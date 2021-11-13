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Холодный город: кто помогает бездомным с наступлением зимы

И что делать, если один из них оказался в вашем подъезде или на станции метро
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Холодный город: кто помогает бездомным с наступлением зимы
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2021-11-10 13:35:38
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С начала ноября на усиленный режим работы перешел столичный Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки, в котором оказывают помощь бездомным. Точное количество тех, кто оказался на улицах Москвы, неизвестно, однако речь может идти о десятках тысяч человек, считают общественники. При этом большинство, вопреки стереотипам, очутились на улице исключительно в силу жизненных обстоятельств и каждый год с наступлением холодов оказываются между жизнью и смертью. «Известия» узнали, как устроена помощь бездомным в городе, что происходит в случаях, когда бездомные пытаются укрыться в подъездах и метро, и что могут сделать неравнодушные люди, желающие им помочь.

«Помочь может даже листовка»

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В холодное время года самое важное для бездомных людей — это иметь нормальное место для ночлега, которое при этом не будет являться теплотрубами, люками, из которых идет теплый воздух, или каким-то подобным, не предназначенным для ночлега и потому опасным местом, говорит Наталья Маркова, координатор направления помощи бездомным людям АНО «Друзья общины святого Эгидия».

— Вторая опасность связана с тем, что среди бездомных и так много людей, которые имеют алкогольную зависимость. И естественно, что наступление холодов и желание согреться увеличивает риск употребления алкоголя для согревания, что в итоге может привести к замерзанию и смерти, — обращает внимание она.

Часто то, что кажется признаками алкогольного опьянения, может в действительности свидетельствовать о необходимости медицинской помощи, — например, из-за проблем с сердцем или инсульта. «Бывают душераздирающие случаи, когда люди замерзают не потому, что человек напился и замерз, а потому что человеку стало плохо с сердцем, ему нужна медицинская помощь, а все подумали, что он просто пьян, и прошли мимо», — говорит Наталья Маркова.

Холодный город
Во время раздачи еды бездомным гражданам в мобильном пункте выдачи "Ночной автобус" на одной из улиц города. Специально оборудованный микроавтобус благотворительной организации "Ночлежка"
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Если человек скажет, что ему нужна медицинская помощь, необходимо вызвать «скорую». Если же он будет отмахиваться или действительно заснул после употребления алкоголя, желательно все-таки постараться убедить его встать и перейти в более теплое место, напомнить, что если он останется неподвижным, то может замерзнуть.

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И в любом случае человеку можно предложить помощь — например, в виде теплого питья (хотя многие бездомные опасаются принимать продукты из-за случаев намеренного отравления, обращают внимание активисты) или теплых вещей.

Больше половины людей, оказавшихся на улице в Москве, как правило, являются трудовыми мигрантами и могут в принципе не ориентироваться в городе и не знать, где можно получить помощь. Поэтому большинству из них очень важно знать, куда можно обратиться, говорит директор московского отделения благотворительной организации «Ночлежка» Дарья Байбакова. «Очень часто у людей просто нет информации о том, куда можно обратиться с этим вопросом. Помочь может даже просто листовка — такие, например, есть на нашем сайте», — поясняет она.

В крайнем случае человеку просто можно рассказать об имеющихся в столице центрах и о том, как туда добраться, обращают внимание собеседники издания.

— Это очень грустно — наблюдать, как пожилая женщина с сумками бегает по городу, потому что ей негде переночевать. Все-таки то, как мы относимся к бездомным, многое говорит и о нас с вами, — резюмирует Наталья.

Кто помогает бездомным

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В большинстве стран на время холодов, особенно экстремальных, предусмотрены различные дополнительные меры, говорит Наталья Маркова.

— У нас, например, стремятся в это время закрыть переходы метро, чтобы там не прятались люди. А в Европе, наоборот, на этот период их специально открывают, — обращает внимание она.

Кроме того, во многих городах в холода устанавливают специальные палатки, в которых люди могли бы согреваться, чтобы не замерзнуть насмерть.

В Москве помощью бездомным людям занимается Центр социальной адаптации имени Е.П. Глинки (ЦСА), рассказали «Известиям» в департаменте труда и социальной защиты города Москвы. В структуру центра входят приемное и полустационарное отделения на
Иловайской улице. Там же расположены два пункта оказания срочной социальной помощи. Кроме того, в рамках ЦСА действуют четыре территориальных отделения, рассчитанных на круглосуточное пребывание, и функционирует мобильная служба «Социальный патруль».

Холодный город
Бездомные граждане у центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки, Москва

Бездомные граждане у центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки, Москва

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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— В ЦСА помогают, даже если человек иногородний или не имеет документов, удостоверяющих личность. В центре он может переночевать, помыться, получить медицинскую помощь. Ему выдают одежду и обувь, кормят, — перечисляют в пресс-службе департамента.

В холодное время года центр переходит на усиленный режим работы. Так, с 1 ноября рядом с привокзальными площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов начали работать пять круглосуточных мобильных пунктов обогрева. Это автобусы службы «Социальный патруль», в каждом из которых дежурят социальные работники. Они предлагают людям одежду, чай и рассказывают о помощи, которую можно получить в Центре социальной адаптации им. Е.П. Глинки. А тех, кто соглашается получить поддержку, затем отвозят в ЦСА. Автобусы будут работать до 31 марта.

