Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется

Замедление роста заболеваемости коронавирусом в России дало надежду, что ситуация постепенно движется к стабилизации. По мнению вирусолога Александра Лукашева, не исключено, что пик проходит на этой неделе. Однако торопиться с выводами очень рано: прирост новых случаев всё еще велик, и ограничительные меры должны сохраниться как минимум до конца майских праздников. Впрочем, другие эксперты дают еще менее оптимистичный прогноз: в мае будут новые всплески заболеваемости, пик мы пройдем уже после праздников.

Пиковый ход

По данным на 23 апреля, к концу четвертой недели самоизоляции в России количество официально зарегистрированных случаев нового коронавируса приблизилось к 63 тыс. (62 773). Но в последние четыре дня снизился суточный прирост числа зараженных. Рекорд 19 апреля, когда зафиксировали 6060 новых случаев, не превышался. Ежедневный прирост колебался в пределах от 4268 (20 апреля) до 5642 (21 апреля) пациентов с COVID-19.

Поскольку до этого цифры только росли, появилась надежда, что страна может в скором времени выйти на так называемое плато эпидемии — период стабилизации ситуации. Такое мнение высказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

— По всей видимости, у нас действительно наблюдается замедление роста заболеваемости и ситуация стала более контролируемой. Но прирост всё же остается большим — свыше 5% в день. Когда он опустится ниже этой планки, у нас начнет плавно сокращаться общее число больных. На сегодня в Москве прибавка в 9%, а по области — в 11%, — пояснил он «Известиям».

Московские власти также говорят о ежедневном приросте на 8–15%. Как заявил в четверг столичный мэр Сергей Собянин, Москва «не прошла и середину пути» в борьбе с коронавирусной инфекцией.

к1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Опыт других стран показывает, что даже через месяц после начала самоизоляции ежедневный прирост заболеваемости всего лишь замедляется, добавил Александр Лукашев. Снятие ограничительных мер в этот момент начинается в очень немногих государствах. Поэтому если в России они были введены 30 марта, то в любом случае должны продлиться в существующем формате до окончания майских праздников , считает он.

Вирусолог, однако, предупредил, что вопрос, пройден ли пик заболеваемости, зависит от того, что понимают под этим словом.

— Эпидемиологи оценивают пик по скорости прироста, по числу новых случаев. И с этой точки зрения он действительно проходит на этой неделе. Врачи же считают пик по общему количеству больных, потому что им важна загрузка больниц и нагрузка на медицинскую систему. Для них пик еще не пройден. Я думаю, после майских праздников начнет снижаться нагрузка и на медицинскую систему, — сказал Александр Лукашев.

Однако до полной отмены ограничительных мер, по его мнению, еще далеко. Для этого необходимы какие-то радикальные изменения — либо разработка вакцины, либо принципиальное улучшение терапии, которая позволит снизить смертность в тяжелых случаях.

— Угроза будет оставаться. Падение скорости прироста случаев заболевания до нескольких процентов в день позволит лишь очень осторожно снять некоторые ограничения. Но не исключено, что запрет на массовые мероприятия продлится еще многие месяцы , — добавил эксперт.

Планы на май

Вопрос о том, вышла ли Россия на плато, многим экспертам кажется спорным. По мнению главного врача центра «Лидер-медицина», инфекциониста Евгения Тимакова, такие выводы делать пока рано.

— На следующей неделе или в начале майских праздников еще будет рост заболевших. После этого, к середине мая, Москва выйдет на плато, а регионы достигнут его на две-четыре недели позже в зависимости от того, какая у них ситуация. Длиться этот период будет примерно две недели, а затем начнется снижение. И к концу июня – началу июля Россия начнет выходить из этой ситуации , — сказал он «Известиям».

п2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценке эксперта, к понедельнику, 27 апреля, в РФ будет около 95 тыс. заболевших, а с 5 по 8 мая число зараженных будет расти более высокими темпами.

— При хорошем сценарии к концу июня Москва должна выйти на статистику не более 100 заболевших в день, а по России — к концу июля не более 500 человек в день. Тогда к концу августа новые случаи заражения станут единичными, и Россия выйдет из эпидемиологического процесса, — отметил врач.

Согласен с коллегой и доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов.

— Никакого плато мы еще не достигли, и снижения заболеваемости тоже нет, — говорит он. — Даже не у всех европейских стран начался спад после достижения плато. Надо ориентироваться не на количество выявленных случаев, а на число тяжелых пациентов, поступающих ежедневно в стационар. В регионах ситуация пока продолжает развиваться, и там еще ожидается прирост новых случаев.

Завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова считает, что пик заболеваемости придется на начало мая.

— В Москве в течение последних двух суток количество новых случаев не превышает предыдущие дни. Но я бы не говорила, что это плато — нужно еще дней пять, чтобы понять, так ли это. И плюс еще несколько дней для оценки ситуации по России. Когда говорят, что пик будет на майские праздники — это более правильно. Но он изоляцию не отменит — до послаблений еще далеко.

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А Иван Коновалов уверен, что майские праздники могут добавить цифры к статистике заболеваемости.

— Если в этот период люди опять все вместе встретятся, то пик мы получим еще через две недели, — отметил он.

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Где выход

Пандемия COVID-19 бросает вызов не только вирусологам, врачам и эпидемиологам, но и математикам. Из-за масштабов распространения болезни и разброса очагов заражения по огромной территории России ситуация трудно поддается долгосрочному моделированию и сопоставительному анализу. Традиционные эпидемиологические модели требуют уточнения. Однако некоторые выводы всё же можно сделать, сообщили «Известиям» в НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ.

— Скорость роста действительно замедлилась, но не существенно, — сообщил старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ ЛЭТИ Артур Каримов. — Пока выхода на плато не предвидится, и ситуация развивается в рамках значений, показываемых моделированием, с небольшими выбросами по численности заболевших. Согласно нашей модели, выход на плато по количеству новых случаев заражения произойдет не раньше первой декады июня, возможно, позднее.

Впрочем, точно предсказать, когда число заражений пойдет на спад, можно только, если известно, как люди будут соблюдать карантин. Также для прогноза важно знать и масштабы распространения бессимптомной формы болезни.

Как сообщил математик, у страны есть шансы преодолеть распространение эпидемии за лето, если продлить самоизоляцию хотя бы до 15 мая, и расширить принятые в некоторых регионах жесткие меры на всю страну.

п3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Что касается других государств, там наблюдается схожая тенденция. Например, подобная динамика количества заболевших — в Германии (правда, там эпидемия началась раньше, соответственно, стабилизация тоже). Связано ли это с особенностями распространения вируса, принимаемыми мерами или другими причинами — открытый вопрос.

С математиком согласен и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. По его мнению, термин «плато» для статистики относителен. Скорее — это «растянутый пик». Если смотреть на прирост количества зараженных, то можно увидеть, что они достигли довольно больших значений и колеблются в ту и другую сторону. Главный вопрос: будут они дальше увеличиваться или уменьшаться?

По мнению Павла Волчкова, если даже верхние значения количества зараженных в день уже достигнуты, то уменьшения этих цифр пока ждать не приходится. Этот пик растянется до середины мая — то есть сохранятся такие же цифры прироста. И только потом, возможно, начнется падение, добавил эксперт.

Над материалом работали: Валерия Нодельман, Анна Урманцева, Ярослава Костенко, Елена Сидоренко, Ольга Коленцова