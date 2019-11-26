«К 35 годам 3-4% мужчин инфицированы ВИЧ»

Россия входит в пятерку стран с самой высокой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. Об этом в интервью «Известиям» заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его словам, пока в Европе уже практикуют профилактический прием антиретровирусной терапии в группах риска (и эта мера оказалась эффективной), у нас ее получает только треть инфицированных. Чтобы обеспечить таким больным полноценное лечение, России нужно увеличить финансирование этого направления в три раза — до 100 млрд рублей в год.

Статистические погрешности

— Сколько в России сейчас ВИЧ-инфицированных? Насколько официальные данные разнятся с реальными?

— Можно предположить, что в России живет порядка 1,5 млн носителей вируса иммунодефицита человека, из которых треть пока еще не попала в поле зрения медицинских работников. Когда организация диагностирует ВИЧ-инфекцию, то она должна проинформировать об этом Роспотребнадзор. По его сведениям, на сегодняшний день живы около 1,07 млн россиян с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции.

Есть еще расчетная цифра. ВИЧ-инфекция протекает скрытно, и она может никак себя не проявлять до 20 лет. Поэтому многие заболевшие еще не прошли обследования. Подсчитать таких людей очень сложно, но наиболее вероятно, что их более 300 тыс. человек.

Статистика Минздрава отличается от данных Роспотребнадзора, потому что министерство фиксирует только тех, кто обратился в медицинские учреждения. У Минздрава заведены медицинские карты примерно на 900 тыс. ВИЧ-инфицированных, он эту цифру и называет.

— На каком месте Россия среди других стран по распространенности ВИЧ?

— У нас 1% инфицированного населения, а в ЮАР этот показатель составляет 20%. Однако по росту числа новых случаев наша страна входит в первую пятерку в мире. В то время как во всей Западной и Центральной Европе, а также в других частях света, включая Африку, наблюдается тенденция к заметному уменьшению числа вновь зараженных.

вич Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сейчас ВИЧ из России и Украины, где эпидемия распространяется наиболее интенсивно, перемещается в Центральную Азию. Сезонные рабочие и трудовые мигранты заражаются, а потом едут к себе. Поэтому там начинают фиксировать рост заболеваемости, в связи с чем у Центральной Азии неблагоприятные перспективы для развития эпидемии.

— Сколько россиян уже умерло от СПИДа?

— Прошло больше 30 лет с тех пор, как выявили первый случай ВИЧ-инфекции. С 1987 года умерло почти 336 тыс. больных — кто от СПИДа, кто от старости. В прошлом году зафиксировали самое большое количество смертей инфицированных за все время наблюдения: по данным Роспотребнадора, умерло 36 тыс. таких больных. Но в Росстат поступили сведения, что СПИД стал причиной смерти 20,5 тыс. человек.

Данные зависят от того, по каким показателям хотят получить статистику. От самой ВИЧ-инфекции умирают крайне редко. Значительная часть инфицированных (где-то 60–70%) умирает от туберкулеза. Но несколько лет назад было дано указание снизить смертность от туберкулеза, поэтому теперь учитывают, что люди умерли от ВИЧ-инфекции.

Группа риска

— В каких регионах России больше всего распространена ВИЧ-инфекция?

— Неожиданно для нас наиболее пораженной оказалась не европейская часть России, а Урал и Сибирь. Начало эпидемии в стране связано с распространением ВИЧ среди наркопотребителей. В 1990-е годы самым простым способом заработать было подсадить на иглу как можно больше своих товарищей. Контроль за распространением наркотиков был ослаблен, что повлекло вовлечение в ряды наркоманов несколько миллионов человек. Урал, частично Поволжье и Западная Сибирь оказались в этом отношении наиболее проблемными. Поскольку инфицированы были в основном мужчины-наркопотребители, то со временем они стали заражать своих жен и подруг. По данным за первую половину 2019 года 57% новых случав связаны с половыми контактами ВИЧ между женщинами и мужчинами.

