Доверяй и проверяй: россиян научат благотворительности

Министерство экономического развития запустило разъяснительную кампанию, цель которой — повысить доверие к благотворительности и одновременно научить граждан правильно жертвовать средства, не доверяя их мошенникам. «Известия» разбирались, насколько сейчас россияне верят в благотворительность и как много средств уходит не по назначению.

Почему начинается разъяснительная кампания

Кампания проводится в рамках плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в России, подписанного еще в июле этого года. Разъяснительную работу по этому плану начинают сейчас, сообщили в Минэкономразвития «Известиям».

— Важно сделать доступной для граждан информацию о том, какие способы сбора пожертвований являются прозрачными, а какие характерны для недобросовестных участников сектора , — поясняют в ведомстве. — Люди должны понимать, как можно проверить информацию о сборах, как принять участие в благотворительности и не стать жертвой мошенничества.

Доверяй и проверяй Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

По словам представителей ведомства, понятная и четкая информация «позволит повысить доверие граждан к некоммерческим организациям и увеличить вовлеченность граждан в благотворительность».

Материалы будут распространяться через органы исполнительной власти регионов России, через инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства и некоммерческих организаций — участников всемирного дня благотворительности #ЩедрыйВторник.

Доверяют ли россияне благотворительному сектору

В Минпросвещения отмечают, что «недоверие граждан к благотворительному сектору по-прежнему остается на высоком уровне», так как люди «не совсем понимают, чем именно занимаются НКО».

— Как правило, люди не могут отличить сбор добропорядочной НКО от сомнительного сбора в интернете или на улице, — отмечают в ведомстве.

Министерство ссылается на опрос ВЦИОМ, результаты которого были опубликованы в июне 2020 года. В исследовании «Лжеблаготворительная деятельность в российском обществе: вовлеченность населения, запрос на регулирование» говорится, что 21% россиян не собираются совершать пожертвования в ближайшем будущем, 41% не доверяет благотворительным организациям, а 80% считают, что мошенничество под видом благотворительности распространено в обществе.

В этом же исследовании говорится, что 76% жертвователей не отслеживают, куда идут их пожертвования, чем пользуются мошенники.

Директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики» Ирина Мерсиянова приводит результаты всероссийского репрезентативного опроса населения, который был проведен уже в этом году ее центром. Согласно данным опроса, 49% россиян считают, что большинству некоммерческих организаций нельзя доверять. 41% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

— Это говорит о том, что уровень авансированного доверия благотворительным организациям в нашей стране достаточно высок , — сказала Мерсиянова «Известиям». — Ниже среднего уровень доверия к таким организациям среди мужчин и жителей городов-миллионников, также низок уровень авансированного доверия к благотворительным организациям имеют рабочие . При этом именно рабочие слабо информированы о некоммерческих организациях и реже вовлечены в их деятельность.

Доверяй и проверяй Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По ее словам, уровень авансированного доверия к благотворителям в России зависит от уровня жизни респондента — чем выше материальное положение, тем выше и уровень доверия и тем лучше он информирован о деятельности различных общественных организаций . И наоборот — люди с низким доходом имеют меньшее представление о работе благотворителей и слабо им доверяют.

— Жизненные проблемы и социальный пессимизм также понижают уровень доверия к российским благотворительным организациям , — говорит Мерсиянова. — Россияне с плохим здоровьем, неудовлетворенные своей жизнью, чувствующие обиду за страну, реже доверяют этим организациям.

Она отмечает еще один важный и не очень хороший показатель: реальный уровень доверия заметно ниже авансированного, если речь идет об организациях, действующих в городе, где живет респондент. Более того, за последние три года в России наблюдается постепенное незначительное снижение доверия к благотворительным акциям.

