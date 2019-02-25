ВИЧный вопрос: на трудовых инструктажах расскажут о вирусе иммунодефицита

На инструктажах по технике безопасности на работе будут рассказывать не только о том, как грамотно пользоваться розетками и искать аварийный выход, но и о том, как не заразиться ВИЧ. В офисе эта информация вряд ли понадобится, просто работа — самое удачное место для просвещения взрослого населения, поясняют эксперты. Однако практическая польза может оказаться минимальной: большинство работодателей реально не проводят инструктажи и просят сотрудников расписаться в журналах «для галочки».

В обучающие программы по охране труда должна быть включена базовая информация о профилактике ВИЧ-инфекций, а также недопустимости дискриминации в отношении людей, болеющих ВИЧ, следует из плана работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на первое полугодие.

Справка «Известий» По закону люди с ВИЧ-инфекцией не могут занимать только некоторые должности. В частности, это сотрудники, работающие с анализами в лабораториях, в хирургии, центрах по борьбе с ВИЧ и СПИДом, занимающиеся производством иммунобиологических препаратов. Полный список утвержден постановлением правительства от 4.09.1995 № 877 «Об утверждении перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование для выявления ВИЧ-инфекции...»

Документ, с которым ознакомились «Известия», утвердила вице-премьер Татьяна Голикова. Ответственным за разработку назначен Минтруд. Ведомство должно представить материалы в комиссию до июня. В Минтруде подтвердили «Известиям», что разрабатывают проект постановления правительства об утверждении нового порядка обучения по охране труда взамен действующего.

Все сотрудники организаций в обязательном порядке должны проходить обучающие программы — это закреплено в Трудовом кодексе. Пока что речь идет только о безопасных методах выполнения работ и оказании первой помощи пострадавшим. О прохождении обучения все сотрудники расписываются в специальном журнале.

— В новый порядок включены вопросы профилактики социально значимых заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, — сказали в пресс-службе Минтруда.

Определенная логика в действиях чиновников есть, полагает руководитель федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

— Дело в том, что на сегодняшний день ВИЧ-инфекция в нашей стране больше всего распространена среди лиц старше тридцати лет — это люди, которые уже окончили школы и институты, у них сформировались интересы, они не готовы специально выделять время на какие-то обучающие программы. Проще всего достучаться до них на рабочем месте, — пояснил Вадим Покровский. — Это очень важные мероприятия, и важно, чтобы работодатели были готовы выделять на это хотя бы 10–15 минут рабочего времени.

Часть россиян действительно живет с заблуждениями касательно ВИЧ, показал опрос ВЦИОМа в конце 2017 года, о котором писали «Известия». Так, каждый десятый (11%) предполагает, что ВИЧ можно заразиться воздушно-капельным путем (это неправда), а каждый третий (35%) уверен, что комары могут быть переносчиками ВИЧ (это также ложное утверждение).

В то же время обучение по охране труда в организациях не всегда проходит фактически: сотрудники лишь ставят подпись, а инструктаж не проходят. Так зачастую происходит в строительстве, обрабатывающей промышленности, сфере образования и медицины, рассказал член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. Он напомнил, что Международная организация труда рекомендует вести профилактику ВИЧ среди моряков и водителей большегрузных автомобилей, а также бороться со всеми формами дискриминации больных ВИЧ.

— У нас действительно есть проблема, связанная с дискриминацией. Малые и средние предприятия могут побояться нанять человека с ВИЧ или уволить его, узнав о диагнозе. Вероятно, здесь рекомендации министерства помогут навести порядок, — предположил Александр Сафонов.

Некоторые компании уже проводят информационные семинары, посвященные проблематике ВИЧ.

— Наш фонд в 2017 году проводил мероприятия на трех крупных производственных предприятиях, — рассказала руководитель направления первичной профилактики ВИЧ-инфекции фонда «Гуманитарное действие» Екатерина Зингер. — На мой взгляд, наиболее эффективна та профилактическая работа, которая включает в себя компонент экспресс-тестирования на ВИЧ. Главным образом потому, что эта процедура подразумевает индивидуальное консультирование по профилактике ВИЧ-инфекции, в ходе которого человек, проходящий тестирование, имеет возможность развеять для себя мифы и уточнить информацию.

В России 714 тыс. ВИЧ-инфицированных, заявляла в конце прошлого года министр здравоохранения Вероника Скворцова. В то же время в Федеральном научно-методическом центре по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора считают, что зараженных больше - 998 тыс. человек. По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в России в прошлом году было зафиксировано 104 тыс. новых случаев ВИЧ.