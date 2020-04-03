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В Москве таксисты потеряли до 50% дохода из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Доход столичных водителей такси из-за распространения коронавирусной инфекции упал на 30 до 50%. Такие данные привели в Московском профсоюзе таксистов.

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По словам председателя профсоюза Николая Кодолова, одна часть водителей самоизолировалась, а другая продолжает свою работу.

«Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход (после вычета процентов агрегатора) 5,5—6 тыс. рублей, то сейчас в среднем 3—4 тыс. рублей», — цитирует его 3 апреля RT.

2 апреля стало известно о письме председателя профсоюза «Таксист» Ярослава Щербинина к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой организовать в городе пункты бесплатной раздачи медицинских масок. По его словам, такие меры смогут помочь водителям экономить ежедневно 200–300 рублей, или около 10% дневного заработка.

В этот же день Кодолов заявил, что такси является наиболее безопасным способом передвижения в период пандемии коронавируса.

19 марта депутат Госдумы Александр Старовойтов предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину ввести для таксистов налоговые и кредитные каникулы, а также рассмотреть возможность предоставления льготных субсидий и продлить сроки действия полисов ОСАГО, пишет URA.RU.

В России до конца апреля продлен период нерабочих дней. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. Всего в России выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье и Москве действует режим самоизоляции для всех жителей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии»: 8 (800) 2000-112.

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