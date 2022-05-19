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Уход, да не тот: частные хосписы сворачивают программы помощи

Государство выполняет свои обязательства, а вот пожертвований стало меньше
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российские хосписы не могут помогать пациентам в прежнем объеме из-за перебоев с поставками лекарств и медицинских изделий, роста цен на них, рассказали «Известиям» представители благотворительных фондов. Например, очень сложно закупить некоторые препараты против эпилепсии, растворы и эмульсии для инфузий, респираторное оборудование. Снижается объем пожертвований, и это сильно бьет по хосписам, которые не финансирует государство — они замораживают свои программы. В Минздраве уверены, что зависимость от импортных препаратов невелика, а оказание паллиативной помощи находится под контролем.

Расходы растут

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Паллиативная медицинская помощь оказывается людям, которые неизлечимо больны. Под ней подразумевается уход за пациентом и облегчение его страданий. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), лишь 14% пациентов, нуждающихся в паллиативной медпомощи по всему миру, получают ее.

Согласно карте Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», паллиативную помощь в России оказывают 1,8 тыс. учреждений. Это специализированные отделения, кабинеты, центры, выездные службы, НКО, хосписы. Фонд «Вера» поддерживает более 20 хосписов по всей стране и более 200 семей с неизлечимо больными детьми.

— В марте–апреле у нас серьезно выросли расходы на питание, средства по уходу за нашими подопечными, потребовалось больше помогать хосписам в регионах. Нет причин ожидать, что в будущем потребности в помощи сократятся: из-за сложностей с логистикой, скачков курса, ухода компаний с рынка они будут только возрастать, — рассказала директор фонда Елена Мартьянова.

По ее словам, сильно выросли цены на средства по уходу, респираторное оборудование — региональные учреждения и НКО не всегда могут сделать необходимые закупки и всё чаще обращаются к «Вере» за поддержкой.

Уход, да не тот
оборудование
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Мы очень надеемся, что противосудорожные препараты и респираторное оборудование, которые нужны тяжелобольным детям, не уйдут с рынка. Люди на ИВЛ нуждаются в постоянной смене расходников. Лекарства тоже подбираются индивидуально, часто очень долго и трудно — и нельзя просто заменить одно другим, — добавила она.

Рост цен на средства ухода и гигиены, специализированное питание и медицинские расходники составил от 20% до 100%, поделилась Екатерина Стуконог — директор по фандрайзингу фонда «Бумажная птица», на базе которого работает одноименный хоспис.

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Подорожание респираторного оборудования и проблемы с поставками противосудорожных препаратов подтвердили и в хосписе «Дом с маяком». Сейчас под его опекой находятся 800 семей.

— Портативный кислородный концентратор, который может работать несколько часов без розетки, вырос в цене на 43% по сравнению с 2021 годом. Стационарный кислородный концентратор с максимальным для домашних условий потоком кислорода подорожал за это время наполовину. Один из аппаратов домашней неинвазивной вентиляции легких сейчас отсутствует в наличии. Аппараты для домашней инвазивной вентиляции легких подорожали на 13%, — сообщили в пресс-службе «Дома с маяком».

С марта, добавили в хосписе, недоступны для оптовых заказов противоэпилептические препараты «Депакин», «Файкомпа» и некоторые другие, в дефиците 20-процентный раствор глюкозы. Нельзя заказать ранозаживляющую пасту «Стомагезив», поливитаминный препарат для внутривенного питания «Солувит», смеси витаминов для детей «Виталипид», некоторые растворы и эмульсии для инфузий, зарубежные антидепрессанты.

— Наши пациенты зависят от лекарств, лечебного питания, расходных материалов, инвалидных колясок и медицинского оборудования в основном иностранного производства, — подчеркнули в «Доме с маяком». — С марта и до сих пор невозможно купить многие препараты для лечения эпилепсии. Пациентам, которым врачи годами подбирали схему лечения, сейчас придется со срывом ремиссии переходить на более токсичные противосудорожные препараты, антидепрессанты.

Уход, да не тот
хоспис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В то же время в Минздраве отмечают, что зависимость от импортных препаратов не критична.

— Важнейшие для оказания паллиативной помощи лекарственные препараты, такие как опиоидные анальгетики и психотропные вещества, в подавляющем большинстве производятся на территории России в необходимом объеме — как инвазивные, так и неинвазивные. На закупку препаратов этих групп выделяются федеральные субсидии. Кроме того, создана нормативная база, которая позволила упростить процедуру выписки этих лекарств, что повысило доступность обезболивания, — рассказала «Известиям» главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава России Диана Невзорова.

