Поголовный подсчет: сколько на самом деле в России зараженных ВИЧ

В России есть несколько локальных эпидемий ВИЧ. Но общей по стране нет, потому что заражено меньше 1% населения. Это по одним данным. По другим — больше. О том, почему разные ведомства по-разному считают больных и к чему могло бы привести признание эпидемии, разбирались «Известия».

Смотря как считать

Факт эпидемии фиксируется, когда больше 1% населения становятся носителями вируса. 1% населения России — около 1,4 млн человек. Поэтому по одним подсчетам в стране эпидемия ВИЧ есть. По другим — нет.

Минздрав, например, считает количество людей, которые обратились с ВИЧ в медицинское учреждение. На них заведено примерно 900 тыс. медицинских карт. Эту цифру и называет министерство.

Роспотребнадзор считает по количеству положительных результатов среди проведенных тестов крови на ВИЧ. Учет ВИЧ-положительных – персонифицированный, и в базу они попадают с указанием имени и адреса проживания . По данным ведомства, на сегодняшний день живы около 1,07 млн россиян с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции. Разница существенная, потому что далеко не все, получившие диагноз, обращаются после этого в медучреждение. Но всё еще меньше 1% населения.

вич Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Руководитель центра по борьбе со СПИДом при Роспотребнадзоре Вадим Покровский называют цифру, которой для объявления эпидемии достаточно. «Можно предположить, что в России живет порядка 1,5 млн носителей вируса иммунодефицита человека , из которых треть пока еще не попала в поле зрения медицинских работников», — сказал Покровский «Известиям», напомнив, что ВИЧ-инфекция может не проявляться до 20 лет.

Эпидемия могла бы быть объявлена, если бы для подсчета количества ВИЧ-инфицированных на государственном уровне использовали оценочные прогнозные цифры. Их и используют, например, во время эпидемий гриппа, когда больных считают не по обращениям в поликлинику или выписанным рецептам.

Как получают прогнозную цифру, объяснила старший научный сотрудник Института демографии ВШЭ Екатерина Щербакова. Она привела в пример стандартное программное обеспечение Spectrum, разработанное британским институтом Futures Institute. Его использует, например, объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу UNAIDS. Она предоставляет странам с ВИЧ-инфекцией рекомендации по сокращению количества новых инфекций и обеспечения долгой и здоровой жизни людей с ВИЧ.

Екатерина Щербакова, Институт демографии ВШЭ: Основой для получения оценок служат разнообразные данные, включая данные медицинского обследования беременных женщин, обследований здоровья населения (на уровне домохозяйств), групп населения с высоким риском заражения ВИЧ-инфекций, данные регистрации выявленных случаев заболевания, а также данные всех других видов наблюдения. Каждый из источников имеет свои плюсы и минусы, которые могут приводить как к недооценке, так и переоценке истинной величины распространенности ВИЧ-инфекции. Поэтому используются интервальные оценки: определяются нижняя и верхняя границы, за пределы которых реальная величина показателя не выходит, по мнению UNAIDS, а также некая точечная величина внутри этого интервала, которая с определенной достоверностью характеризует ее.

Исследователь уверена, что точных данных о числе ВИЧ-инфицированных, новых случаях заражения и умерших от СПИДа быть не может в принципе. Потому что, чтобы их получить, придется регулярно тестировать всех людей.

вич Мобильная лаборатория тестирования ВИЧ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако Минздрав России считает возможным оперировать только точными. «Российская Федерация — единственная страна в мире, внедрившая широкое обследование населения на ВИЧ и полицевой учет всех пациентов с ВИЧ-инфекцией», — заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в конце 2018 года, критикуя данные ВОЗ. По информации Всемирной организации здравоохранения, скорость инфицирования в России была самой высокой в Европе и росла. По информации министра — падала.

Внутренняя работа

Пока министр обходит в своих выступлениях слово «эпидемия», Роспотребнадзор его использует, но применительно к отдельным городам и регионам. По данным ведомства, на 2018 году 1% жителей 13 субъектов РФ заражены вирусом иммунодефицита. Самый высокий показатель в Иркутской области — 1,8%. На втором и третьем местах — Свердловская и Кемеровская области.

