Не подавай COVIDу: эпидемия может косвенно спровоцировать вспышки ВИЧ

После окончания пандемии COVID-19 в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции, считают опрошенные «Известиями» специалисты. В части регионов из-за режима самоизоляции приостановлено так называемое низкопороговое тестирование на вирус иммунодефицита: СПИД-центры работают только на развоз лекарств и принимают лишь тяжелобольных. Поэтому новые случаи заражения не выявляются, а значит, ВИЧ может передаваться дальше. В некоторых городах НКО приспосабливаются к ситуации — собирают заявки в Сети и рассылают желающим посылки с наборами для тестирования.

Тесты на дом

Согласно данным, предоставленным «Известиям» фондом «Фокус-медиа», из-за распространения в России нового типа коронавируса и самоизоляции во многих регионах серьезно сокращена работа по профилактике ВИЧ. Сотрудники СПИД-центров переброшены на борьбу с COVID-19, а программы низкопорогового скрининга, когда человек может прийти и анонимно, без каких-либо документов провериться на инфекцию, полностью или частично приостановлены.

— Про отсутствие скрининга нам сообщали наши коллеги, например, из Кемерово, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода, — рассказала «Известиям» член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, директор фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус-медиа» Евгения Алексеева.

Эту информацию подтвердили опрошенные «Известиями» сотрудники региональных организаций по профилактике ВИЧ-инфекции.

Не подавай Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в Тамбове Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— В связи с отсутствием доступа к программам, например, для наркопотребителей, по которым они могли пройти тест на ВИЧ-инфекцию, получить помощь врачей, действительно может произойти вспышка инфекции. Сами наркотики никуда не делись, а риск того, что люди продолжат пользоваться чужими шприцами, сохранился, — считает замруководителя петербургского фонда «Гуманитарное действие» Алексей Лахов.

По его словам, масштаб вспышек будет различаться от региона к региону. На таких неблагополучных по ВИЧ территориях, как Новосибирская, Кемеровская области и другие субъекты Сибири, а также Урал, показатели окажутся выше, а, например, в Санкт-Петербурге — ниже.

— Всё зависит от региональных мер. Сейчас в Санкт-Петербурге инфицированным на дом доставляют препараты. Насколько я знаю, то же самое происходит в Оренбурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В Северной столице некоторым уязвимым категориям граждан (в плане ВИЧ ими традиционно считаются наркоманы, мужчины-гомосексуалисты и секс-работницы. — «Известия») могут привезти и экспресс-тесты. Где-то еще работают анонимные кабинеты в больницах, где можно пройти скрининг на ВИЧ. А вот некоммерческие организации практически везде свою деятельность приостановили, опасаясь штрафов, — объяснил Алексей Лахов.

Не дошли до кабинета

В Челябинске по запросу можно получить индивидуальный набор для наркопотребителей, рассказал генеральный директор благотворительного фонда «Источник надежды» Алексей Тананин. В него входят презервативы, лубриканты, антисептики, спиртовые салфетки, маски, мази, одноразовый мединструментарий и экспресс-тест на ВИЧ.

В городе также продолжают функционировать стационарные кабинеты для экспресс-тестирования на базе больниц. Однако сейчас их посещаемость снизилась в среднем на 50%.

— Это не значит, что новых случаев стало меньше. Просто мы о них не знаем, — подчеркнул специалист. — Когда эпидемия коронавируса сойдет на нет, мы через какое-то время получим очередную волну заболеваемости ВИЧ.

Не подавай-1 Центрифугирование образцов крови для анализа на ВИЧ-инфекцию Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Особое беспокойство у эксперта вызывает то, что для восстановления полноценной профилактики ВИЧ понадобится не менее полугода.

Прекратился скрининг и в Татарстане.

— Встала вся работа по экспресс-диагностике ВИЧ-инфекции. Низкопороговые центры, где мы проводили тестирование, сейчас закрыты. Мы не работаем уже три недели. Пытаемся по запросам выдавать инструментарий для самотестирования, но это не решает проблему в полном объеме, — рассказал руководитель РОО «Профилактика и инициатива» Альберт Зарипов.

По его словам, раньше проводилось около 1 тыс. тестов в месяц, сейчас же — около 200–300.

Все на COVID

В Екатеринбурге, как и везде, все силы брошены на борьбу с коронавирусом. СПИД-центр переведен на особые условия работы (принимает только первичных больных или пациентов в тяжелом состоянии, анализы не проводятся), а его специалисты занимаются борьбой с COVID-19 , сообщил представитель местной НКО по профилактике ВИЧ Александр Чебин.

— У нас, благодаря общественным организациям, организовали доставку препаратов, то есть 14 машин каждый день выезжают по адресам. В этом задействованы сотрудники СПИД-центра, волонтеры, сотрудники НКО, — отметил он.

Остановлены программы по быстрому тестированию, сказал Александр Чебин, добавив, что ситуация не обязательно приведет к вспышке, но снижению заболеваемости не способствует.

В Новосибирске, как пояснила «Известиям» представитель местной НКО «Гуманитарный проект» Маргарита Логинова, мобильные лаборатории по экспресс-тестированию на ВИЧ пока не выезжают к клиентам.

Не подавай-2 Передвижной пункт тестирования на ВИЧ в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Мы пытаемся наладить работу в дистанционном режиме: собираем заявки на тестирование в интернете, высылаем посылки с наборами для тестирования и профилактики, поддерживаем людей по телефону или видеосвязи. Мы запустили этот сервис чуть больше недели назад и собрали несколько десятков заявок. А раньше мы, конечно, работали в клубах, реабилитационных центрах, то есть везде, где могли находиться люди, которым требуется помощь в связи с ВИЧ-инфекцией , — пояснила Маргарита Логинова.

По ее словам, люди, которые хотят сдать тест на ВИЧ, формально не лишены такой возможности. Они могут попросить направление на анализ в поликлинике или прийти за этим в СПИД-центр. Но сейчас все стараются оставаться дома и лишний раз не посещать людные места.

Проблему скрининга на ВИЧ планируют в конце апреля поднять на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, сообщила «Известиям» Евгения Алексеева.

Еще одна проблема — нехватка антиретровирусных лекарственных препаратов. Некоторые из них сейчас активно применяются для лечения пациентов с COVID-19, напомнил завотделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. При этом, по его мнению, на статистику заболеваемости ВИЧ и СПИДом коронавирус существенно не повлияет.

В Минздраве и Роспотребнадзоре на момент публикации не ответили на запросы «Известий».