообщали, что это решает каждая отдельная авиакомпания.

«Известия» направили запросы в Минтранс и Росавиацию.

Толстый кот Виктор

В ноябре 2019 года кот Виктор и его хозяин Михаил Галин привлекли внимание всей страны к проблеме авиаперевозки животных . Тогда мужчина, который вместе с питомцем путешествовал из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, вынужден был подменить своего кота на регистрации более легким из-за двух лишних килограммов веса, чтобы взять Виктора на борт, а не сдавать в багаж . Во Владивостоке мужчина рассказал об этой истории в соцсетях. За нарушение правил «Аэрофлот» аннулировал у него около 400 тыс. бонусных миль.

Событие вызвало широкий резонанс. В ответ на это в марте 2020 года S7 разрешила провозить в салоне питомцев весом до 10 кг. «Аэрофлот» в 2021-м также рассматривал возможность увеличения нормы до 10 кг на коротких рейсах (до двух-трех часов). В пресс-службе перевозчика «Изветиям» сказали, что правила по перевозке животных сформированы с учетом регламента ИАТА, экспертных рекомендаций и многолетнего опыта.

— Увеличение допустимого веса животного до 10 кг неминуемо создает дискомфортные условия для питомца в полете, что может стать для него стресс-фактором и негативно повлиять на его состояние, — считают в «Аэрофлоте».

Представитель «Уральских авиалиний» сообщил, что увеличить норму по весу животного, которое перевозится в стандартной переноске (сейчас она составляет, как и у «Аэрофлота», до 8 кг), компания не может потому, что «животному попросту будет некомфортно».

Мяу-контроль Михаил Галин с котом Виктором, которого не хотели пускать в салон самолета Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— По правилам безопасности авиакомпании переноска должна быть размещена под впереди стоящим креслом. Габариты переноски рассчитаны исходя из пространства под креслом, они совсем небольшие . Мы считаем, что животному должно быть хотя бы минимально комфортно, то есть теоретически вес увеличить можно, но тогда животное не сможет двигаться в переноске установленных габаритов , — сообщила представитель компании Вера Гасникова.

При этом она напомнила, что в качестве дополнительной услуги «Уральские авиалинии» все же разрешают провозить питомцев весом до 15 кг в салоне, но уже на пассажирском кресле — для этого на него придется фактически купить отдельный авиабилет .

Уж лучше в багажном

По мнению председателя Общероссийского объединения пассажиров (ООП) и члена Общественной палаты Ильи Зотова, ситуация с провозом питомцев в самолетах сейчас улучшилась по сравнению с 2019 годом.

— Например, компании S7 и «Якутия» увеличили нормы провоза животных на 2 кг, а «Северсталь» — на 3 кг. Компания NordStar увеличила габариты переноски на 3 см, а у компаний «ЮВТ-Аэро» и «Ижавиа» появились требования к габаритам переноски, хотя ранее были обозначены требования по весу. Единственная компания, которая ухудшила нормы по провозу животных, — это «Руслайн» (сократила габариты переноски на 5 см), — рассказал он.

При этом, по словам Ильи Зотова, установить показатель до 10 кг для провоза животных во всех авиакомпаниях и на всех типах воздушных судов невозможно — в этом случае будет крайне сложно обеспечить безопасность на малых бортах .

Рекомендация по весу до 8 кг была дана Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), и она тесно связана с рекомендацией по габаритам переноски, которая обязательно должна помещаться под впереди стоящим креслом, подтверждает и главный редактор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин.

— Плотность тела животного такова, что комфортно расположиться в переноске такого размера может питомец весом как раз до 6–7 кг, плюс какой-то вес даст сам контейнер. Если увеличить норму до 10 – 12 кг, то либо клетка не влезет под кресло, либо животное придется буквально запихивать туда и ему будет не развернуться , — сказал Илья Шатилин.