вич Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Инфекция быстрее распространялась в моногородах, и сейчас во многих из них ситуация остается неблагоприятной, даже если градообразующее предприятие уже не работает на полную мощность. Например, в Тольятти ВИЧ-инфицированы больше 3% населения. В небольших моногородах заболеваемость может достигать и 4%.

Работа здравоохранения по борьбе с ВИЧ сконцентрирована на 10–15 регионах, где наибольшие показатели распространенности с инфекцией. Но уделять внимание необходимо тем субъектам, где ситуация еще спокойная. Наркоманы не особенно путешествуют, но если другие группы людей начинают перемещаться, происходит неожиданная вспышка ВИЧ-инфицирования в новом регионе. Так случилось, когда цыганский табор, торговавший наркотиками, переехал с Украины в Тверь — там сразу стали появляться больные. Когда сезонные вахтовые рабочие с юга приехали в Сибирь на шахты, тоже очень быстро началась вспышка.

— Насколько разнится число инфицированных по возрастным группам?

— Сейчас значительно больше больных выявляется в старших возрастных группах — 35–40 лет. Не потому, что они ведут себя безрассуднее, чем молодые. Просто, чтобы заразиться ВИЧ, надо пройти определенный жизненный цикл: подбирать себе полового партнера, несколько раз вступить в брак. С годами риск увеличивается. К 35 годам 3–4% мужчин становятся инфицированы ВИЧ, а это еще брачный период. Мужчины этой группы интересны для женщин, в том числе и молодых. Поэтому средний возраст инфицированных женщин немного ниже, чем мужчин.

— Кто сейчас находится в группе риска?

— Увы, теперь можно заразиться от единственного полового партнера, даже не будучи наркоманом. В последнее время 60% новых случаев связаны с передачей ВИЧ при гетеросексуальных контактах. Это крайне неблагоприятная ситуация. Каждый должен оценить свои риски, и если они есть, их надо попытаться избежать. Поэтому мы рекомендуем пользоваться презервативами даже при вступлении в брак, пока не станет известно точно, инфицирован партнер или нет. Если пара хочет завести ребенка и не собирается пользоваться презервативом, необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию.

Наиболее типична сейчас такая ситуация: молодая женщина выходит замуж, через некоторое время беременеет, а во время обследования у нее выявляют ВИЧ-инфекцию. Казалось бы, откуда? У нее в прошлом никаких наркотиков, был единственный половой партнер — муж. Но у мужа было какое-то сексуальное прошлое — одна-две подруги, и них тоже было по одному-два партнера. Все они могут оказаться в группе риска.

вич Фото: ТАСС/Егор Алеев

Для мужчин-гомосексуалистов риски заражения намного выше, но они это все прекрасно знают. Сейчас в Европе, Северной Америке, Австралии широко распространен, особенно в этой группе, профилактический прием антиретровирусных препаратов. Благодаря такому подходу, например, в Лондоне сейчас наблюдается сильное снижение ВИЧ-инфицирования среди гомосексуалистов. Однако антиретровирусные препараты не защищают от других инфекций, передаваемых половым путем без использования презервативов, поэтому в таких странах происходят вспышки сифилиса, гонореи, гепатитов.

Материальный вопрос

— Какова ситуация с обеспечением лекарствами людей с ВИЧ?

— Одно время с этим были большие проблемы, связанные с региональными закупками. По стране проводились тысячи разных тендеров и аукционов, в результате которых везде получались разные цены — иногда с расхождением в 20 раз. Последние годы все лекарства, которые финансируются из федерального бюджета, закупает Минздрав. С одной стороны, это хорошо — удалось значительно снизить стоимость препаратов в пересчете на одного пациента, а значит, больше людей стали получать терапию. С другой стороны, если где-то происходит накладка, это отражается на всей стране. Так, летом назначили слишком низкую цену за препарат «Ламивудин», и никто не согласился его поставлять. Потом цену повысили, и в настоящее время проблема со снабжением должна быть решена.