Сотрудники ЦСА могут помочь бездомным людям с восстановлением документов, возвращением домой, при необходимости оформят пенсию, группу инвалидности и помогут с поиском работы. А также окажут юридическую и психологическую помощь, уточняют в департаменте труда и социальной защиты города Москвы.

«Никто не мечтает оказаться на улицах Москвы»

Однако имеющихся в центре мест очень мало с учетом того, сколько бездомных находятся на улицах города, обращают внимание представители некоммерческого сектора.

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— Там не больше 250 мест, и это единственное место, где человек в Москве может переночевать, — говорит Дарья Байбакова. — Есть еще круглосуточные приюты, где можно жить в течение дня. Но они доступны только для людей с последней регистрацией в Москве, а таких людей очень мало, потому что основная причина бездомности — это трудовая миграция.

Официальных данных о численности бездомных в Москве нет. В департаменте труда и социальной защиты также не ответили на вопрос «Известий» с просьбой указать их точное или примерное количество.

По оценкам «Ночлежки», речь идет о десятках тысяч человек, говорит Дарья Байбакова. «Мы знаем, что в Петербурге порядка 60 тыс. бездомных, при этом в Москве по итогам прошлого года смертность была в пять раз больше, чем в Петербурге. Значит, существенно больше и количество бездомных. Что понятно, поскольку Москва является центром трудовой миграции», — отмечает она.

Данные о смертности среди бездомных публикует Росстат. Согласно этой статистике, смертность среди бездомных людей в столице в 2020 году выросла в 13 раз по сравнению с 2019 годом. Всего, по данным Росстата, в прошлом году на улицах умерли 5684 человека, говорит собеседница издания. «Это большие цифры», — подчеркивает она.

Холодный город
Лица без определенного места жительства получают горячее питание в центре социального обслуживания населения
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Одним из решений могло бы быть выведение из теневого сектора так называемых работных домов, в которых сегодня бездомным предоставляют возможность ночлега на условиях организаторов— например, за плату или выполнение тех или иных работ, говорит Наталья Маркова.

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СМИ неоднократно писали о жестоком обращении, с которым сталкиваются постояльцы таких домов. Однако если такие организации будут под контролем государства, ситуация может измениться, уверена собеседница издания.

— Сейчас таких работных домов много, но это очень непрозрачные структуры. Если сделать их государственными, то у людей появится возможность переночевать, а у государства — как-то контролировать бездомных, то есть хотя бы понимать, сколько их живет в том или ином городе в реальности, — говорит она.

Еще одной альтернативой работным домам или ночевкам на улице, по мнению Марковой, может стать создание социальных гостиниц или хостелов на пустующих площадях, принадлежащих городу. Здесь люди могли бы останавливаться за символическую плату, которую они обычно всё равно передают сотрудникам, чтобы иметь возможность оставаться на территории вокзалов.

И в холода, и в теплое время года главное — помнить о том, что человек, который оказался без дома, на улице, в нужде, остается человеком. «Никто не мечтал оказываться зимой на улицах Москвы», — напоминает представитель АНО «Друзья святого Эгидия», Светлана Файн.

«Вопрос жизни и смерти»

Вопрос нахождения бездомных людей в общественном транспорте или подъездах — один из самых сложных и наиболее острых в холодное время года, говорят все опрошенные изданием эксперты. Однозначного ответа на него в текущей ситуации нет.

— Мы понимаем, что у жильцов дома это, конечно, вызывает недовольство. Но нужно помнить, что в холода для бездомных возможность побыть в тепле действительно становится критической, зачастую это вопрос жизни и смерти, — говорит Дарья Байбакова.

Холодный город
Бродяги на улицах Москвы
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Чтобы дать человеку шанс согреться, можно постараться с ним договориться, прежде чем выгонять его на улицу, — например, попросить соблюдать чистоту и не мусорить в подъезде. Можно также спросить, нужна ли ему помощь, предложить адреса мест, куда он может обратиться, а также уточнить, почему он оказался именно здесь.

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— Часто люди приходят в тот или иной подъезд просто потому, что здесь они когда-то жили или у них были здесь родственники, друзья. Если это так, это может стать какой-то отправной точкой, благодаря которой человеку можно помочь выбраться с улицы, — говорит собеседница издания.

При этом жителям, которые видят бездомного на улице и хотят помочь ему, следует вначале оценить риски, напомнили «Известиям» в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

— Если человек проявляет агрессию или находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, то подходить к нему не стоит. Если же человек не ведет себя агрессивно, идет на контакт и говорит, что ему нужна помощь, стоит позвонить по телефонам круглосуточной диспетчерской социального патруля по телефонам: 8 (499) 357-01-80; 8 (495) 720-15-08 или в единую службу помощи «112», — отметили в департаменте.

Кроме того, помочь бездомным людям можно теплыми вещами или поддержав организации, которые работают в этом секторе. Регулярные пожертвования помогают таким организациям планировать свою деятельность в долгосрочной перспективе и быть уверенными в стабильности тех или иных проектов.

Холодный город
Бездомная женщина в защитной маске
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Принести теплые вещи в любое время можно в один из центров социальной адаптации. Принимают их также в различных благотворительных организациях. Кампанию по сбору вещей для бездомных с начала ноября также начал фонд «Второе дыхание», который занимается сбором ненужной одежды в Москве. Все теплые вещи фонд передает в организации, которые работают с бездомными, — в том числе «Друзьям святого Эгидия» и «Ночлежке». В «Ночлежку» можно также принести обувь, средства гигиены и другие необходимые вещи. Полный список необходимого указан на сайте организации.

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