— Согласно нашему опросу, наиболее значимыми факторами повышения уровня доверия к общественным организациям является публикация подробных и достоверных сведений о расходах таких организаций и источниках их финансирования , — сказала она. — Если организация начнет публиковать эти сведения, то у 61–64% опрошенных в той или иной степени повысится уровень доверия к такой организации. Положительные отзывы в СМИ и интернете реже всего называются россиянами как факторы, способные повлиять на изменение их мнения о некоммерческих организациях.

При этом сама Мерсиянова считает, что важнее всего взаимодействие россиян с НКО. При его отсутствии доверия к благотворительности не появится.

— Думаю, в первую очередь надо развивать культуру благотворительности, делать участие в благотворительности привычным для россиян, — говорит Мерсиянова. — Нужно создавать как можно больше ситуаций для непосредственного взаимодействия населения и НКО, потому что доверие — это оправданные ожидания от взаимодействия.

По ее словам, никто не будет доверять «абстрактному объекту», даже если у него будет масса отчетных документов.

Много ли мошенников-лжеблаготворителей

Исследование мошенничества в сфере благотворительности проводилось в ходе работы Научно-образовательного центра «Уголовно-правовая экспертиза» МГУ им. М.В. Ломоносова. Результаты опубликовали преподаватель кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Павел Степанов и сотрудница центра «Уголовно-правовая экспертиза» Мария Юндина по заданию благотворительной ассоциации «Все вместе».

— Точные совокупные размеры ущерба от мошеннических действий в сфере благотворительности установить практически невозможно , — сказал «Известиям» Павел Степанов. — Это обусловлено высокой латентностью данных преступлений. Зачастую они остаются незамеченными для самих потерпевших. Кроме того, это связано с нежеланием большого числа потерпевших (из тех, кто обнаружил обман) обращаться в правоохранительные органы .

На первой Всероссийской конференции «Все вместе против мошенников», которую несколько лет назад организовало благотворительное собрание «Все вместе» при поддержке центра «Благосфера» и Агентства социальной информации, отмечалось, что примерно половина всех собранных для нуждающихся пожертвований не доходит до получателей.

Доверяй и проверяй Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

Часто мошеннические действия в этой сфере совершаются в интернете — злоумышленники оплачивают продвижение фейковых групп в соцсетях, активно распространяя ложную информацию . Одна такая проплаченная и продвинутая алгоритмами соцсети публикация может принести мошенникам, по некоторым данным, до 3 млн рублей.

При этом случаи осуждения лиц, которые имитируют в интернете деятельность благотворительных фондов, довольно редки, говорит Степанов. Однако такие примеры в судебной практике имеются. Так, например, мировой суд Правобережного района Магнитогорска Челябинской области приговорил местного жителя к шести месяцам колонии-поселения по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Мужчина нашел объявление супругов из Калининграда с просьбой о перечислении денежных средств для оказания экстренной медицинской помощи их малолетней дочери и заменил в объявлении реквизиты электронного кошелька на свои . За два неполных месяца осужденный завладел денежными средствами на общую сумму около 70 тыс. рублей.

— Практика показывает, что даже в случае возбуждения уголовного дела преступники могут не понести наказания , — говорят специалисты центра. — Так, в одном из дел установлено, что обвиняемый от имени благотворительного фонда «Милосердие» установил ящики для сбора пожертвований, но собранные средства израсходовал на личные нужды. Судебное производство было прекращено в связи с примирением сторон — подсудимый возместил двум жертвователям-потерпевшим внесенные ими средства.

Эксперты центра «Уголовно-правовая экспертиза» МГУ указывают, что среднестатистические благотворительные взносы редко превышают 2,5 тыс. рублей, поэтому и уголовные дела по факту хищений пожертвований не возбуждаются (по общему правилу хищения таких сумм признаются мелкими и к ним применяется КоАП, а не УК РФ). Исключение — ситуации, когда мошенники завладевают средствами нескольких потерпевших с единым умыслом: в одном и том же месте, используя одну и ту же легенду, когда совокупная сумма похищенного превышает 2,5 тыс. рублей. При доказанности единого умысла на хищение сразу у нескольких людей это расценивается как единое продолжаемое преступление, а не как несколько административных правонарушений.