Вадим Покровский из центра по борьбе со СПИДом называет ситуацию в проблемных регионах «генерализованной стадией эпидемии». Это значит, что инфекция переходит от людей из групп риска (от «концентрированной эпидемии») к другим группам, в том числе к беременным женщинам. По статистике ведомства, 70% заразившихся за прошлый год экономически активные граждане в возрасте от 30 до 50 лет.

вич Продажа средств контрацепции в аптеке Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

«Население не использует презервативы — их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую» , — отметил глава центра.

Академик признает, что лекарства для больных, желающих получать терапию, закупаются. Но получают их чуть больше половины даже среди тех, кто стоит на учете Минздрава. Признание статуса эпидемии могло бы подтолкнуть государство к решению этой проблемы.

Вадим Покровский, Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом: Способ расширения охвата терапией за счет снижения цен скоро будет исчерпан, поэтому нужно увеличивать бюджет. В следующем году на закупку лекарственных препаратов для ВИЧ-инфицированных выделяется 29 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше, чем в 2018-м. Но в 2021 году необходимо еще большее увеличение финансирования. Чтобы проводилась полноценная квалифицированная работа по ВИЧ-инфекции, требуется 100 млрд рублей в год.

Кроме того, для работы с пациентами, в том числе подбора лекарств, не хватает квалифицированных врачей. «Людей, которые лечат больных ВИЧ-инфекцией, нужно специально готовить: они должны знать названия десятков препаратов, их побочные эффекты, все возможные и недопустимые комбинации с сердечными, противодиабетическими и другими лекарствами. Чтобы качественно вести пациентов, нам нужно в следующем году подготовить по меньшей мере 500 инфекционистов», — предложил академик. По его словам, в федеральном бюджете по программе заложены средства только на лекарства от ВИЧ.

Устранение дискриминации

В случае объявления эпидемии Россия может рассчитывать и на поддержку со стороны. Выше уже упоминалась программа UNAIDS, которая работает со странами, столкнувшимися с эпидемиями. Ее цель — информирование населения, сокращение количества инфицированных и устранение дискриминации, связанной с ВИЧ.

На уходящей неделе UNAIDS опубликовала доклад под названием «Власть людям» (Power to the People). В нем одним из самых действенных способов решения проблемы называется поддержка местных сообществ, участники которых уже заражены или находятся в группе риска ВИЧ.

вич Фото: Global Look Press/Robert Schlesinger/picture alliance

К этим группам относятся наркопотребители, мужчины, имеющие секс с мужчинами, и секс-работники. В мире, по данным UNAIDS, на них приходится 54% новых случаев инфицирования. В странах Восточной Европы и Центральной Азии, к которым организация относит и Россию, — 95%.

Доклад Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИ: UNAIDS призывает все страны к полной поддержке и расширению возможностей организаций под руководством сообществ, привлечению их к процессам принятия решений во всех случаях, затрагивающих вопросы здоровья и благополучия членов сообществ, и устранению препятствий для их активного участия в мероприятиях по борьбе с ВИЧ. Только при условии полного финансирования и полной поддержки работы организаций под руководством сообществ искоренение СПИДа может стать реальностью.

UNAIDS и сама оказывает поддержку этим сообществам, а также государственным структурам в борьбе с эпидемией. В тех странах, где она признана. «Когда у людей и сообществ есть право и возможность, происходят изменения. Cолидарность женщин, молодежи, мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами, работников секс-бизнеса, людей, употребляющих наркотики, и трансгендерных людей изменила картину эпидемии, а расширение их возможностей положит конец эпидемии», — написала исполнительный директор программы Винни Бьянима во вступлении к докладу.

На сайте UNAIDS есть страничка, посвященная России. Во всех полях для данных по количеству инфицированных, смертей среди людей разных возрастов и т.п. — прочерки. Только одна цифра за 2017 год — общее количество инфицированных около 1 млн. До нужного процента не хватает, а актуальной информации нет.