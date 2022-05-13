Доходовая часть: НКО могут остаться без «подушки безопасности»

Нестабильность на фондовом рынке может лишить значительное число российских НКО базового дохода, необходимого для их существования, выяснили «Известия». Это касается организаций — обладателей целевого капитала — так называемых эндаументов. Жертвователи перечисляют в них деньги, они инвестируются в ценные бумаги, а полученный доход идет на финансирование деятельность НКО. По закону эндаумент автоматически ликвидируется, если его чистые активы за год уменьшатся более чем на 50%. Падение стоимости ценных бумаг сделало этот сценарий вполне реальным, говорят эксперты. Общественная палата направила в правительство и Госдуму свои предложения — как смягчить требования к целевым капиталам и тем самым спасти НКО.

От льгот до моратория

Значительное число благотворительных организаций может в ближайшее время лишиться серьезной части своего финансирования, встанет вопрос об их закрытии, рассказали «Известиям» эксперты отрасли. Проблема связана с экономическими санкциями, введенными против России, и последовавшим за этим падением стоимости многих акций и других ценных бумаг.

Дело в том, что в последние годы в России стал весьма популярным такой способ финансирования благотворительных организаций, как эндаумент. Это специальный фонд, куда жертвователи могут перечислить свои деньги. Затем они передаются управляющей компании, а та инвестирует их в ценные бумаги. Доходы от таких инвестиций НКО может тратить на свою уставную деятельность.

Доходовая часть: Фото: РИА Новости/Владимир Песня

На конец апреля 2022 года в России действовал 261 фонд целевого капитала , подсчитали в Общественной палате. Чаще всего эндаументы поддерживают работу НКО в сфере образования, культуры и искусства. Активы эндаумент-фондов на начало 2022 года превысили 40 миллиардов рублей. По оценкам самих НКО, в среднем доход от инвестирования этих средств составлял 6-7% в год. Это значит, благотворительные организации получали дополнительно около 240-280 млн руб. на свою деятельность.

Однако, в условиях санкций фондовый рынок упал, из-за этого сокращается и целевой капитал НКО. Более того, эндаументы могут попасть под принудительную ликвидацию. Действующий закон предусматривает такую процедуру в случаях снижения стоимости чистых активов фонда более чем на 30% три года подряд, либо более чем на 50% по результатам одного года.

В этих условиях Минэкономразвития разработало поправки в закон «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций». Общественная палата сформулировала и направила в правительство и Госдуму свои предложения к этому документу.

Главное, в чем сошлись мнения Минэка и ОП РФ — необходимость ввести на три года мораторий на обязательное расформирование целевого капитала в случаях снижения стоимости его чистых активов. Это позволит сохранить эндаументы в условиях резких скачков котировок ценных бумаг.

Однако, кроме этого, эксперты ОП предложили ряд более серьезных мер поддержки НКО. В частности, они настаивают, чтобы благотворительным организациям разрешили тратить на управленческие расходы не 10% (как сейчас прописано в законе), а 50% доходов от эндаумента. Также предлагается расширить налоговые льготы для благотворителей, которые жертвуют деньги в эндаумент-фонды — они смогут получать налоговый вычет не на 25% а на 30% своих доходов.

Экспертное сообщество считает необходимым распространить на НКО, существующие за счет эндаумент-фондов, льготы и преференции, предусмотренные для социально ориентированных некоммерческих организаций.

— Мы сделали акцент на том, чтобы эндаумент-фонды наконец-то начали включать в перечни социально ориентированных НКО, и чтобы коллеги могли пользоваться всеми инструментами поддержки НКО, которых становится все больше и больше, особенно на региональном уровне. А сейчас получается, что такими льготами и преференциями они воспользоваться не могут, — рассказал «Известиям» член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности ОПРФ Вадим Ковалев.

Особые цели

Представители НКО с эндаументами рассказали «Известиям», что используют целевой капитал для финансирования проектов, на которые сложнее привлекать средства более привычными способами.

— Доходы эндаумента позволяют нам софинансировать грантовый конкурс «Старшие» и поддерживать инициативы возрастных граждан. Привлекать пожертвования на организацию конкурса обычно сложнее, чем на прямую помощь конкретному человеку, — пояснила «Известиям» директор по фандрайзингу благотворительного фонда «Добрый город Петербург» Дарья Буянова.

Доходовая часть: Фото: РИА Новости/Владимир Песня

По ее словам, целевой капитал за прошлый год позволил поддержать 19 инициатив людей старшего возраста.

Фонд AdVita на начало 2022 года имел два эндаумента размером 5,1 и 3,3 млн рублей. С помощью доходов от инвестирования этих средств, он финансировал дорогостоящее лечение онкобольных инновационными методами, образовательные программы в области онкологии и гематологии, сообщили в пресс-службе фонда.

— Эндаумент фонда AdVita идеально подходит для тех инвесторов, которые не хотят бесконечно тушить пожары и латать дыры в отечественном здравоохранении, но готовы вложиться в то, чтобы сама система помощи онкологическим пациентам в России стала современнее и эффективнее, — отметили в фонде.

НКО воспринимают средства таких фондов как некий запас прочности, позволяющий планировать проекты наперед.

— Целевой капитал дает нам гарантированную часть средств, снижая риски при долгосрочном планировании. Сейчас это еще и подушка безопасности, так как поддержка партнеров и доноров явно будет меняться в связи с кризисом. Фонд повышает нашу устойчивость как организации, позволяя партнерам увереннее поддерживать совместные с нами проекты, — заявила Дарья Буянова.

Расширение возможностей для использования эндаумента, например, на зарплаты сотрудников фондов, канцелярские товары, транспортные расходы, было бы естественным, считает PR менеджер пензенского специализированного фонда «Капитал местного сообщества» Екатерина Федотова.



— Некоммерческие организации постоянно ищут средства. Благотворители гораздо охотнее делают пожертвования на помощь подопечным или на решение какой-то социальной проблемы, и гораздо сложнее обосновать административную деятельность организации, — отметила она.

Таким образом, если планка возможных трат на административные расходы будет поднята с 10% до 50% от доходов эндаумента, это позитивно скажется на текущей деятельности НКО, уверены собеседники «Известий».

В условиях экономической нестабильности гарантировать прибыльность эндаумента сложно, отметили в пресс-службе фонда помощи хосписам «Вера», добавив, что на протяжении нескольких лет доходность от управления целевым капиталом для них в среднем составляла 6-7% годовых.

— Полученные от управления целевым капиталом средства идут у нас на поддержку взрослых и детских хосписов. При планировании бюджета мы учитываем эту сумму, и ее отсутствие ощутимо. Плюсы у этого инструмента для НКО, безусловно, есть. Например, получаемые доходы не облагаются налогом. Но при этом никто не застрахован от того, что прибыли не будет вовсе, — сказали в пресс-службе фонда.

Очень важно принять меры, чтобы эти целевые капиталы не растаяли, не были расформированы, потому что это важный инструмент устойчивости организаций, среди которых музеи, университеты, фонды, сказала «Известиям» председатель комиссии Общественной палаты по развитию некоммерческого сектора Елена Тополева-Солдунова.

По ее словам, Общественная палата в целом поддержала разработанный Минэком проект закона и надеется, что он будет рассмотрен и принят Госдумой.