ВИЧ оставят без прописки: регионам напомнят о необходимости помогать бездомным и людям без регистрации

Регионам напомнят о недопустимости отказов в терапии ВИЧ людям без прописки или с пропиской в другом субъекте Федерации. Такое поручение Минздраву дали по итогам заседания совета по вопросам попечительства в социальной сфере. По закону ВИЧ-положительные пациенты имеют право на бесплатную терапию. Однако встать на учет можно по месту прописки — из-за этого бездомные или просто внутренние мигранты, оказавшиеся в другом регионе, могут столкнуться с отказами. От наличия терапии зависит жизнь ВИЧ-положительного пациента. Кроме того, она необходима для того, чтобы предотвратить риск распространения инфекции: человек, получивший терапию, не сможет передать заболевание даже в случае незащищенного контакта. Что изменят новые меры и как в России устроена помощь людям с ВИЧ , разбирались «Известия».

Терапия, от которой зависит жизнь

Поручение за подписью вице-премьера Татьяны Голиковой было дано по итогам заседания совета, которое состоялось в начале февраля. Опубликован документ был в начале марта, однако известно о нем стало только после праздников . Об этом рассказал руководитель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, принимавший участие в заседании совета.

«Минздраву России (М.И. Мурашко) направить в региональные органы здравоохранения разъяснения о недопустимости отказа в лечении по причине отсутствия регистрации и необходимости безусловного принятия на лечение пациентов с ВИЧ граждан России СПИД-центрами регионов независимо от наличия регистрации в регионе фактического проживания», — говорится в документе.

Сделать это в министерстве должны будут до 1 апреля. Кроме того, Минздрав совместно с Минфином должен продумать механизм межбюджетных трансферов на случай перемещения пациентов между регионами .

Фото: БНФ Руководитель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин

«В целом это большая проблема. У нас в стране много внутренних мигрантов, которые перемещаются между городами в зависимости от работы или семейных обстоятельств. При этом они могут не иметь постоянной или временной регистрации», — согласна кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, работающая с ВИЧ-положительными пациентами, Екатерина Степанова.

Всего в России, по данным, которые приводила Татьяна Голикова на том же заседании, посвященном борьбе с ВИЧ, с заболеванием живет около 1,1 млн человек. По последним данным, среднее число заражений составляет чуть более 40 человек на 100 тыс. человек населения. Антилидером по степени распространенности заболевания является Кемеровская область, где этот показатель составляет 128,9 человека на 100 тыс. населения .

Самому пациенту антиретровирусная терапия позволяет сохранить жизнь. Кроме того, от ее наличия напрямую зависит, будет ли он способен передавать инфекцию дальше, обращает внимание Екатерина Степанова.

«Препараты для лечения ВИЧ-инфекции подавляют вирусную нагрузку. При этом человек не сможет передать вирус даже при незащищенных половых контактах. Это глобальная цель. Поэтому в наших интересах сделать так, чтобы все люди получали терапию вне зависимости от того, где они находятся», — отмечает собеседница издания.

Для государства предотвратить прогрессирование ВИЧ-инфекции у человека, выдавая ему лекарства, намного выгоднее, чем лечить его же с продвинутой стадией ВИЧ-инфекции, а также тех, кого он может заразить имея неподавленную вирусную нагрузку. Степанов подчеркивает: «Мы не говорим уже о сохранении здоровья, мы говорим о вещах очень меркантильных».

«Все, что бесплатно, все под учетом»

По закону пациенты с ВИЧ имеют право на бесплатную терапию . Однако пациентов ставят на учет по месту прописки. В результате люди, оказавшиеся в другом регионе или не имеющие прописки (например, бездомные), могут сталкиваться с отказами , объясняет Григорий Свердлин. Сейчас такие ситуации регулируются на местном уровне, и многое зависит от решения конкретного медучреждения или руководства регионов.

«В большинстве регионов руководство местного здравоохранения и СПИД-центров шло навстречу, и они доносили до своих сотрудников, что нельзя людям отказывать, что есть уже федеральный реестр, в котором можно посмотреть, что человек не получал терапию в своем регионе и, значит, ее можно выдавать здесь», — объясняет он.

Федеральный регистр пациентов с ВИЧ ведется в России с 2017 года. Попасть в него можно на добровольной основе, предоставив паспорт и СНИЛС. Те, кто не хочет быть включенным в этот список, получают терапию самостоятельно в частных клиниках.

ВИЧ оставят без прописки Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Если у человека нет регистрации, то, переезжая в другой регион, он просто не может получить терапию. Выходит, что он был привязан к региону, в котором живет , отмечает Максим Шмелев, президент правления курской региональной общественной организации «Мельница», которая работает с людьми, затронутыми социально значимыми заболеваниями, такими как ВИЧ, туберкулез и гепатит.

