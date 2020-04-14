Езда без спроса: столичные таксисты предупредили о риске разорения

Многие столичные таксопарки в скором времени ждет закрытие. Владельцы таксомоторных компаний подготовили письмо на имя мэра Москвы Сергея Собянина. С текстом документа ознакомились «Известия». На фоне обвального падения спроса простаивает до 60% автомобилей. Предприниматели просят досрочно выплатить субсидии по лизингу, раздать им сертификаты форс-мажора и снизить комиссию агрегаторов до символических 5%. Банкротства значительного числа финансово слабых компаний неизбежны, но после снятия ограничений рынок быстро восстановится, считают эксперты.

Утомленные лизингом

Большая часть столичных таксопарков в ближайшее время может прекратить существование. Об этом говорится в открытом письме к мэру Москвы Сергею Собянину. Его подписали около 40 руководителей организаций и ИП. Подлинность документа подтвердили «Известиям» трое подписантов, публикация письма планируется 14 апреля (тогда же оригинал передадут в мэрию Москвы).

Владельцы таксопарков утверждают, что за последние две недели на фоне введения в Москве режима повышенной готовности спрос на услуги такси упал на 80-90%.

— Сокращение пассажиропотока уже привело к невозможности выполнять договорные обязательства, прежде всего в части своевременной уплаты лизинговых платежей, — говорится в обращении.

Всего в городе действует около 52 тыс. разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси (выдается на каждую машину), отмечается в документе.

Езда без спроса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В обращении также сказано, что без поддержки большая часть таксомоторных компаний прекратит свое существование, парк автомобилей будет изъят лизинговыми компаниями (эти процессы уже идут), а водители останутся без работы. По словам руководителя ТК «Премьер» Артура Костаняна, у столичных таксопарков простаивает 40-60% автомобилей. Из тех машин, которые продолжают работать, четверть не приносит прибыли из-за слишком низкой выручки, добавил он.

В зоне риска находятся, прежде всего, таксопарки в 50-100 автомобилей, сказал «Известиям» сотрудник одного из них. У небольших предприятий нет машин для разных классов обслуживания, они не могут себе позволить демпинговать, договариваясь с водителями, пояснил он.

В качестве меры поддержки предлагается обязать Московскую Торгово-промышленную палату (МТПП) выдать таксопаркам сертификаты форс-мажора. Кроме того, подписанты просят сдвинуть с декабря на апрель выплаты субсидий из столичного бюджета на возмещение части затрат по лизинговым платежам (Москва так стимулирует обновление парка) и рекомендовать агрегаторам на время режима самоизоляции снизить комиссии до 5%.

Форс-мажор преодолимой силы

Сегодня МТПП массово отказывает в выдаче сертификатов о форс-мажоре, удостоверяющих наступление обстоятельств непреодолимой силы, утверждают владельцы таксомоторов.

На сайте палаты сообщается, что на 9 апреля в МТПП поступило более тысячи заявлений о наступлении форс-мажорных обстоятельств по внутрироссийским договорам, но 90% из них были возвращены заявителям. В МТПП пояснили «Известиям», что при отказе руководствовались ст. 401 Гражданского кодекса, которая не относит к обстоятельствам форс-мажора отсутствие у должника денежных средств.

— Таксопарки обращаются за подтверждением обстоятельств непреодолимой силы в виде отсутствия денег на погашение лизинговых платежей из-за вынужденного простоя транспорта и снижения выручки, — сообщили в пресс-службе МТПП.

Езда без спроса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Там уточнили, что по той же причине не выдают сертификаты арендаторам коммерческих помещений, от которых поступает больше всего заявлений.

Юрист Forward Legal Вероника Решетникова пояснила «Известиям», что форс-мажором могла быть признана ситуация, когда таксомоторные компании перевели деньги за лизинг, но, к примеру, банковские операции неожиданно были приостановлены и не дошли.

— Ключевая причина отказа МТПП заключается в том, что, в отличие от авиаперевозчиков, ресторанов и фитнес-клубов, деятельность которых полностью парализована, таксисты продолжают перевозки. Непосредственно их деятельность не ограничивается властями, — отметила она.

Ни один предприниматель не мог заранее учесть такой предпринимательский риск, как введение в Москве режима повышенной готовности, уверен руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Станислав Швагерус.

