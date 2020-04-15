Поставили на карты: проверку пропусков в метро перевели в автоматический режим

После проблем, возникших в столичном регионе в день введения пропускного режима, проверка на транспорте будет осуществляться автоматически - через карты "Тройка", "Стрелка" или социальную карту. Об этом 15 апреля сообщил департамент транспорта московской мэрии - там добавили, что система будет вводиться поэтапно, а инструкция по ее применению будет опубликована уже в четверг, 16 апреля. Тем временем врачи уверены, что последствиями получасовых очередей на входе в метро утром 15 апреля может стать очередное увеличение числа заболевших через две-три недели. То, что старт пропускной системы создал "критичную ситуацию", признал и мэр Сергей Собянин, заявивший о необходимости перехода на автоматизированный контроль. «Известия» выяснили, что изменится в процедуре проверки, и как горожане могут обезопасить себя при проверке документов.

Цифровой затор

Активные проверки документов на въездах в Москву начались в среду около семи утра. Уже в течение часа на основных магистралях в сторону центра образовались пробки.

Наиболее сложной ситуация оказалась на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе — там заторы растянулись от трех до пяти километров.

А на входе в метро в ожидании проверки пропуска москвичам пришлось стоять в плотной очереди без соблюдения безопасной дистанции по 30-40 минут.

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что причина - в старте пропускной системы, и что это «очень критично». Уже в полдень градноачальник заявил о нормализации работы и устранении очередей.

Поставили на карты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Но в дальнейшем надо будет переходить к автоматизированному контролю. Продумаем, как это сделать», — сообщил Сергей Собянин в Twitter.

В мэрии Москвы на запрос «Известий» о причинах возникших сложностей первого дня работы пропускной системы рекомендовали ориентироваться на последний пост Сергея Собянина в соцсетях.

Вечером в этот же день Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы распространил сообщение, что проверка пропусков на транспорте будет полностью переведена в автоматический режим через карты «Тройка», «Стрелка» или социальную карту.

«Мы проработали перевод проверки пропусков полностью в автоматический режим, — говорится в сообщении департамента. — Вводить систему будем поэтапно. Завтра мы выложим подробную инструкцию, как действовать».

Отдаленные последствия

Необходимости в тотальной проверке пропусков не было изначально: достаточно применять выборочный контроль на входе, а уже потом — в самом вагоне, считает председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

— Большинство москвичей добровольно соблюдают и городские законы, и вводимые ограничения. Сотрудники полиции пока не сориентировались в ситуации, но уже сделали выводы, поэтому такого скопления больше не будет, — заявил парламентарий «Известиям».

Однако сегодняшние очереди у метро могут иметь серьезные последствия, считают вирусологи.

— Тут нечего закрывать глаза и прятать голову в песок. Скученность у метро может привести к росту заболеваемости. Не в разы, но число заболевших увеличится, — рассказал руководитель отдела микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи профессор Виктор Зуев.

По его мнению, проверку документов нужно организовать так, чтобы между людьми оставалась дистанция в полтора метра. Для проверки пропусков на автотрассах собеседник «Известий» рекомендовал не ограничиваться одной полосой, а поставить проверяющих сразу на три-четыре. В метро же стоит ввести автоматизированную проверку документов, уверен он.

Толкучка в подземке обернется новыми заболевшими — создание очередей во время эпидемии совершенно недопустимо, убежден директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Пессимистичный прогноз дала и завкафедрой инфекционных заболеваний РУДН Галина Кожевникова. По ее словам, произошедшее сегодня в метро, безусловно, даст свой прирост, но это произойдет не на этой неделе.

Пик не виден

На 15 апреля в России зарегистрировано 24 490 случаев заболевания COVID-19. Только в Москве число больных увеличилось на 1774. Всего в столице 14 776 заражений, и это абсолютный рекорд по стране. С начала эпидемии в стране умерли 198 человек.

Рост заболеваемости в Москве в ближайшие дни продолжится с той же скоростью, считает Александр Лукашев.

— Очевидно, что меры, принятые 30 марта, оказались недостаточными. Сейчас уже четко видно, что они позволили замедлить рост заболеваемости, но не позволили переломить ситуацию. Через десять дней сможем оценить эффективность того, что принято сегодня. А до этого рост заболеваемости продолжится с той же скоростью, что и последние дни, то есть плюс 13-15% в день. Это означает, что через неделю мы будем иметь порядка 35 тысяч случаев только в Москве, — отметил вирусолог.

Галина Кожевникова считает, что вероятность экспоненты из-за сегодняшнего прироста не увеличится.

— Все, конечно, ожидали на этой неделе прироста, и, скорее всего, мы останемся пока в этом пределе увеличения заболеваемости на 22 -25%. По предыдущим прогнозам на плато мы должны были выйти на следующей неделе. Но у нас еще есть четыре дня, и если в течение этого времени прирост продолжится в таком же объеме, то срок достижения плато сдвинется, - прогнозирует эксперт.

Логин для такси

С 15 апреля таксистов обязали проверять цифровые пропуска у всех пассажиров. Утром в среду официальные разъяснения по поводу механизмов контроля дала ГИБДД. Согласно им, в случае поездки на такси пропуск требуется только пассажирам.

- Водители такси допускаются к движению на основании действующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок, - сообщили в ГИБДД.

Но по данным агрегаторов, водителям все же придется получить разрешение на перевозки. Это можно сделать с помощью приложения «Помощник Москвы», а логин и пароль выдадут в таксопарке или у агрегатора. Второй частью логина будет номер автомобиля. С помощью этого же ПО водителей обязали проверять цифровые пропуска клиентов.

Соответствующую инструкцию агрегаторам направил Дептранс Москвы. В сервисе «Максим» все пояснения получили, сказал «Известиям» представитель агрегатора.

В сервисе «Везет» сказали, что проинформировали перевозчиков, зарегистрированных на платформе, о необходимости получить пропуск для работы на такси. Сервис составил свою инструкцию по работе с «Помощником Москвы». В Дептрансе Москвы «Известия» заверили, что проверяющие органы будут лояльны до тех пор, пока ПО не настроят окончательно, добавила пресс-секретарь сервиса Зоя Австрийская.

В «Яндекс.Такси» также подтвердили, что получили логины и пароли для водителей от Дептранса, и сейчас служба поддержки компании готовит подробные инструкции, которые позволят разобраться в работе системы.

При этом один из водителей сказал «Известиям», что не ясно, как проверять цели и обоснованность поездок у пассажиров, которым пропуск не требуется – судей, адвокатов, журналистов, госслужащих и силовиков.

Водители уже отметили сбои в работе приложения «Помощник Москвы». Большое количество жалоб на зависание сервиса подтвердил «Известиям» замруководителя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. Он добавил, что прежде чем внедрять новый функционал «Помощника Москвы», нужно было провести тестирование хотя бы в течение нескольких недель.

Материал подготовили: Александр Волобуев, Светлана Казанцева, Ярослава Костенко, Елена Сидоренко