Способ расширения охвата терапией за счет снижения цен скоро будет исчерпан, поэтому нужно увеличивать бюджет. В следующем году на закупку лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных выделяется 29 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. Но в 2021 году необходимо еще большее увеличение финансирования. Чтобы проводилась полноценная квалифицированная работа по ВИЧ-инфекции, требуется 100 млрд рублей в год.

— Сколько стоит лечение одного больного?

— Зависит от того, какие он препараты принимает. Если дешевые, к которым относятся дженерики, то в этом вопросе Минздраву удалось опустить стоимость лечения до 12 тыс. рублей в год, что вполне приемлемо. Современные препараты, оказывающих большую эффективность подавления вируса и имеющих меньше побочных эффектов, стоят до 200–300 тыс. рублей в год. У нас есть богатые люди, которые покупают себе самые дорогие лекарства и лечатся ими, но таких больных всего человек 300.

вич Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Достаточно ли в России врачей-инфекционистов для работы с ВИЧ-инфицированными?

— Квалифицированных врачей мало. Людей, которые лечат больных ВИЧ-инфекцией, нужно специально готовить: они должны знать названия десятков препаратов, их побочные эффекты, все возможные и недопустимые комбинации с сердечными, противодиабетическими и другими лекарствами. Чтобы качественно вести пациентов, нам нужно в следующем году подготовить по меньшей мере 500 инфекционистов. В федеральном бюджете заложили средства только на лекарства, а бюджет на зарплаты новых врачей должны увеличивать уже регионы.

А + В

— Какие новые препараты от ВИЧ могут появиться в ближайшее время?

— Сейчас мы в значительной степени зависим от иностранных разработок. Но появились и отечественные. Уже есть два российских препарата полного цикла, прошедших клинические испытания. На подходе третий препарат, который, по предварительным данным, будет даже лучше многих западных по эффективности и побочным эффектам.

Но есть нюансы: наш препарат стоит не так уж дешево. Дженерики в основном производятся в Индии, где дешевые сырье и рабочая сила, а российская разработка может отказаться дороже. И мы опять упремся в финансово-экономические проблемы.

— Каким странам удалось достичь к 2020 году возовской цели 90-90-90 (90% людей, знают о своем ВИЧ-статусе, 90% из них получают терапию, из них 90% имеют неопределяемый уровень вируса в крови)? Как обстоят дела в России?

— Большинство крупных стран Европы, Канада и Австралия достигли целевого показателя ВОЗ. Мы пока очень далеки от нее. Если у нас 1,5 млн ВИЧ-инфицированных, то 90% из них (1,35 млн) должно стоять на учете, а лечение получать 90% от них, то есть миллион пациентов. У нас антиретровирусную терапию получает только 500 тыс. человек. Думаю, как минимум 90% от тех, кто встал на диспансерное наблюдение, в итоге будут получать терапию, но останется большая группа людей, среди которых никакие профилактические мероприятия не проводятся.

вич Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Какие типы ВИЧ циркулируют по России и как часто выявляются новые?

— У нас встречается субтип В. Он циркулировал в Соединенных Штатах и особенно распространился в гомосексуальной среде. К нам был завезен еще в конце периода советской власти. В группу же наркопотребителей, видимо, прямо из Африки в начале 1990-х попал субтип А — он у нас в стране доминирует. Если эти два субтипа попадают в организм одного человека, они могут перекреститься и образуется субтип АВ. Он уже возник в Калининградской области и оттуда попал в центральную часть страны. Из Юго-Восточной Азии к нам привезли субтип C.

Разнообразие субтипов ВИЧ, их гибридов очень велико. Это затрудняет создание вакцин. Большинство препаратов, которые пытаются создать, направлены на один субтип.

— Ожидается ли появление нового опасного субтипа?

— Особо опасного субтипа ВИЧ не стоит ожидать. Но большинство вирусов люди заимствуют у животных, и мы не исключаем, что будут новые. За рубежом встречаются вирусы, которых нет еще в России. Например, вирус HTLV-I, который вызывает лейкозы, уже достаточно часто встречается во многих странах, в том числе в Японии, Румынии, то есть уже близко к России. Надо быть настороже и готовиться.