«У нас человек находится на диспансерном учете по месту регистрации, то есть по месту прописки. Здесь есть определенная сложность. Человек прописан, например, во Владивостоке и приехал, допустим, в Москву и в течение года там работает. Если он делает регистрацию на 10–11 месяцев, а не на год, я не знаю, не может ли там быть проблем с обеспечением лекарствами?» — высказывается Владимир Маяновский, председатель координационного совета всероссийской общественной организации «Объединение людей, живущих с ВИЧ».

В большинстве случаев сложности связаны не столько с готовностью или неготовностью медучреждений оказать помощь пациентам, сколько с особенностями процедуры закупок. Максим Шмелев рассуждает: «Лекарство от ВИЧ дается бесплатно. Все, что бесплатно, все под учетом. Каждый регион заказывает определенное количество препаратов на определенное количество людей. Тут приезжаю я, например из Москвы в Курск, и мне нужны препараты. А прописки у меня нет. Получается, что регион должен мне отдать чьи-то лекарства. Но тогда кому-то их может не хватить».

В разных регионах, по его словам, проблему стараются решить по-разному: где-то формируют собственные резервные фонды, где-то препараты до новой закупки берут из числа оставшихся.

Раз в три месяца ездить за лекарствами

После постановки человека на временный учет, вопрос с обеспечением его лекарствами, как правило, получается закрыть — регион просто включает его в свои списки . Так в том числе делают в приюте для бездомных «Мельница», которым руководит Максим Шмелев: попавшему к ним человеку сначала оформляют документы и временную прописку, после чего в случае наличия заболевания он может обратиться за медицинской помощью.

Однако даже временная прописка становится аргументом не везде . Одним из наиболее сложных в этом смысле регионов является Москва, отмечают все опрошенные «Известиями» эксперты.

В столице действует один Центр профилактики и борьбы со СПИДом, и встать там на учет людям из других регионов было крайне сложно. Чаще всего напрямую отказ не поступал, и люди могли собирать документы бесконечно, ожидание может растягиваться на очень длительные сроки, отмечает Екатерина Степанова.

Фото: kursk-izvestia.ru Здание приюта для бездомных «Мельница» в Курске

В результате люди должны были договариваться со своими СПИД-центрами по месту прописки и раз в три месяца ездить за препаратами либо оформлять доверенности на их получение. «Но мы понимаем, что часть людей не может преодолеть эти сложности и вынуждена оставаться без препаратов, что является одной из важных причин, по которым мы не можем справиться с эпидемией ВИЧ», — добавляет собеседница издания.

Новое поручение за подписью вице-премьера Татьяны Голиковой поможет в борьбе с этой проблемой , рассчитывает Григорий Свердлин: «Мы очень надеемся, что это будет донесено до сотрудников [в разных регионах] как поручение из федерального центра. Кроме того, мы очень надеемся, что к этому поручению можно будет апеллировать, если люди столкнутся с какими-то сложностями. Можно распечатать его и принести чиновникам, или, например, с ним же можно будет пойти в суд, если до этого дойдет».

Со своей стороны представители «Ночлежки» обещают следить за исполнением этих поручений в Москве и Петербурге. Они также планируют собирать информацию от других организаций, действующих в регионах.

«Это огромная нагрузка»

В то же время само по себе поручение помогает отстаивать права пациентов, но не решает проблему с обеспечением медучреждений нужным количеством медикаментов , обращают внимание собеседники издания.

«Например, в Москву приезжает огромное количество людей, СПИД-центр в городе один. Если все получат временную регистрацию и придут туда за помощью, я не знаю, как он будет справляться. Это огромные объемы», — отмечает Екатерина Степанова.

Сейчас есть общий реестр, по которому можно в том числе проверить, получал или нет человек медикаменты в своем регионе. Однако федерального резервного фонда, из которого можно было бы брать лекарства для тех, кто ранее не состоял на учете в этом регионе, или по крайней мере единого плана действий по обеспечению медикаментами людей без прописки нет, отмечает Максим Шмелев.

ВИЧ оставят без прописки Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

О необходимости создания единой на всю страну системы, которая позволила бы человеку получить помощь вне зависимости от того, в каком регионе он находится, а региону — получить для этого медикаменты, говорят давно, согласен Владимир Маяновский: «Если получится такой механизм разработать, это, конечно, было бы отлично. Но я не знаю, насколько это реально».

Пока в числе поручений, данных по итогам заседания совета по вопросам попечительства, есть еще одно адресованное Минздраву и Минфину — ведомства должны будут совместно «разработать эффективный механизм межбюджетных взаимоотношений (трансфертов) в связи с переездом и переходом пациента из одного регионального сегмента регистра в другой». Представить свои предложения в совет они также должны до 1 апреля.