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Мечты не сбываются

Все хосписы и благотворительные фонды, опрошенные «Известиями», намерены сохранять объем паллиативной помощи и ищут пути решения возникающих проблем — осваивают новые площадки фандрайзинга, ищут новых спонсоров и аналоги дефицитных или сильно подорожавших товаров. Однако последствия сложившейся ситуации заметны уже сегодня.

— Внешняя обстановка сказалась на проекте «Журавлик», в рамках которого наш фонд помогает детям с неизлечимым диагнозом и их сопровождающим оформить перелет в другой город или страну для медицинского обследования или плановой операции. Помимо закрытия некоторых аэропортов, особенная сложность в организации перелетов возникла из-за значительного изменения цен на билеты и стоимости таксовых сборов, — сообщили в фонде «Бумажная птица».

На паузу, добавили в фонде, поставлен проект «Мечты сбываются», в рамках которого сотрудники и волонтеры помогали осуществить заветные желания детей с неизлечимым диагнозом.

— Мы завершаем строительство первого в России хосписа для молодых взрослых в городе Пушкин. Однако мебель и строительные материалы сильно выросли в цене, из-за чего многие статьи расходов значительно увеличились, — рассказали в «Бумажной птице». — Ситуацию усложняет сокращение постоянной поддержки. Многие компании сворачивают свои благотворительные программы. Реже в качестве жертвователей выступают и физические лица.

Уход, да не тот
дети
Фото: ТАСС/Егор Алеев

Заметно снизился поток пожертвований, за счет которых жил и Елизаветинский детский хоспис.

— У наших постоянных благотворителей начались проблемы с бизнесом, и поток пожертвований сильно снизился. Дети не могут получать лечение в полном объеме по причине отсутствия многих препаратов, аналоги не дают такого эффекта, — сказали там.

«Известия» направили запросы в регионы России. В Самарской, Нижегородской и Кировской областях сообщили, что местные хосписы работают в штатном режиме.

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В Минздраве отметили, что оказание паллиативной медицинской помощи находится под контролем. С 2020 по 2021 год число паллиативных коек для взрослых увеличилось с 10 883 до 11 862, для детей — с 880 до 1007, а число кабинетов паллиативной медпомощи — с 1062 до 1138, сообщила Диана Невзорова.

— Медучреждения, оказывающие паллиативную медицинскую помощь, оснащены необходимыми изделиями, идет постоянный процесс переоснащения и дооснащения таких медорганизаций, в том числе за счет федеральных субсидий, — отметила главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава.

Развитие замедлится

Паллиативные отделения, которые существуют за счет государственного финансирования, и правда чувствуют себя более уверенно, чем негосударственный благотворительный сектор, отметила директор фонда «Детский паллиатив» Карина Вартанова. Частные хосписы и отделения испытывают сложности из-за снижения объема пожертвований.

— Паллиативная помощь в России еще находится в стадии становления. У взрослых дела обстоят несколько лучше, что касается детской паллиативной помощи — несмотря на увеличение количества служб, которые работают в регионах, мы всё еще на стадии развития. Насколько это развитие замедлится из-за ограничений и возникающих в связи с этим сложностей — вопрос открытый, — отметила Карина Вартанова. — Те, кто работает в структуре государственных учреждений, так или иначе останутся. Остальным придется сложнее, особенно в том, что касается материально-технических ресурсов.

Уход, да не тот
паллиативная
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По мнению директора фонда, те люди, которые сегодня получают паллиативную помощь, не лишатся ее — о них будут заботиться. Однако качество ухода может снизиться.

В Госдуме уверены, что с точки зрения законодательства условия для оказания паллиативной помощи созданы, а дальнейшие решения — за исполнительной властью.

— Перебои с поставками медикаментов, проблем с их транспортировкой, повышением цен на препараты, медицинские изделия, средства для ухода за пациентами и продукты внесли свои коррективы. Исполнительная власть с учетом сложившейся ситуации должна принять меры поддержки, чтобы люди могли в полной мере получать паллиативную помощь, — сказал первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

На это, считает депутат, из бюджета должны быть выделены дополнительные средства.

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