— Нынешняя ситуация усугубила сложности, с которыми и ранее сталкивались таксомоторные компании, — заявили «Известиям» в лизинговой компании «Европлан». По ее данным, в последние недели количество обращений с запросами на снижение финансовой нагрузки резко выросло. Источник «Известий» в другой лизинговой компании уточнил, что в среднем по рынку число таких запросов подскочило в 10-20 раз. В «Европлане» утверждают, что стараются договориться с добросовестными лизингополучателями.

«ВТБ Лизинг» уже разрабатывает механизм переноса платежей для предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших из-за эпидемии, сообщил «Известиям» гендиректор компании Дмитрий Ивантер. Им позволят перенести основную часть платежей на 4-6 месяцев с пропорциональным увеличением срока. По его словам, с 30 марта за переносом платежей обратились уже около 30% клиентов из сегмента такси.

Не все лизинговые компании идут навстречу таксопаркам, свидетельствует письмо от 1 апреля «Мэйджор Лизинг» в адрес ТК «Премьер» (документ есть у «Известий»). В нем компании отказывают в отсрочке, ссылаясь на то, что отсутствие спроса на услуги и ухудшение финансового состояния основанием для этого не являются.

Гендиректор «Мэйджор Лизинг» Антон Сапожков на момент публикации не ответил на запрос «Известий». Так же поступили представители ГТЛК, «Сбербанк Лизинга», «Контрол Лизинга» и Carcade.

Ниже некуда

В письме таксопарков Сергею Собянину подчеркивается, что, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса, комиссии агрегаторов для водителей остались прежними. Сервисы по заказу, действительно, не снижали их, сказал «Известиям» руководитель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин. При этом арендная плата, которую берут таксопарки, упала вдвое — в среднем с 2 тыс. до 1 тыс. рублей в день, добавил он.

В среднем комиссии крупнейших агрегаторов находятся в диапазоне 10-23%.

В сервисе «Максим» сказали «Известиям», что 10-процентную комиссию (устанавливается при размещении на авто рекламы сервиса) «снижать просто некуда», поскольку это уровень рентабельности. А в «Ситимобил» отметили, что ее дальнейшее снижение не позволит поддерживать спрос на поездки, помогать врачам и волонтерам, содействовать партнерам в борьбе с распространением коронавируса.

Езда без спроса Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

У «Везёт» есть несколько форматов подключения к платформе: фикс за заказ (20-30 рублей), процент (до 17%) и «безлимит» на сутки, неделю или месяц. В «Яндекс.Такси» и Gett на момент публикации на запросы не ответили.

Для водителей снижение сборов агрегаторов ничего глобально не изменит — выручка в 1,5-2 тыс. в день делает работу нерентабельной при любой комиссии, подчеркнул Ярослав Щербинин.

Рынок такси в нынешних условиях неизбежно будет очищен от компаний, не имеющих достаточного запаса финансовой прочности , сказал «Известиям» аналитик по транспорту «Финама» Алексей Калачев. Но критических изменений не произойдет, если жесткие ограничения в Москве не продлят еще на 2-3 месяца, уверен он. По оценкам «ВТБ Лизинга», если режим самоизоляции продлится три месяца, количество машин в такси может сократиться на 70%.

По мнению партнера E&Y Андрея Томышева, также вероятны консолидация и перераспределение парка автомобилей. Таксопарк, который может перейти в собственность лизинговых компаний, распродадут на вторичном рынке, либо снова вернут в оборот после отмены режима самоизоляции, отметил он. Лизинговым компаниям, по его мнению, придется пойти на уступки владельцам автомобилей — они не заинтересованы в массовом банкротстве клиентов.

По мнению директора института транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, для сохранения таксомоторных перевозок не обойтись без мер господдержки. В то же время, количество автомобилей, задействованных в такси, будет корректироваться вслед за спросом — после начала подъема отрасль быстро восстановится, уверен он.

С 15 апреля в Москве вводятся новые ограничения на передвижения в такси и общественном транспорте — жителям нужно получать электронные пропуска. Сообщалось, что водители, как и другие сотрудники различных компаний, которые не ушли на удаленку, смогут получить «трудовой» цифровой пропуск сроком действия до 30 апреля.