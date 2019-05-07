Нелегко в лечении: 40% больных ВИЧ не получают бесплатной терапии

Почти половина ВИЧ-инфицированных россиян — 40% — не получают лекарств за счет государства. Таковы данные Минздрава по итогам прошлого года. В 2017-м ситуация была хуже — бесплатного лечения были лишены более 50% зараженных. Чем меньше пациентов находится в стадии ремиссии благодаря терапии, тем выше риск новых заражений, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Шансы возникновения эпидемии значительно уменьшатся, если государство найдет средства на лекарства для 90% больных, считают специалисты. В Минздраве планируют достичь этого показателя к 2020 году.

На 1 января 2019-го антиретровирусную терапию получали 60% ВИЧ-инфицированных россиян. Об этом говорится в направленном в правительство докладе Минздрава об итогах работы в прошлом году, с которым ознакомились «Известия». Речь идет о 428 тыс. больных из 714 тыс. человек, которые находятся под диспансерным наблюдением.

Годом ранее за счет государства лечились только 50,1% ВИЧ-инфицированных — 319,6 тыс. пациентов. А в 2016-м необходимые препараты получали лишь 39,5% зараженных вирусом.

В ближайшие годы предусмотрено увеличение охвата инфицированных антиретровирусной терапией, отмечено в докладе Минздрава. Такая задача содержится в государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Согласно документу, в 2018-м бесплатные препараты планировали предоставить 60,2% зараженных. В этом году этот показатель должен вырасти до 75,3%, а в 2020-м — до 90%.

Если препараты будут получать не меньше 90% всех зараженных, это «значительно улучшит эпидемиологическую ситуацию», сказано в докладе Минздрава.

По какому принципу больные получают лекарства за счет государства и как он будет меняться, в пресс-службе ведомства оперативно не ответили.

Минимизировать риски

Сейчас антиретровирусную терапию бесплатно получают пациенты, у которых сильно нарушена работа иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа, пояснил «Известиям» руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Насколько необходимо лечение, определяют по количеству клеток CD-4 (один из видов Т-лимфоцитов — наиболее важных клеток иммунной системы) в кубическом миллилитре крови.

— Если их меньше 350, то лечение обязательно. Норма — больше 600, — уточнил специалист.

По его словам, стабильно получающие лекарства ВИЧ-инфицированные не опасны для своих половых партнеров. Таким образом, если большинство больных лечатся, снижается риск новых заражений и эпидемии. Однако опасность нынешней ситуации недооценена, подчеркнул Вадим Покровский.

— На самом деле антиретровирусную терапию получает меньшая доля инфицированных, чем говорится в отчетах чиновников. Минздрав считает только тех, кто официально встал на учет. Еще примерно у 200 тыс. человек ВИЧ обнаружили, но за диспансерным наблюдением они не обратились, — рассказал эксперт.

Чтобы минимизировать риски, необходимо увеличивать госрасходы на антиретровирусную терапию как минимум вдвое, подытожил он.

Как следует из данных госзакупок, в среднем курс лечения одного пациента стоит 40–50 тыс. рублей в год. Есть препараты дешевле, а есть дороже в три-четыре раза — медикаменты отличаются различными перечнями побочных эффектов и степенью устойчивости вируса к препаратам.

Лекарства, купленные в рознице, обойдутся в среднем в 180–240 тыс. рублей в год, рассказал руководитель программ фонда борьбы со СПИДом «Шаги» Кирилл Барский. По его словам, трудности с получением препаратов испытывают не только те, у кого нет достаточных показаний, но и граждане, переезжающие в другой регион.

— Местные центры борьбы со СПИДом либо отказываются ставить их на учет, либо затягивают процесс, — пояснил Кирилл Барский.

Он отметил, что есть люди, которые сознательно отказываются вставать на госучет и лечатся самостоятельно. В этом случае к расходам на лекарства прибавляются еще и траты на анализы в частных клиниках — порядка 40 тыс. рублей в год.