Упростить расследование могло бы указание назначения интернет-платежа, однако жертвователи редко заполняют эту графу при перечислении средств . Например, в ходе доследственной проверки злоумышленник пояснил, что никаких пожертвований не получал, а средства ему зачисляли его знакомые для общих дел, никак не связанных с благотворительностью, и достаточных данных для возбуждения уголовного дела собрать полицейским не удалось.

Что нужно знать, делая благотворительные взносы

— По данным Благотворительного фонда развития филантропии «КАФ», каждый второй житель России так или иначе участвует в благотворительности, — сказала «Известиям» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. — Отдают деньги в НКО, через ящики пожертвований, в социальных сетях, переводят напрямую, кто-то передает вещи, продукты, помогает как волонтер. Но не все могут распознать мошенников и отличить фальшивый сбор от настоящего. Для того чтобы это понимание сформировалось, Минэкономразвития запускает специальную разъяснительную кампанию .

По ее словам, МЭР вместе с НКО, Общественной палатой и бизнесом собрали самую важную и практическую информацию в памятку, которая поможет сориентироваться и не стать жертвой мошенников .

— Такие подсказки, которые разработаны при участии всего сектора и транслируются на федеральном уровне, конечно, повышают доверие граждан к НКО и их вовлеченность в благотворительность, — считает Илюшникова.

Минэкономразвития дает рекомендации, как проверить, реальная ли благотворительная организация собирает пожертвования. Так, если просят о помощи в соцсетях или по e-mail, необходимо в первую очередь посмотреть, частное лицо это делает или НКО . Если это частное лицо, но человек вам незнаком, игнорируйте его. Жертвование частному лицу не дает никакой возможности проконтролировать, потрачены ли деньги на заявленную цель. Кроме того, нельзя забывать, что мошенники могли получить доступ к странице вашего знакомого и от его лица просить о помощи.

Доверяй и проверяй Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если же о пожертвовании просит НКО, следует проверить такую организацию на добросовестность. На сайте и в соцсетях нужно выяснить, сколько эта организация существует, как часто обновляются новости, указаны ли контакты для связи. Необходимо посмотреть, размещены ли на сайте годовые отчеты, в том числе финансовый, а также информация о сборе и отчеты о расходовании средств по итогам предыдущих сборов.

Внимание нужно обратить также на реквизиты в объявлении: легальные НКО собирают средства на расчетные счета.

— Мошенники используют электронные кошельки и банковские карты физических лиц . Поэтому предложение перевести денежные средства на счет физлица может служить признаком недобросовестности, — заметили в министерстве. — Пожертвования следует перечислять на расчетные счета юридических лиц.

Также указывается, что объявления мошенников очень часто выглядят чересчур ярко и эмоционально.

Если вы делаете пожертвования в ящик для сбора, то тоже необходимо знать ряд важных правил. Так, собирать пожертвования могут только те НКО, у которых благотворительная деятельность предусмотрена в уставе. Устав должен быть размещен на сайте. Второе правило — переносные ящики могут использоваться только в рамках мероприятий, организованных НКО. У сотрудника или добровольца при себе должен быть договор с НКО или доверенность на сбор средств.

Стационарные ящики для сбора пожертвований устанавливаются на основании договора НКО с арендодателем. Сам ящик должен быть опечатан и иметь инвентарный номер.

На ящике также должна быть обязательная информация : сведения об организации, собирающей пожертвования, в том числе наименование, почтовый адрес, ИНН и номер счета; наименование программы, по которой проводится сбор; адрес организации в интернете (если она имеет сайт); контактные данные, по которым можно получить информацию.

По словам Илюшниковой, кроме памятки можно обращаться к официальному реестру НКО на сайте Минэкономразвития. Он обновляется и может служить ориентиром для всех благотворителей.

Отметим, что сейчас для жертвователей появляются специальные сервисы, которые сами проверяют благонадежность того или иного сбора.